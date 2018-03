Sanità, la richiesta di primari e dirigenti: «servono due ospedali veri di secondo livello»

ABRUZZO. Il decreto “Lorenzin”, in applicazione della legge Balduzzi, prescrive per gli ospedali di 2° livello, quelli cioè dotati di tutte le discipline comprese le alte specialità, un bacino di utenza di 0,6/1,2 milioni di abitanti: in Abruzzo, 1,33 milioni abitanti, ce ne dovrebbero essere 2 per offrire ai cittadini le massime garanzie della medicina di oggi.

La Regione Abruzzo aveva deciso di localizzare le funzioni ospedaliere di 2° livello negli ospedali di Pescara e Chieti per l’Abruzzo sud e negli ospedali di L’Aquila e Teramo per l’Abruzzo nord.

«Ora però, dato che siamo fuori dal commissariamento», commenta la Consulta Clinica, «deve portarci a 2 veri ospedali di 2° livello e non lasciarci con 4 mezzi ospedali: il decreto prevede singoli presidi ospedalieri di 2° livello e non vari ospedali che si dividono le alte specialità. Gli abruzzesi hanno urgente bisogno di queste scelte. Perché?»





«Se si ricovera un paziente complesso politraumatizzato (vittime di terremoti, valanghe o altro) non possiamo certo inviare il cranio in un ospedale e cuore e grandi vasi in un altro solo perché i relativi reparti (neurochirurgia e cardiochirurgia) sono stati così dislocati da assurdi criteri di spartizione campanilistica; non si può dividere l’indivisibile, cioè un malato grave multiorgano», contestano i medici.

«Quindi se vogliamo avere le massime probabilità di salvare il paziente, saremo costretti ad inviarlo in un vero grande ospedale dotato di tutte le discipline, ma intanto avremo perso tempo prezioso che può costare la sua vita».

Per la Consulta se non si deciderà rapidamente «l’Abruzzo è destinato a rimanere nei prossimi decenni periferia sanitaria e noi ed i nostri figli saremo costretti a far riferimento agli Ospedali di 2° livello più vicini e cioè “Le Torrette” di Ancona e gli Ospedali romani S. Camillo, S. Giovanni, Umberto 1°, Gemelli, S. Andrea».

Uno studio della Bocconi pubblicato sul Sole 24 Sanità di dicembre identifica l’Ospedale Civile di Pescara come HUB di riferimento e Pescara è una delle 12 agglomerazioni metropolitane italiane individuate per l’ UE dall’Institut d’EtudiosRegionals i Metropolitans de Barcelona e da altri studi sulle aree metropolitane.

«E’ paradossale», continua la Consulta, «che proprio i nostri politici continuino ad ignorare i grandi numeri del nosocomio pescarese: le risorse e le qualifiche devono essere proporzionali».

Per la qualifica di 2° livello il decreto prevede requisiti di base, uno è il numero minimo di accessi annui di 70.000; Pescara ne ha 96.000, Chieti con 65.000 non ha questo requisito.





L’articolo 6 del decreto prevede la sicurezza antisismica e come noto all’Ospedale di Chieti dovranno essere sgombrati alcuni padiglioni per inadeguatezza dei materiali usati. Anche questo elementare e vitale requisito non c’è.

Per il 2° livello, a Pescara la manca solo cardiochirurgia, a Chieti la neurochirurgia, la chirurgia toracica, la chirurgia plastica, la chirurgia maxillo facciale, ma ha la cardiochirurgia. A Pescara, in cui i casi di coronaropatie acute sono circa il doppio degli altri capoluoghi regionali, andrebbe trasferita la cardiochirurgia, con costi molto contenuti. I cittadini dell’area metropolitana e della metà sud della regione disporrebbero così in tempi brevi di un Ospedale completo di 2° livello.

