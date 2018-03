La Regione non ha i tecnici per rendicontare: 257mila euro ad Abruzzo Engineering

PESCARA. La Regione Abruzzo non ce la fa,gli uffici sono lenti e sprovvisti di personale adeguato, così D’Alfonso commissaria anche il servizio che si occupa dei finanziamenti di “Garanzia Giovani” e lo passa ad Abruzzo Engineering. La struttura regionale è sprovvista dei tecnici per la rendicontazione.

In soccorso arriva la nuova società in house salvata dalla procedura fallimentare di liquidazione e con grosse difficoltà di liquidità persino nel pagare gli stipendi ai dipendenti i quali hanno ancora spettanze arretrate da dicembre.



La denuncia arriva dal presidente della Commissione Vigilanza, Mauro Febbo, che mostra una delibera di giunta (la 158 del 6 aprile scorso) dal sapore inequivocabile nella quale si spiega: «il Servizio Lavoro, Garanzia Giovani, incaricato di attuare il Piano di attività dell’intero Programma del territorio regionale, risulta sprovvisto di Assistenza Tecnica dal 1° gennaio 2017, e le misure previste hanno accumulato notevole ritardo rispetto al cronoprogramma».

Dunque emergono con certezza le difficoltà dell’ esecutivo regionale nel rendicontare.

«La Regione Abruzzo si contraddice e conferma ciò che denuncio da tempo», attacca il presidente della Commissione Vigilanza, Mauro Febbo, «ossia si trova in forte ritardo con la spesa dei fondi Europei».

Sempre nell’atto di giunta si chiarisce che «non si è in grado di affrontare e ridurre» il problema «con le esigue risorse umane interne» e il tutto «sta procurando grave nocumento (danno) all’avanzamento finanziaria della spesa oltre che all’utenza interessata, costituita dai giovani Neet under 30».

«È del tutto evidente che ci troviamo di fronte ad un finanziamento a favore di Abruzzo Engineering "mascherato" in commessa dal valore di euro 257.000 euro», denuncia Febbo.





Secondo l’esponente di Forza Italia praticamente la Regione Abruzzo adducendo il forte ritardo accumulato proprio dalla struttura interna, poiché sprovvista dei tecnici per la rendicontazione, elargisce un altro contributo all’Ente in house aquilano.

«Quindi – continua Febbo – questo atto deliberato riconosce e conferma che la Regione Abruzzo si trova in forte ritardo nel spendere i fondi Europei come ho denunciato in più occasioni. Da tempo sottolineo come sia fondamentale non solo pubblicare i bandi ma soprattutto spendere le risorse, ossia approvare le graduatorie con attribuzione del premio o il finanziamento a coloro che hanno partecipato ai diversi bandi emanati. Questo processo deve essere svolto in un lasso di tempo medio breve altrimenti si corre il serio rischio del disimpegno, ovvero la restituzione all’Europa delle nostre risorse».

Anche durante l’ultima audizione in Commissione vigilanza alla presenza dei Dirigenti della Programmazione Europea è stato presentato Febbo, «per l’ennesima volta», un cronoprogramma aggiornato dove rassicuravano il presidente della Commissione ed i commissari che tutto procedeva bene e secondo la tabellina di marcia.





«A questo punto – sottolinea Febbo -, alla luce della DGR 158, viene spontaneo chiedersi se i Dirigenti durante l’ultima audizione hanno mentito sapendo di dire bugie o, al contrario, sono consapevoli di scrivere il "falso" trovando una mera motivazione per elargire un contributo economico ad Abruzzo Engineering. Credo che la Regione Abruzzo su questi punti deve solo e immediatamente delle esplicite spiegazioni. Pertanto – conclude Febbo – visto il contenuto di questa DGR non posso che constatare come, non solo la Regione conferma le mie preoccupazioni sui ritardi nel spendere i fondi Europei, si continua ad elargire contributi ad Abruzzo Engineering mentre altri Enti come i Centri di ricerca (Crab e Cotir) e Sviluppo Italia Abruzzo, rischiano il default e la loro definitiva chiusura, mandando a casa i propri professionisti, per inerzia ed inefficienza della giunta D’Alfonso».







BALDUCCI: «NESSUNA CONTRADDIZIONE»

«Nessuna contraddizione: è del tutto naturale che la Regione Abruzzo utilizzi le sue società in house per prestazioni di assistenza tecnica legate all’attuazione di programmi basati sui fondi strutturali. Non si tratta di “contributi”, ma di servizi reali resi da Abruzzo Engineering alla Regione, che saranno costantemente monitorati nella qualità e nel raggiungimento degli obiettivi. Il consigliere Febbo è incappato in un grosso abbaglio».

Così il vicecapogruppo del PD in Consiglio regionale, Alberto Balducci,

«Tale affidamento potrebbe definirsi fisiologico – continua Balducci – dal momento che rispetta tutte le prescrizioni del nuovo Codice degli Appalti e utilizza fondi ministeriali finalizzati esclusivamente a tale scopo, cioè acquisire servizi di assistenza tecnica. Lo fanno tutte le Regioni d’Italia e l’Autorità di Gestione Nazionale di Garanzia Giovani, vale a dire il Ministero del Lavoro, ne è perfettamente consapevole. L’assistenza tecnica di Abruzzo Engineering consentirà di continuare a rispettare gli sfidanti obiettivi trimestrali di avanzamento della spesa, di velocizzare l’istruttoria delle domande, di ridurre i tempi di attesa per l’utenza».



Ma Balducci spiega anche che il Programma Garanzia Giovani in Abruzzo non è affatto in ritardo.



«Abbiamo già dato una risposta concreta a 10.139 Neet abruzzesi».