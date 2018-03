Cratere sisma, D’Alfonso smorza polemiche: «essere inseriti o meno non fa differenza»

ABRUZZO. «Siamo pienamente soddisfatti della consistenza normativa e finanziaria del decreto governativo sul sisma e sul maltempo».



Mentre cittadini e amministratori esclusi (in totale 8 Comuni) protestano il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, conferma la sua contentezza per quanto portato a casa.

D'Alfonso ha parlato di «mitizzazione del cratere», facendo significare che potrebbe essere superfluo l'inserimento o meno di un comune, perché in questo caso ci sarà un «omologo trattamento tra frane e terremoto, saranno riconosciuti 20 milioni per danni indiretti, tipo il turismo, mentre per la sola Civitella del Tronto interessata dalle frane, ci sono 25 milioni».

Per D'Alfonso quindi essere inseriti direttamente o meno nel cratere sismico non comporta minori diritti o minori risorse. I comuni interessati dal decreto sul cratere sono 21 con 110 mila abitanti, la località più colpita dal sisma in Abruzzo è Campotosto, e "«con l'ordinanza maltempo per l'Abruzzo potrebbero essere disponibili altri 100 milioni di euro».

E proprio ieri in Consiglio regionale è stato approvato, con l’astensione del centrodestra e il M5S che non ha partecipato al voto, un ordine del giorno che impegna il presidente della Regione a porsi quale intermediario principale tra il territorio e il governo nazionale, non escludendo l’ulteriore estensione del “cratere”, consentendo ai Comuni che hanno attivato le somme urgenze, verificate e validate dai Geni civili regionali, di potersi vedere posticipati di un anno i pagamenti dovuti per mutui e prestiti attivati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Respinta la risoluzione presentata dal centrodestra che impegna il Presidente della Giunta regionale a chiedere l’adeguamento del “cratere” sismico tenendo conto della realtà della provincia di Teramo, della porzione montana della provincia di Pescara, dell’area montana dell’Alto Aterno.

La risoluzione del centrodestra chiedeva di garantire a questi territori i finanziamenti necessari ad assicurare la ricostruzione pubblica dei centri fuori “cratere” ristorando i Comuni che hanno affrontato l’emergenza neve, delle frane e del dissesto stradale.

Nel pomeriggio il Consiglio ha approvato all’unanimità il progetto di Legge per l’istituzione del premio di studio in memoria dei 77 studenti deceduti durante il terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009. Passati inoltre a maggioranza il provvedimento amministrativo per la realizzazione di un impianto per la lavorazione di inerti e conglomerati e recupero di materiali inerti provenienti da demolizioni nel Comune di Pescasseroli; il provvedimento amministrativo riguardante la variante generale al P.R.G. in variante al Piano Regionale Paesistico per il Comune di Magliano dei Marsi. Approvati inoltre a maggioranza una serie progetti di Legge relativi ai debiti fuori bilancio degli anni precedenti.

All’uninimità l’Assise regionale ha approvato il documento che impegna il Presidente della Giunta a farsi promotore di azioni a tutela dei lavoratori della “Strada dei Parchi” al fine di scongiurare lo sciopero proclamato per il 28 marzo.

Approvata anche la proposta di legge sulla città degli arazzi a Penne, di cui sono firmatari i Consiglieri regionali Gatti, Sospiri, Febbo, Di Nicola e Monticelli si propone di valorizzare la tecnica del basso liccio nella tessitura degli arazzi sviluppatasi nel corso degli anni nel Comune di Penne. La tessitura nella città di Penne da sempre ha ricoperto dei ruoli importanti, a partire dal '500 le sete pennesi erano richiestissime e costavano di più di quelle toscane.

Rinviati i punti relativi oda all'elezione dei componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità, l'elezione di un componente del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie e quella del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.