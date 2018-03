Fondi europei M5S: «dalla Regione gravi ritardi nei bandi»

ABRUZZO. Sono circa 370 milioni di euro i fondi europei fermi nei cassetti della Giunta regionale e dei Dipartimenti.

«Fondi che dovrebbero arrivare sul territorio nel periodo 2014-2020 e che invece sono fortemente in ritardo per manifesta incapacità di chi governa».

A denunciare i gravi ritardi è Sara Marcozzi, consigliere regionale M5S, che questa mattina nel corso di una conferenza stampa ha illustrato un quadro sui fondi che - ha detto la penta stellata - «rappresenta una vera e propria sconfitta per il governo regionale del presidente D'Alfonso».

«I gravi ritardi nella pubblicazione dei bandi europei» spiega Marcozzi «comportano la mancanza di risorse economiche per imprese e beneficiari vari che attendono da oltre due anni di poter usufruire delle risorse messe a disposizione dalla Comunità Europea».

Il Movimento 5 Stelle è intervenuto a più riprese sull'importante partita dei programmi operativi dei fondi europei.





«Una storia di rinvii e negligenze» afferma Marcozzi «che rischia il disimpegno dei fondi da parte della Commissione Europea e, dunque, la perdita degli stessi da parte della nostra regione».

Il 9 novembre scorso, e' stata proprio la consigliera M5S, a richiedere l'audizione in Commissione di Vigilanza del direttore generale della Regione, Cristina Gerardis e dell'ex-capo di Dipartimento agli Affari Europei, Giovanni Savini, per fare l'ennesimo punto sul presunto ritardo dei bandi.

«I dirigenti interpellati» spiega «in quell'incontro lasciarono un documento d'impegni con un relativo crono-programma di Regione Abruzzo sull'avanzamento della pubblicazione dei bandi. Ad oggi i risultati di questa Giunta appaiono davvero deludenti e tutto quanto non fatto espone a seri rischi lo sviluppo di questa regione».

«La Regione Abruzzo e' ferma al palo» incalza Marcozzi «La Commissione ha dato il via libera ai programmi operativi, rispettivamente 13 agosto 2015 per il FESR e addirittura il 17 dicembre 2014 il FSE. Una regione veloce e attenta avrebbe dovuto iniziare la pubblicazione dei bandi il giorno dopo e invece siamo qui, a distanza di due-tre anni, ancora ai blocchi di partenza. Imprese, associazioni, cooperative che operano nel sociale e destinatari delle misure di politiche attive per il lavoro, attendono le azioni di un governo regionale immobile. Il nostro territorio» conclude «già provato dalle difficoltà dovute da sisma ed emergenze meteo, ha urgente bisogno di efficienza e velocità da parte della Regione Abruzzo».

REGIONE ABRUZZO ED I FONDI EUROPEI by PrimaDaNoi.it on Scribd



«NON CI SONO RISCHI: ECCO I DATI»



«Non c'è alcun rischio di disimpegno dei fondi da parte della Commissione Europea; l'attuazione degli interventi sostenuti dalle risorse comunitarie è sotto controllo, con risultati concreti e apprezzati». Ad annunciarlo sono la direttrice generale della Regione Abruzzo, Cristina Gerardis e il direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, Vincenzo Rivera, in qualità, quest'ultimo, di Autorità di Gestione.



Gerardis inoltre rende note le ulteriori scadenze prossime:

a) ieri è stata pubblicata dall'Agenzia regionale per la Telematica la gara per dotare l'Abruzzo, dopo 25 anni, di un Sistema Informativo Lavoro unico;

b) oggi stesso viene pubblicato da Regione Abruzzo l'avviso FESR, sostenuto da 4 milioni di euro, che eroga finanziamenti alle piccole imprese abruzzesi che hanno necessità di trasferimento tecnologico;

c) tra pochi giorni sarà pubblicato l'avviso 'Rafforzamento Uffici Giudiziari', del valore di 1,1 milioni;

d) l'ultima settimana di marzo verrà pubblicato l'avviso 'Certificazione degli Apprendimenti' del valore di 1,7 milioni;

e) entro 15 gg sarà pubblicato l'avviso FESR dedicato alle aree di crisi non complesse che sosterrà l'innovazione di prodotto e di processo delle nostre imprese con 16 milioni di euro;

f) ad aprile saranno pubblicati gli avvisi 'Spazio Incluso' e 'Voucher Women' complessivamente dotati di quasi 8 milioni di euro.



Secondo Cristina Gerardi, «l'innovatività con cui abbiamo lavorato emerge anche dall'azzeramento della carta nei bandi pubblicati: finora 18 avvisi hanno seguito una strada solo telematica e gli uffici regionali hanno trattato ben 3500 istanze con questa modalità. Ecco qualche dato: il totale complessivo delle risorse del POR FSE che si renderanno disponibili entro l'anno 2017 è di euro 66.079.160, pari al 46% dell'intera dotazione finanziaria di euro 142.503.150 relativa al programma del settennio 2014-2020. Quanto al FESR, i bandi e le procedure già approvate ed in corso di pubblicazione hanno un valore di 78,5 milioni di euro ed entro il 2017 il totale complessivo delle risorse impiegate ammonta a 182.500.000 euro, pari al 79% dell'intera dotazione del settennio. Sono stati già emanati bandi e perfezionate procedure per 92,1 milioni di euro. Entro l'anno 2017 saranno ulteriormente perfezionate le procedure per complessivi euro 156.467.160 pari a oltre il 66% della dotazione complessiva del settennio. "L'attuazione dei Fondi europei in Abruzzo è tutt'altro che ai blocchi di partenza: corre verso traguardi ambiziosi e in qualche caso è già sul podio».