Per questo dopo diverse riunioni e con l’intento di fornire supporto tecnico ai decisori politici nonché informazione corrette ai cittadini sull’importanza di certe scelte per la loro salute, si è costituita la Consulta Clinica per l’ospedale di 2° livello formata da primari (responsabili di Unità Operative autonome) e dirigenti medici dell’Ospedale Spirito Santo di Pescara, in modo da rappresentare la totalità delle discipline operanti nel nosocomio più grande della regione.

La Consulta chiederà una audizione al Consiglio Comunale della città ed al Consiglio Regionale.







COMPONENTI DELLA CONSULTA

Primari: PATRIZIA ACCORSI medicina trasfusionale, ALBERTO ALBANI pronto soccorso, ANTONIO ANTICO chirurgia vascolare, ROBERTO ANTONACCI neurofisiopatologia, GIULIANO ASCANI chirurgia maxillo-facciale, MASSIMO BASTI chirurgia generale, GIUSEPPE CALABRESE genetica medica, CLAUDIO CAPORALE orl, ANTONIO CIOFANI nefrologia e dialisi, ETTORE COLANGELO chirurgia epato-bilio-pancreatica, VALERIO DE FRANCESCO medicina nucleare, GIANCARLO DI BATTISTA medicina interna, CARMINE D’INCECCO neonatologia e TIN, ROCCO ERASMO ortopedia e traumatologia, PAOLO FAZI microbiologia, MARCO GABINI reumatologia, GARUFI CARLO oncologia, GIOVANNI IANNETTI ecografia internistica, ADRIANO LAURI gastroenterologia, ANTONELLA LEGGE dermatologia, GIULIANO LOMBARDI pediatria medica, GABRIELE LOMBARDOZZI stroke unit, MICHELE MARULLO oculistica, LEONARDO MARZIO fisiopatologia gastroenterologica, ENZO MONTEFERRANTE day surgery, LUIGI MOSCA pneumologia, LEONARDO PALOSCIA utic, GIUSTINO PARRUTI malattie infettive, GERARDO RASETTI cardiologia, MAURIZIO ROSATI ostetricia e ginecologia, ROBERTO RENZETTI urologia, EMILIO SIMEONI geriatria, GIULIA SINDICI anatomia patologica, SABATINO TROTTA psichiatria, TULLIO SPINA anestesia e rianimazione, LAMBERTO ZARA chirurgia plastica, DONATO ZOTTA neurochirurgia.

Dirigenti medici: LUIGI CLERICO microbiologia, ARCADIO DAMIANI radiologia, ANTONIO FABIO DE FILIPPIS chirurgia toracica, VITTORIO DI MICHELE psichiatria, FABIO DI STEFANO pneumologia, GIANCARLO GUERRIERI nefrologia e dialisi, LUIGI SARDELLA chirurgia pediatrica.

GIANCARLO ROLANDI dirigente biologo area ematologica.

FEBBO: «NECESSARIO COINVOLGIMENTO UNIVERSITA’ D’ANNUNZIO»

«Quando si parla di un Ospedale (Dea) di II livello è quanto mai necessario un coinvolgimento dell’Università d’Annunzio considerando che quello teatino è un nosocomio clinicizzato. Il reparto di Cardiochirurgia è universitario convenzionato con l’Ospedale di Chieti quindi è opportuno che continui a operare in stretta collaborazione con la Facoltà di Medicina», commenta il presidente della Commissione di Vigilanza, Mauro Febbo replicando alla proposta avanzata dalla neonata Consulta clinica composta da medici e dirigenti medici dell’Ospedale di Pescara.

«Si tratta di una richiesta che ritengo anomala – sottolinea il Consigliere regionale di Forza Italia – così come è anomalo che il reparto di Neurochirurgia resti a Pescara: sarebbe più sensato che venisse trasferito a Chieti, a maggior ragione oggi che si parla di Dea di II livello».

