Abruzzo Engineering, la salvezza è virtuale e gli stipendi non arrivano

ABRUZZO. Ci risiamo. La realtà delle carte è ancora una volta diversa dalla realtà dei fatti. Le belle parole utilizzate per motivare la salvezza di Abruzzo Engineering sembrano evaporare se si considera quanto (non) sta avvenendo.

La società pubblica è stata salvata dal fallimento ma non ha i soldi per pagare gli stipendi.

Così i dipendenti sono nuovamente in agitazione perchè sono almeno tre mesi che non ricevono lo stipendio che, tra le altre cose, non è mai stato puntuale, regolare o completo di tutte le spettanze.

Le difficoltà si fanno più pesanti per i quasi 200 dipendenti che non passeranno una serena Pasqua dopo anni in balia di un destino molto lento e a tratti beffardo.

Attualmente i dipendenti sono impegnati sia in Regione che al Comune de L'Aquila in servizi indispensabili anche legati alla ricostruzione, alcuni sono dislocati anche al genio civile.

Ma non basta, così come non bastano gli ulteriori sacrifici imposti con l’assegnazione di nuove sedi, spesso distanti dai luoghi di residenza ma accettati di buon grado pur di continuare a lavorare.



Insomma la salvezza dal fallimento c’è ma forse in molti si attendevano scenari diversi alimentate da promesse ben diverse.

Secondo alcuni dipendenti la Regione non rispetterebbe il piano industriale realizzato due anni e che prevedeva l’assegnazione di 100 persone sulla ricostruzione (finanziamento Cipe, soldi sborsati dallo Stato) e altre 70 persone impiegate in progetti regionali interamente finanziati dalla Regione.

E in molti si domandano il perchè di questi ritardi a fronte di attività che dovrebbero essere già interamente coperte e finanziate.

C’è forse qualche nuovo intoppo che non è stato comunicato?

Il clima non è dei migliori ma non è una novità.

Le ultime proteste risalgono a poco più di un anno fa ma non si esclude che una idea di sciopero e protesta possa di nuovo concretizzarsi nel caso saranno immancabili disagi per l’interruzione di quei servizi “essenziali” di cui la Regione ha bisogno.

Dunque che problema c’è ora a salvezza raggiunta e cosa impedisce di concretizzare tutte le promesse fatte?