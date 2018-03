La Regione senza soldi (ri)toglie fondi alla sanità: tavolo di monitoraggio beffato

ABRUZZO. Il disegno era preciso e premeditato: spostare i fondi solo per crearsi le prove da esibire al tavolo di monitoraggio della sanità e segnare un altro obiettivo raggiunto.

Peccato che utilizzare fondi vincolati per il capitolo sanità per altre finalità non sia permesso e meno che mai per tappare buchi per pagare stipendi, fatture, fornitori, o altro.

Ma è successo che dopo la strigliata dei ministeri di Sanità e Finanza la “Regione svelta” lo abbia rifatto ancora e per seri motivi: mancanza di liquidità nella fiscalità generale, cioè niente soldi per le spesa corrente.

La storia è semplice seppure con i suoi tecnicismi: ci sono fondi pubblici che possono essere spesi solo per determinate finalità. Alcuni di questi sono vincolati per tutto quello che riguarda la sanità, dunque, cure, ricerca, medicine, assistenza, spese di gestione dei nosocomi ecc.

In passato si è sempre ricorsi alla distrazione di questi fondi per far fronte a spese più urgenti dal pagamento degli stipendi, alle sagre, ai fondi a pioggia per la cultura o altre iniziative più premianti sotto il profilo del ritorno di immagine. Ogni volta l’opposizione di turno ha sbraitato ma senza ottenere nulla.

L’Abruzzo poi è stato commissariato e si sono scoperte queste ed altre magagne.

L’ultima prodezza del genere è stata fatta proprio da questa giunta nel 2014, appena insediata, con il prelievo di oltre 110mln di euro per far fronte a spese varie.

Il tavolo di monitoraggio della sanità ed il comitato hanno sanzionato la Regione imponendole di restituire al fondo vincolato della sanità quanto le era stato tolto.

Tutti sappiamo, però, cosa succede quando la coperta è troppo corta…

Ed infatti per mesi la Regione ha rassicurato i controllori romani dicendo che avrebbe restituito i soldi al capitolo di provenienza rimandando sempre la scadenza ed oggi capiamo perchè.

Persino a novembre si era riparlato di questo argomento urgente e la Regione promise che avrebbe girato le somme al 31 dicembre 2016.

Ma niente, la parola della Regione vale molto poco di questi tempi tanto che nell’incontro del 30 marzo 2017 il Tavolo ha preteso le pezze d’appoggio, cioè le prove degli avvenuti pagamenti, scoprendo così che erano avvenuti proprio a ridosso dell’incontro programmato.

Il sospetto di una semplice mossa evasiva ed elusiva si trasforma in certezza quando è proprio il dirigente regionale, Carmine Cipollone, che lo certifica nero su bianco: non ci sono soldi in cassa.

«Questa situazione come a tutti ben nota», scrive alla giunta Cipollone, «è stata determinata anche a causa del ripristino della liquidità del conto sanità dopo le determine del 16 febbraio 2017 e del 24 marzo 2017 per un importo complessivo di 26,9milioni di euro, operazione richiesta dal componente della Giunta e dai direttori di dipartimento di indirizzo in quanto urgente e necessaria per il riallineamento delle disponibilità di liquidità del conto di tesoreria sanità in vista della riunione presso il tavolo di verifica per gli adempimenti sanitari del 30 marzo (evidentemente per dimostrare al predetto tavolo il superamento delle criticità regionali ancora pendenti)».

Se il dirigente regionale scrive che le criticità legate ai conti della sanità sono ancora pendenti e l’Abruzzo è uscito dal commissariamento a settembre qualcuno dovrebbe farsi più di una domanda e soprattutto fornire risposte chiare… ma non è il tempo della verità nè della trasparenza.

«Ricordo a tutti», scrive ancora Cipollone a D’Alfonso &co, «che nonostante lo scrivente avesse continuamente comunicato l'impossibilità di procedere al predetto ripristino, pena conseguenze pregiudizievoli a carico della gestione di cassa ordinaria, il componente la Giunta (Silvio Paolucci ndr) ed il direttore del Dipartimento Risorse (della sanità ndr) hanno rappresentato la necessità e l'urgenza di procedere comunque al trasferimento dei 26,9 mln di euro al conto della sanità fermo restando l'impegno da parte di entrambi di adoperare urgentemente tempestivamente o successivo prelievo temporanea dal conto di tesoreria sanità per le esigenze di cassa della regione».