«Spiace dover constatare che con la DGR 762/2016 (non pubblicata sul Bura) è stata istituita una Commissione per l’attivazione della connessione funzionale tra i presidi ospedalieri di Pescara e Chieti per un Dea di II livello senza il coinvolgimento dell’Ateneo teatino ai cui vertici tra l’altro più volte ho chiesto di intervenire, fornendo un parere, sulla realizzazione del project financing di Maltauro per la realizzazione del nuovo nosocomio. Ritengo indispensabili, e spero per questo che ci sia un intervento a mio sostegno sia degli attuali vertici sia dei candidati alla carica di Magnifico Rettore, che a queste decisioni partecipi la stessa Università. Va sottolineato come il costo della convenzione è sempre stato a carico della Asl che se ha tratto vantaggi in termini di qualità, servizi e immagine è altrettanto vero che il bilancio dell’Azienda sanitaria è stato sempre pesantemente condizionato dai costi della stessa. E’ necessario evitare che l’Università venga depotenziata ma che rimanga un’eccellenza sanitaria e attrazione per il sistema sanitario nonché un punto di interesse a vantaggio soprattutto dei pazienti. L’auspicio è che dall’opportunità, che condivido, di avere in Abruzzo un Ospedale di II livello al fine di poter accedere a un’offerta sanitaria di elevatissima qualità, non ne derivino mortificazioni e declassamenti territoriali o peggio ancora “scippi” a cui purtroppo abbiamo assistito in questi oltre trenta mesi di Governo Regionale e che, oltre al declassamento territoriale, non ci sia anche quello della Università. Avrò cura di rappresentare nelle sedi istituzionali questa preoccupazione – conclude Febbo - e mi opporrò ad ogni tentativo di “ripartizione” illogica è penalizzante».

«NESSUNO SCIPPO ALLA SANITÀ TEATINA»

«Dopo aver appreso della iniziativa assunta dalla Consulta clinica formata da primari e dirigenti medici dell’ospedale di Pescara circa la volontà espressa di trasferire Cardiochirurgia da Chieti a Pescara, ho immediatamente convocato il Comitato ristretto dei Sindaci della Asl Lanciano Vasto Chieti, che si riunirà martedì 14 marzo, perché si possa discutere, in quella sede, del Piano di riordino della rete ospedaliera abruzzese e, quindi, anche della costituzione di DEA di secondo livello nella nostra regione». E’ quanto evidenza il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, commentando la notizia che vorrebbe l’ospedale di Pescara candidato a DEA di II livello.

«L’ospedale clinicizzato di Chieti è già candidato ad essere DEA di II livello in virtù della presenza dell’Università “G. d’Annunzio” all’interno del nostro nosocomio e, in tal senso, è oggetto di studio da parte della Commissione Tecnica regionale della quale fanno parte non a caso il Rettore, il Direttore generale della Asl, il prof. Salini e il prof. Di Giammarco, quest’ultimo Direttore di Cardiochirurgia il quale non credo voglia vedersi sottrarre, come auspicano alcuni sanitari pescaresi, la creatura che ha costruito con tanta passione e tanta professionalità. Per questo – aggiunge il sindaco - oltre al Direttore generale della Asl di Chieti, Pasquale Flacco, ho chiesto all’Assessore regionale alla Sanità Silvio Paolucci di partecipare alla prossima riunione del Comitato Ristretto dei Sindaci della Asl di Chieti per riferire sulla riorganizzazione della rete ospedaliera abruzzese e, in particolare, sulla classificazione dei DEA di II livello. Non accetteremo scippi di alcun genere – evidenza il Sindaco –. Se si vuole ragionare sulla possibilità di migliorare la sanità saremo i primi ad essere pronti ad un confronto aperto, sereno e costruttivo ma se qualcuno pensa di fare fughe in avanti, troverà non soltanto la ferma opposizione del sindaco di Chieti ma anche quella di tutta la comunità della provincia teatina che non vorrà certo perdere la possibilità di avere un’azienda di eccellenza in procinto di svendere i propri pezzi pregiati in favore di altri».