Caso Acea, «comuni lasciati soli e ora Regione sale sul carro dei vincitori»

ABRUZZO. Sulla storia dei sovracanoni Bim non c’è solo la storia del contenzioso da 3,6 milioni di euro da restituire ai comuni dall’Acea, concessionaria dell’impianto idroelettrico di Sant’Angelo, nel territorio di Altino (Chieti).

ll contenzioso, probabilmente in via di risoluzione, è diventato nel corso dei mesi una sorta di corsa per accaparrarsi meriti, per dimostrare quanto la Regione ‘Facile e veloce’ stia producendo.

Il consigliere regionale Alessio Monaco è certo che tutto stia andando per il verso giusto grazie alla giunta regionale e ha smentito anche la consigliere regionale dei 5 Stelle, Sara Marcozzi, quando due giorni fa ha ricordato l’impegno pentastellato ma soprattutto il ruolo determinante dei singoli sindaci dei 41 comuni abruzzesi aderenti al Protocollo d’Intesa BIM.

Adesso proprio uno di loro, Alfredo Salerno, primo cittadino di Fallo, cerca di ricostruire quanto avvenuto sottolineando l’inerzia della Regione, contestando i comunicati e le dichiarazioni trionfalistiche di chi vuole salire sul carro del vincitore dopo che per mesi ha «lasciato da soli» i Comuni contro la multinazionale.







FALLO COMUNE CAPOFILA

Fallo è stato nominato come Comune capofila per la soluzione della questione in quanto è stato il primo a sottoporre la questione a tutti gli altri.

Nei 41 Comuni è compreso anche il Comune di Rosello dove il consigliere Monaco è vicesindaco.

Salerno ricorda di aver avviato i primi contatti con Acea e di aver invitato anche la Regione ai vari incontri con la società ma l’Ente «non è stato mai presente».

«Il Consigliere Alessio Monaco sa perfettamente che l’incontro di cui parla nel suo comunicato con il presidente della Regione il 27 febbraio 2016 è stato richiesto dal Comune di Fallo. Il 23 febbraio non ricevendo nessuna risposta da D’Alfonso ho mandato una e-mail al presidente della Provincia ed a tutti i Comuni interessati, lamentandomi. Ho convocato un incontro per il 26 febbraio nel per decidere come procedere. Nel pomeriggio del 23 febbraio il presidente della Regione tramite mail ha convocato l’incontro del 27 febbraio».





SI DECIDE SULLA DIFFIDA POI SI BLOCCA TUTTO

Dall’incontro in Regione, «a cui il consigliere Monaco non era presente», sottolinea Salerno, si uscì con la consapevolezza che la Regione, dopo il parere scritto dell’Avvocatura Regionale, avrebbe diffidato al pagamento delle somme entro 30 giorni in base ad un regolamento del 2007, pena la decadenza della concessione.

Il 29 marzo, a quasi un mese dall’incontro, però tutto tace. Salerno prova ad informarsi per vedere a che punto si è arrivati.

«Vista l’inerzia della Regione», ricorda il sindaco, «ho inviato una nota all’Avvocatura Regionale chiedendo informazioni sullo stato dell’arte della diffida».

Il 5 aprile arriva una risposta «sconcertante», ammette Salerno: «l’Avvocatura lamenta l’invio da parte del Dipartimento preposto di documentazione incompleta, tra l’altro solo il 4 aprile».

Dunque impossibile formulare un parere.

Resta da capire a questo punto come sia stato possibile che su un caso così importante, che coinvolge ben 41 Comuni, con l’impegno formale preso dal presidente della Regione, ci sia stata tanta superficialità.







SALERNO CHIAMA MARCOZZI

Vista la situazione e dopo quasi un mese e mezzo di attesa dall’incontro avuto in Regione Salerno informa la consigliera Marcozzi che il 19 aprile 2016 presenta una interpellanza al Governo Regionale chiedendo lumi sulla questione.

“Casualmente” il 22 aprile la Regione diffida Acea ad adempiere a ciò che il Regolamento prescriveva ovvero il pagamento entro 30 giorni delle somme dovute ai Comuni del BIM Sangro che allora ammontavano a circa 3,6 milioni di euro.

A questo punto Acea chiede al Tribunale Regionale delle Acque di Roma la sospensione dei termini della diffida: richiesta accolta e dibattimento fissato al 9 giugno 2016.

Il Tribunale ad ottobre ha rigettato la richiesta di sospensiva e dunque il Comune di Fallo è tornato all’attacco: «abbiamo richiesto ad Acea», ricorda Salerno, «il pagamento dei 3,6 milioni entro 5 giorni ed in caso di mancato riscontro abbiamo avvertito che avremmo sollecitato la Regione ad attivare le procedure di decadenza della concessione».







ATTIVARE ITER DECADENZA

E così accade: il 30 novembre il sindaco firma una nota al Dipartimento Opere Pubbliche della Regione, all’Avvocatura Regionale, al Servizio Genio Civile Regionale, al Presidente della Regione chiedendo di attivare l’iter di decadenza della concessione.

A dicembre il nuovo presidente Acea chiede a Salerno un incontro per risolvere la questione bonariamente.

L’incontro si tiene a Roma il 28 dicembre. Insieme a Salerno ci sono anche il sindaco di Villa Santa Maria e di Bomba. A febbraio da Acea arriva una offerta di pagamento: 40% delle somme dovute dal 2013 al 2017 vincolando il pagamento dei sovracanoni futuri al rinnovo della concessione già scaduta dal 29 luglio 2013 in prorogatio.

Salerno si consulta ovviamente con tutti gli altri sindaci e il responso è unanime: offerta rigettata.

Su richiesta della società sono i sindaci a presentare un’offerta, a febbraio scorso: l’80% delle somme dovute dai Comuni dal 2013 al 2017 oltre la sicurezza dei futuri pagamenti dal 2018 in poi senza doverli richiedere, dando un termine perentorio di 10 giorni.

Il 28 marzo il presidente di Acea via mail chiede di poter riflettere fino al 7 aprile per l’accettazione o meno dell’offerta transattiva.







LA SORPRESA

Il 5 aprile, a due giorni dalla scadenza, la novità: «ho appreso con mia grande sorpresa e solo dai social dell’incontro che il presidente della Regione Abruzzo insieme al consigliere Monaco ha avuto presso Acea», spiega Salerno.

«Meraviglia come il Comune che sino al 28 marzo scorso è stato in prima fila quale Ente Capofila per la definizione della questione non sia stato neanche informato di questo incontro, neppure per cortesia istituzionale o per motivi di opportunità, considerando ancora una volta le nostre comunità come dice il presidente “le comunità di Fontamara”».

Secodo Salerno, comunque, l’incontro non ha aggiunto nessun nuovo elemento alla questione in quanto «l’accordo era già stato programmato. Sembra evidente che adesso tutti ne vogliano assumere la paternità, mentre fino a ieri in pochi sono stati lasciati soli a lottare contro una multinazionale».



Alessandra Lotti