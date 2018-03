Centri ricerca agro alimentari, sindacati: «lavoratori allo stremo»

L’AQUILA. I lavoratori dei centri di ricerca regionali del settore agro alimentare sono allo stremo, hanno perso il conto delle retribuzioni arretrate che superano i 24 mesi al Cotir di Vasto ed i 10 mesi al Crab di Avezzano.

La denuncia arriva con una nota congiunta della Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil.

«Il tanto decantato progetto di riordino che secondo la Regione Abruzzo doveva portare, entro 'sei mesi' dalla nomina dei commissari liquidatori, alla razionalizzazione e all'istituzione del centro unico, a distanza di quasi tre anni - sottolineano i sindacati - non ha prodotto nulla se non il peggioramento delle situazioni debitorie degli enti e l'aggravarsi delle condizioni, gia' disperate, dei dipendenti. Le organizzazioni, in questi giorni, stanno invano cercando di interloquire con l'assessore Dino Pepe, chiedendo di essere convocate, senza alcun esito. Sembra quasi che il problema della sopravvivenza dei centri di ricerca e della tutela dei lavoratori che vi svolgono la propria opera sia una questione irrilevante agli occhi del governo regionale, una seccatura dalla quale e' preferibile tenersi a debita distanza».





«Eppure - si legge nella nota - i ragionamenti ed i percorsi a fatica portati avanti con grande senso di responsabilita' dal sindacato, nel confronto con la Regione e gli impegni presi, potevano e dovevano condurre ad un risultato che si riteneva condiviso cioe' dar vita ad un unico centro finalmente in grado di garantire quel lavoro di ricerca ed innovazione tanto necessario alle imprese agro alimentari abruzzesi, in una logica di crescita e sviluppo di un settore strategico per l'economia regionale, salvaguardando i livelli occupazionali. Invece nulla di tutto questo sta accadendo, la situazione sembra essere completamente fuori controllo da parte sia dei liquidatori, sia della Regione; lo scenario piu' probabile all'orizzonte - sostengono Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil - e' quello della chiusura dei centri con conseguente perdita di posti di lavoro con dispersione di alte professionalita', smantellamento della ricerca applicata in agricoltura e depauperamento del patrimonio pubblico. Se qualcuno pensa di sottrarsi alle proprie responsabilita', nascondendo la testa sotto la sabbia come gli struzzi, sappia che i sindacati non intendono far finta di nulla ed assecondare l'inerzia a cui si e' costretti ad assistere: nei prossimi giorni faranno in modo di rinfrescare la memoria a tutti sugli impegni assunti, con le buone o con le cattive».