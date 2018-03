Inchieste appalti Abruzzo: parte la controffensiva degli indagati

L'AQUILA. Il Tribunale del riesame dell'Aquila ha fissato al lunedì prossimo 6 marzo l'udienza per discutere il ricorso presentato, nell'ambito della maxi inchiesta della procura dell'Aquila su una serie di appalti gestiti dalla Regione Abruzzo, dagli avvocati Massimo Costantini e Roberto Madama, che assistono Eugenio Rosa, titolare dell'impresa edile Iciet di Castelli (Teramo), indagato nel filone sulla ricostruzione post-terremoto della sede centrale aquilana della Giunta regionale di palazzo Centi.

Il ricorso è stato presentato contro la perquisizione e il sequestro disposti dai pm del capoluogo nei confronti dell'indagato.

L'udienza sarà la prima occasione per i legali per conoscere le carte iniziali dell'indagine.

Nei prossimi giorni, comunque, a seconda dei documenti che potranno consultare, vedranno se andare avanti o meno nell'istanza.

Anche l'avvocato Gennaro Lettieri, in rappresentanza del capo della segreteria del governatore D'Alfonso ed ex consigliere Pd, Claudio Ruffini, ha presentato istanza al Riesame.

Lo stesso starebbe per fare Massimo Carosi in rappresentanza dell'imprenditore Mauro Pellegrini, contitolare dell'azienda di costruzioni Dipe. Intanto le indagini proseguono, anche se, al momento, non sono calendarizzati altri interrogatori di indagati.

L'indagine ha fatto emergere, finora, 31 indagati nei 9 fronti investigativi attualmente aperti, tra cui dirigenti e funzionari regionali, professionisti esterni, imprenditori.





Oltre al presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e agli assessori regionali Marinella Sclocco, Silvio Paolucci e Dino Pepe. Le ipotesi di accuse, a vario titolo, sono di corruzione, turbativa d'asta, falso ideologico, abuso d'ufficio. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Michele Renzo e dal sostituto Antonietta Picardi e portata avanti dai carabinieri del Noe e dalla squadra Mobile della questura di Pescara.

Sia per vastità che per delicatezza queste inchieste sono ontologicamente diverse da molte altre e lo si capisce anche dal tipo di reazione degli indagati, una strategia difensiva volta all’attacco puto su punto e a capire al più presto cos gli inquirenti hanno già in mano dopo oltre un anno di lavoro.

Nei giorni scorsi erano stati interrogati alcuni indagati i quali hanno asserito di aver collaborato e chiarito molti aspetti contestati.

Come per esempio l'avvocato Emilio Bafile, difensore dell'architetto Giancarlo Di Vincenzo, che al termine del lungo interrogatorio ha spiegato di aver fornito ulteriori elementi.

Di Vincenzo è indagato nel filone legato a Palazzo Centi, sede della Giunta regionale nel centro storico dell'Aquila, seriamente danneggiata dal sisma del 2009. E' accusato di induzione indebita, insieme al padre, Berardino, alto funzionario del ministero dei Beni culturali in Abruzzo, ora in pensione, consulente senza compenso del presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso. Secondo l'accusa, l'ex dirigente dello Stato avrebbe indotto l'impresa Dipe - i cui due titolari Mauro Pellegrini e Giancarlo Di Persio sono tra gli indagati con la stessa ipotesi di reato - ad affidare un incarico al figlio in cambio di un interessamento per la gara di circa 13 milioni di euro, poi vinta dalla Edilcostruzioni di Isernia.





«La Procura ha formulato delle contestazioni - ha continuato il legale che difende anche Berardino Di Vincenzo - ma la linea dei miei assistiti è veramente chiara e ci siamo sottoposti a questo interrogatorio, laborioso, complesso, proprio per chiarire ogni questione, perché la posizione non è critica per i miei assistiti, tutt'altro. C'è stata una inchiesta sugli appalti pubblici, in questa fattispecie si verifica un caso particolare in cui un architetto libero professionista partecipa a un appalto pubblico - ha spiegato ancora il legale - con una ditta, mentre il papà ricopre l'incarico di funzionario in un ufficio pubblico, ma che nulla ha a che fare con la gara espletata, tanto è vero che poi la gara non è stata aggiudicata ai professionisti e alla società interessata, ma aggiudicata ad altri».

Secondo il legale, «questo rende il quadro un po' più critico sotto il profilo dell'attenzione della Procura, ma certamente non ci sono cose particolari. I chiarimenti li abbiamo dati. Le varie circostanze oggetto delle intercettazioni anche ambientali andavano chiarite anche per spiegare i ruoli che si avevano. Il padre non poteva influire con il suo ufficio che era distante, nei lavori di palazzo Centi, di proprietà della Regione. L'unica cosa che si può dire è che questo rapporto tra i due Di Vincenzo ha creato una situazione da parte della Procura che ha approfondito e noi abbiamo chiarito fino ad oggi».

