Terremoto Abruzzo, al lavoro per allargare il cratere sismico

ABRUZZO. E’ stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale dell'Abruzzo una risoluzione che impegna il governatore Luciano D'Alfonso a chiedere l'allargamento del cratere sismico «alla luce dei danni progressivamente emergenti».

Tante sono le situazione difficili che stanno vivendo le aree montane del Teramano e del Pescarese e l'area dell'Alto Aterno, epicentro dei terremoti dello scorso 18 gennaio.

Il via libera al documento durante la seduta del Consiglio di ieri. Preoccupati i residenti di Isola, Colledara, Castel Castagna, Fano Adriano, Pietracamela, Penna Sant’Andrea e Basciano al momento esclusi nonostante i danni subiti: danni diretti e soprattutto indiretti, con il crollo del commercio e delle attività turistiche.

I cittadini della vallata si stanno organizzando per una manifestazione che avrà luogo durante uno dei prossimi weekend con partenza da Colledara e arrivo a San Gabriele. Alla manifestazione aderiranno anche i Comuni che sono già nel cratere, come Castelli e Tossicia che nell’incontro di lunedì scorso hanno ribadito che ci sono tante altre criticità sul territorio che il cratere al momento non affronta: lo stato molto precario delle infrastrutture, della viabilità, dell’economia e del preoccupante fenomeno dello spopolamento, accelerato dalle ultime emergenze.

A chiedere ieri l'inserimento nell'ordine del giorno della risoluzione urgente per l’allargamento del cratere è stato il capogruppo del Pd, Sandro Mariani.





Il documento, sottoscritto e condiviso da tutti i capigruppo, impegna il presidente della Giunta Regionale a chiedere l'adeguamento del cratere sismico alla nuova situazione di fatto, alla luce dei danni progressivamente emergenti, tenendo da conto la realtà di totale sofferenza che sta interessando l'area montana della provincia di Teramo, identificata nella delibera di giunta n.862 del 2016, della porzione montana della provincia di Pescara, nonché dell'area montana dell'Alto Aterno.

A sottoscrivere la proposta di risoluzione anche i consiglieri di Forza Italia secondo i quali è «doveroso che il vertice della Regione si impegni a favorire una paritè di trattamento tra territori e cittadini, equiparando i Comuni danneggiati dal sisma nella provincia di Pescara e L’Aquila a quelli gia' inseriti nel cratere, nonche' ad aggiungere i 7 Comuni della provincia di Teramo della cosiddetta 'zona grigia' al momento ingiustamente esclusi dalle piu' rilevanti provvidenze dello Stato. Ci auguriamo che il presidente della Giunta ottemperi alla richiesta unanime del Consiglio regionale, che e' solo un pezzo della piattaforma di proposte che l'Abruzzo rivolge al Parlamento e che sara' accompagnata dalla manifestazione che si terra' a Roma il prossimo 2 marzo».