In pratica Cipollone non fa che certificare la premeditazione di girare i soldi soltanto per dimostrare al tavolo il superamento di criticità, un gioco che ricorda un pò quello delle tre carte o molto di più quello dell'impiccato.

E se, dunque, il tavolo bacchetta la Regione per la distrazione di fondi ecco fatto il giochetto che è terminato lo scorso 28 Aprile quando la delibera di Giunta regionale 208 ha autorizzato il passaggio nuovamente delle somme dedicate alla Sanità alla fiscalità generale, certificando la diabolica perseveranza di un fastidioso errore umano ben ponderato.

Il Presidente della Giunta, Luciano D’Alfonso, direbbe che «la legge si può rompere in nome dell'interesse pubblico» come probabilmente in questo caso dove ci sono da pagare milioni e milioni di euro anche ai fornitori e dunque tutto serve per garantire l’interesse di tutti…





I problemi sono seri e se affrontati in questo modo prima o poi il gioco dell’impiccato finirà in tragedia.

A fine aprile,infatti, la giacenza di liquidità era arrivata a 17, 3mln un livello troppo basso, giudicato critico dello stesso dirigente, insufficiente per i pagamenti già maturati e in scadenza.

L'esigenza più immediata di pagamento, infatti, riguarda i mandati già emessi presso la Ragioneria per 21 milioni ai quali si aggiungono quelli urgenti da emettere per cui ulteriori 58,8 milioni di euro.

Ma non è tutto, perché a tali importi andranno ad aggiungersi inevitabilmente quelli relativi ai pagamenti in corso di istruttoria.

A conti fatti servono urgentemente nelle prossime settimane almeno 70 milioni di euro per far fronte a tutte le esigenze dell'Ente.



Ecco allora che la tentazione di stornare nuovamente i soldi dedicati alla Sanità si fa troppo forte tant'è che il capitolo ha raggiunto di recente una insolita ricchezza pari a 359,3 milioni ai quali vanno sottratti 177,6 milioni per i pagamenti mensili di cassa.

E non è che non ci sia proprio nulla da fare per la sanità….

Dunque la situazione sembra essere diventata veramente molto pesante ed il gioco delle tre carte non potrà avere pesantissime ripercussioni non appena a Roma si accorgeranno della volontà precisa di beffarli.

La baracca rischia di crollare da un momento all'altro e forse non sarebbe nemmeno il male peggiore.

Il punto è che è ormai chiaro che nonostante i tanti sacrifici chiesti agli abruzzesi la situazione non migliora e non può migliorare perché il livello di spesa rimane troppo alto e la stabilità millantata e decantata dalla propaganda anche sul fronte sanitario non è mai esistita.

Così come non sono mai esistiti veri adeguamenti strutturali della gestione della sanità con progetti di razionalizzazione e miglioramento di servizi che sono rimasti solo sulla carta e fra le buone intenzioni.

Che dire dell’assessore Silvio Paolucci?

Il 29 marzo si vantava di aver finito di versare 27 milioni (dei 168 totali) sottratti alla sanità tacendo che avrebbe dovuto farlo entro il 31 dicembre 2016 e tacendo anche il fatto che si era anche già impegnato a toglierli nuovamente appena illuso il tavolo romano.

E pensare che era stato sempre Paolucci a chiedere l’anticipazione al capitolo sanità di 110 mln appena insediato nel 2014



E poi sempre il 29 marzo scorso ha aggiunto: «Nell'ultimo anno abbiamo chiuso una situazione di squilibrio che non ha permesso il pieno sviluppo del nostro servizio sanitario regionale. Con queste risorse andremo a finanziare gli investimenti in sanità, secondo gli obiettivi del piano di riqualificazione, con l'acquisizione di apparecchiature nuove e più performanti nei nostri ospedali e il potenziamento dei servizi territoriali. Va inoltre sottolineato che aver messo in circolo per cassa nella nostra economia 300 milioni aggiuntivi per il settore dell'assistenza sanitaria, ha rappresentato uno sforzo importante per la Regione, ma anche un contributo utile e importante alla nostra economia, in un momento di crisi sistemica importante».



Era il 29 marzo 2017.

Il 28 aprile la giunta approva la delibera -proposta da Paolucci- che toglie nuovamente oltre 37 mln di euro alla sanità.

Ma Paolucci non c’è a votarla.

La coerenza è anche questa.