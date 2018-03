 Settimana di mobilitazione per le Province. Forza Italia: «Pd contro se stesso»

ABRUZZO. Un impatto devastante: le Province senza i contributi del Governo rischiano di affossare.

E’ stato ribadito anche ieri in Provincia di Chieti dove il presidente Mario Pupillo ha incontrato i rappresentanti dalla Comunità e dal Territorio e ha fatto il quadro delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione della progressivamente deteriorate nel corso degli anni.

Una situazione difficile in tutta la Regione tanto che nelle ultime settimane i 4 presidenti hanno firmato degli esposti cautelativi per denunciare i gravi danni che i tagli imposti negli ultimi anni stanno causando alla gestione degli Enti, compromettendo gravemente gli interventi su scuole superiori e strade.

Basti pensare al fabbisogno necessario alla manutenzione ordinaria della rete viaria provinciale di 1792 km che collega ben 104 comuni, di 244.165 mq di superficie scolastica corrispondenti a 47 edifici scolastici ubicati in 13 comuni a fronte di 17.361 studenti.

Così ieri sono stati votati all’unanimità due speculari documenti proposti dal presidente Mario Pupillo per denunciare l’urgenza del decreto enti locali e indicare specifiche misure a favore delle province e dunque del Territorio servito, che vanno dalle risorse aggiuntive per l’esercizio delle funzioni fondamentali, inclusa la previsione di fondi straordinari per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico di tutte le scuole comprensive dei fondi per le verifiche della vulnerabilità, all’utilizzo sul territorio dei risparmi dei costi della politica ottenuti con la gratuità delle cariche provinciali, al ripristino dell’autonomia organizzativa.

«Non chiediamo al Governo e al Parlamento soldi per i nostri enti – spiega il presidente Mario Pupillo - ma per i servizi che siamo tenuti a garantire e che i nostri cittadini hanno il diritto di potere fruire in piena sicurezza. Le timide aperture dei vertici del Governo, registrate questa settimana dall’Unione Province Italiane rispetto alla possibilità di prevedere nel Decreto Legge Enti locali alcune norme che riguardano l’organizzazione del personale e la gestione dei bilanci, non sono sufficienti».

«BISOGNO DI CERTEZZE»

« Nella situazione particolare della provincia di Chieti i prelievi da parte dello Stato sono del 52,25% delle entrate proprie. La mancanza di risorse che denunciamo è oggettiva e sta mandando in crisi il sistema dell’istruzione secondaria e la fitta rete viaria provinciale, il che significa fermare lo sviluppo del nostro territorio», ha spiegato il presidente.

Le parole di Pupillo si agganciano alla scadenza imminente del 31 marzo, data entro cui le province dovranno approvare i bilanci di previsione 2017. La Provincia di Chieti, si legge negli appelli, dichiara di non essere nelle condizioni di approvare il bilancio preventivo e di incorrere nel dissesto economico-finanziario “indotto” dalla riduzione di risorse che la stessa Corte dei Conti, il 23 febbraio corso in audizione dalla Commissione Bicamerale per il Federalismo fiscale non ha esitato a definire “manifestamente irragionevole proprio per l’assenza di proporzionate misure che ne possano in qualche modo giustificare il dimensionamento”…. ed altresì attesta “la violazione dell’art. 3 Cost causato dall’inadeguatezza dei servizi per l’insufficienza delle risorse”.

DI STEFANO E FEBBO: «NO ALLE PASSERELLE DEL PD»

Forza Italia ha però contestato la riunione indetta dal presidente Pupillo e la mobilitazione delle province italiane, la stragrande maggioranza a guida PD: «è assurdo che in Abruzzo tutte e 4 a guida PD, facciano una mobilitazione di protesta contro un Governo a guida PD e contro una Regione a guida Pd».

«I nostri sindaci giustamente non ci stanno a farsi prendere in giro», ha continuato Di Stefano, «e a partecipare a una manifestazione dove chi è in maggioranza fa anche l'opposizione. E' evidente che tutte queste Province a guida PD non possono protestare se i tagli, quelli della legge di Stabilità del 2015 che ha tagliato alle Province di 3 miliardi complessivi, e nella forbice 2013-2017 5 miliardi di euro, sono tagli che sono avvenuti con i governi Letta, Renzi e Gentiloni. Questo è il motivo per cui denunciamo questa farsa del presidente Pupillo e degli altri presidenti che vogliono protestare contro loro stessi».

«Questa sciagurata riforma Del Rio- Boschi- Renzi», sostiene invece il consigliere regionale Mauro Febbo, «ha creato un danno enorme all'Italia; un danno che continueremo a pagare negli anni; qualcuno ha tagliato fondi per dimostrare che stava tagliando la spesa pubblica ma non ha capito che con quei tagli stava facendo danni irreparabili all'Italia. I danni sono stati fatti all'intera viabilità italiana e regionale e, sinceramente, credo che a settembre le scuole non riapriranno perchè non hanno la forza di intervenire sulla manutenzione e sul riscaldamento».

«Mi associo a quanto detto da Di Stefano e da Febbo» ha dichiarato il sindaco di Perano, Gianni Bellissario. «Purtroppo, da parte di chi ha delle responsabilità amministrative, la protesta arriva con tre anni di ritardo. Forse qualcuno si è distratto e non si è accorto che i tagli derivano da una legge dello Stato, la legge Del Rio, promulgata nel 2014; forse qualcuno si è dimenticato che il Governo Nazionale e Regionale sono retti da un partito a cui fanno riferimento e si sono dimenticati che molti di loro, lo scorso dicembre, si sono alacremente battuti per il Sì al referendum costituzionale dove si ribadiva ancora una volta l'abolizione delle Province. In definitiva c'è qualcuno che dovrebbe mettersi d'accordo con le proprie idee. Gran parte degli italiani sono stufi di una politica che dimentica gli italiani e pensa esclusivamente alla politica migratoria. Non siamo contro l'immigrazione ma crediamo vada fatta una seria e ponderata riflessione su quanto si spende per ospitare i migranti e quanto invece si toglie agli italiani che devono avere a che fare con strade non più percorribili e con comuni ed enti territoriali che si trovano in una situazione disperata».

Secondo il capogruppo di opposizione di Torino Di Sangro, Nino di Fonso, «l'unica protesta vera ed efficace siano le dimissioni di Pupillo».