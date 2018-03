Il Comune di Bussi ora sponsorizza Toto che vuole il cementificio

BUSSI. Una lettera del Comune di Bussi riapre le speranze per la partecipazione alla grande partita della bonifica e reindustrializzazione da parte della società Toto Holding.

Mentre intorno a Bussi sì combattono diverse battaglie, più o meno palesi, si propongono appalti che dovrebbero dare vita alla prima fase di una bonifica dopo dieci anni e con non pochi intoppi.

Fioriscono progetti come quello della cava proposto da Toto spa, una recente lettera firmata dal sindaco Salvatore Lagatta rimette in pista l’impresa abruzzese che ha aperto -tra gli altri- un duro contenzioso contro la Regione Abruzzo (presieduta dall’amico storico Luciano D’Alfonso) e il Ministero.

I ricorsi ancora in itinere si basano sul fatto che il gruppo industriale dopo aver proposto un progetto di reindustrializzazione non ha avuto risposte ed è stato estromesso senza motivazioni dalla gara mentre si è preferito impegnare i circa 50mnln di euro per avviare l’appalto per la sola bonifica delle aree denominate 2A e 2B.

La lettera del sindaco di Bussi è datata 3 aprile 2017 ed è inviata al Presidente della Giunta, Luciano D'Alfonso, e al vice presidente, Giovanni Lolli.

Il sindaco ricorda che nell'ultimo mese vi sono stati diversi incontri tra amministrazione comunale e un manager non meglio specificato della società Toto Holding per esaminare un progetto che la stessa società vorrebbe realizzare nel territorio di Bussi.

Si tratta come noto di un articolato progetto che ha al centro un nuovo cementificio che dovrebbe approvvigionarsi dalla cava che lo stesso gruppo ha già proposto alla Regione è che dovrebbe sorgere a breve distanza dalle sorgenti e dai pozzi di captazione dell'acquedotto, quello per intenderci contaminato dall'attività industriale di Bussi e dalle discariche abusive.

Il sindaco scrive: «considerato che l'accordo di programma che si andrà a firmare, spero a breve, tra il Comune, la Regione Abruzzo, il Ministero dell'Ambiente e Solvay, e considerato che il Comune di Bussi potrebbe diventare proprietario delle aree oggetto di gara per la bonifica, questa amministrazione ha ritenuto esaminare il progetto di cui sopra».

Un progetto che trova dunque il favore del sindaco Lagatta la cui rilevanza sotto l'aspetto finanziario occupazionale andrebbe tenuto in considerazione «anche in presenza di problematiche che questa amministrazione ha sottolineato alla società Toto».

Per questo motivo «richiediamo alla Regione l'organizzazione di un incontro che ci permetterà di approfondire le tematiche di cui sopra».

Sembra di capire che, sebbene la legge imponga la bonifica e la reindustrializzazione in un contesto omogeneo, queste potrebbero avvenire in due distinte fasi consentendo al gruppo Toto di insediare il nuovo cementificio su un'area di fatto già bonificata con soldi pubblici.





In questo caso il gruppo industriale tornerebbe in gioco e potrebbe persino stravincere visto che un cementificio senza la nuova cava avrebbe poco senso.

Nel prossimo incontro in Regione si metteranno sul piatto diversi aspetti; il primo, è quello della bonifica e che riguarda una gara d'appalto che rimane bloccata da due anni; il secondo sarà il progetto privato a costo zero di reindustrializzazione per un centinaio di persone assunte e terzo la costruzione della nuova cava già avversata dagli ambientalisti e giudicata pericolosa poiché la zona è notoriamente ricca di falde acquifere che potrebbero essere danneggiate.

Ora si riprenderà a parlare, discutere e valutare come se le discariche fossero appena state scoperte.