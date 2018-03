Regione Abruzzo. Direttore Sanità, un bando di 10 giorni per il dopo Farinella

ABRUZZO. Serve subito un direttore alla sanità in grado di rappresentare la Regione Abruzzo al prossimo tavolo di monitoraggio del 30 marzo. Che fare?

Per esempio un bando di dieci giorni, veloce veloce (la legge prevede almeno 15 giorni) , perchè il prossimo 15 marzo scadrà il contratto di Giovanni Farinella, l’attuale direttore.

Il tavolo di monitoraggio -pur fuori dal commissariamento- rimane un appuntamento cruciale e non si può sbagliare se si vuole davvero continuare a decidere “in proprio” sulla sanità senza il fiato sul collo dei ministeri.







Visti i tempi strettissimi (ma le scadenze erano note da anni…) e l’appuntamento romano alle porte (pure fissato da mesi) la Regione non ha aspettato la naturale scadenza dell’incarico a Farinella ma ha già pubblicato un bando per individuare la figura richiesta: 10 giorni per candidarsi, ovvero fino al prossimo 23 marzo, poi una settimana per chiudere la partita e firmare il nuovo contratto perché il neo direttore il 30 marzo deve essere, puntuale, a Roma.

Impossibile una proroga per Farinella visto che la legge lo impedisce perchè sono già state bruciati due rinnovi.

Ovviamente Farinella se invierà il proprio curriculum, a questo punto, ha buone opportunità di rientrare.

Già, proprio lui, arrivato nemmeno troppo a sorpresa nel 2014 e, come scriveva il nostro indimenticato Sebastiano Calella piaceva al commissario alla Sanità Gianni Chiodi per la sua preparazione economica e per la sua esperienza come dirigente del settore bilancio alla sanità (ad interim ha avuto anche il servizio dei flussi informativi, che poi è passato a Franca Chiola).





In pratica già allora sapeva tutto di quello che serviva alla sanità abruzzese commissariata dal ministero dell’economia.

Quattro anni fa il suo asso nella manica fu probabilmente la Kpmg, la società di revisione dei bilanci dove lavorava prima di essere pescato da Gianni Chiodi, e che affiancava già da anni la Regione Abruzzo, fornendo anche altri funzionari alle Asl regionali (una amministrativa all’Aquila e l’ex manager Paolo Rolleri a Teramo). Tra l’altro questa società svolgeva lo stesso lavoro anche a Roma per il governo e gli incarichi di advisor sono stati prorogati più volte anche dall’attuale assessore Paolucci..

Oggi l’asso nella manica potrebbe essere la sua esperienza maturata in questi anni e la stima che è riuscito a guadagnarsi da parte del direttore dipartimento per la salute e il welfare Angelo Muraglia. Sarà proprio quest’ultimo a dover valutare i curricula in arrivo e Farinella, se parteciperà, è l'unico, tra l’altro, che potrà giocarsi la carta del dirigente alla programmazione finanziaria e vantare la specifica esperienza pregressa proprio ai tavli di monitoraggio.

Poi Muraglia ha già firmato quella lettera nella quale chiedeva il rinnovo di Farinella, come potrà smentirsi?

Il fortunato vincitore si aggiudicherà un contratto da 90 mila euro per tre anni più altri 3 rinnovabili.