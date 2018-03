Vita Indipendente, «solo 200 mila euro in bilancio». Disabili protestano

ABRUZZO. Sempre meno soldi da parte della Regione Abruzzo per il progetto Vita indipendente che offre la possibilità ai disabili di poter gestire la propria vita autonomamente attraverso l’assunzione di uno o più assistenti.

Dopo i 570 mila euro messi in bilancio nel 2015 e i 600 mila euro del 2016, adesso la cifraa stanziataa per il 2017 è di 200 mila euro.

Protesta il Movimento Vitaa Indipendente: «ci vengono ancora una volta negati diritti da parte di una Regione assente alle problematiche legate alla disabilità. Elemosinano somme che non coincidono nè con le promesse che inizialmente ci avevano fatto e nè con il minimo che ci avevano garantito. Addirittura col passare degli anni, ci ritroviamo ad oggi ancor peggio del punto di partenza, non solo perché il progetto si è evoluto a ritroso ma anche perché ci hanno tolto la dignità in ciò che molti di noi e le nostre famiglie avevano sperato: una vita più serena, più libera, più leggera».

Nel 2015 quando furono stanziati in bilancio 570,118,23 euro rientrarono nel progetto 41 persone.





Nel 2016 invece furono stanziati più di 600.000 euro per un totale di 38 persone – meno del 2015 poiché la maggior parte degli ammessi al progetto hanno richiesto il budget massimo annuale .

Per finire, ora si è arrivati «allo strapiombo»: «nel capitolo di bilancio del 2017, hanno approvato sole 200.000 euro dove potranno rientrare 10 o poche più persone», denuncia l’associazione.

«Siamo partiti con l’utopica promessa da parte della Regione Abruzzo del Dicembre 2014 per l’annualità del 2015 - attraverso una risoluzione urgente votata sia dall’opposizione che dalla maggioranza - di 1 milione di euro».

Manolo Pelusi, in qualità di responsabile del movimento Vita Indipendente Abruzzo, a nome di tutti i disabili «feriti nell’orgoglio e nella dignità», chiedono alla giunta regionale « di comprendere che non abbiamo bisogno di chiavi simboliche per restare immobili, ma di essere sostenuti liberamente attraverso una rapida variazione di bilancio».