Blackout Abruzzo. stimati 40mln di euro di indennizzi

ROMA. «Per gli eventi nevosi del gennaio 2017, che hanno interessato oltre 160.000 utenze nella regione Abruzzo, la stima preliminare degli indennizzi automatici calcolata dagli Uffici dell'Autorità per l'energia, a carico del Fondo eventi eccezionali, per le interruzioni di lunga durata nella regione Abruzzo, ammonta a un valore compreso tra 35 e 40 milioni di euro».

E' la stima preliminare che l'Autorità per l'energia ha portato oggi in audizione alla Commissione Attività produttive della Camera. L'Autorità ricorda anche, nella memoria, di aver dato vita a un Tavolo Resilienza, in base al cui lavoro uscirà, entro la fine del mese di febbraio 2017, «una prima versione di Linee guida, sulla base delle quali le imprese distributrici e Terna dovranno, anche previo coordinamento tra loro, mettere a punto i piani di lavoro per il miglioramento della resilienza (ossia della capacità della rete elettrica di ritornare velocemente e stabilmente alle condizioni normali di esercizio dopo essere stata sottoposta ad una condizione di stress)».





Nel caso della regione Abruzzo, l'Autorità registra uno sviluppo della rete interrata, più resiliente rispetto agli eventi eccezionali, del 29,4% in otto anni (2007-15) nelle aree rurali, ma «lo sforzo sinora messo in atto non è ancora sufficiente: nel 2015 sono state inflitte penalità regolatorie per mancato raggiungimento degli obiettivi di continuità del servizio per 3 milioni di euro per la sola regione Abruzzo (a fronte di un ammontare di penalità per 21,2 milioni di euro a livello nazionale nello stesso anno)».

Insomma, occorre «rinforzare la rete» e, quindi, sarà necessario «un programma di investimenti straordinari, che non potrà che riflettersi anche sulla tariffa di distribuzione, in relazione all'utilizzo effettivo del sistema da parte di ciascun cliente».

Secondo l’Autorità la Regione Abruzzo risulta di gran lunga sopra la media in quanto a disservizi elettrici.

Inoltre sempre secondo la relazione il blackout risulta essere iniziato il 16 gennaio e terminato il 25 gennaio alle ore 12 per tutti. Cosa che però non è poichè numerse altre segnalazioni parlavano di utenze disconnesse ancora dieci giorni dopo. Ad oggi, 22 febbraio, l’emergenza non sembra ancora terminata e squadre di tecnici sono ancora al lavoro su diverse linee in Abruzzo.





I SINDACI PRETENDONO

I sindaci dei comuni abruzzesi colpiti dalle abbondanti nevicate di gennaio «pretendono» che Enel si impegni a risarcire «i danni subiti dalle comunita' e dai singoli mediante fondi straordinari ulteriori rispetto a quelli previsti per gli indennizzi automatici».

Lo si legge nella memoria presentata alle Commissioni riunite Ambiente e Attivita' produttive della Camera dei Deputati, illustrata dai sindaci di Teramo e da Guardiagrele, Maurizio Brucchi e Simone Del Pozzo, nel corso dell'audizione sui disservizi alla fornitura di energia elettrica in seguito a maltempo e terremoto.

Nel testo dell'Anci, viene ricordato che l'Enel ha annunciato la possibilita' di formulare richieste di risarcimento ulteriori rispetto agli indennizzi automatici «mediante appositi formulari e con la produzione di idonea documentazione dimostrativa del danno subito»; i sindaci sottolineano da parte loro che «il danno subito dall'interruzione prolungata della fornitura elettrica non puo' esaurirsi nel solo indennizzo automatico ne' nell'offerta di risarcimento da provare mediante produzione documentale di guasti ad elettrodomestici o delle spese sostenute per il noleggio di gruppi elettrogeni».

Per i sindaci e' necessario «un nuovo specifico tavolo di lavoro» sugli indennizzi e sugli investimenti.

I comuni «pretendono» che Enel «porti a compimento il programma di investimenti per la modernizzazione e la messa in sicurezza delle linee della distribuzione» presenti in Abruzzo. I sindaci ricordano che Enel aveva annunciato nel 2015 un piano di investimenti in Abruzzo di oltre 220 milioni ma «va verificato se e quanto sia stato concretamente realizzato», chiedendo alla societa' «dimostrazione concreta degli investimenti effettuati e in corso di progettazione e realizzazione», poiche' «vengono segnalati punti in cui la rete e' ancora realizzata con pali di legno e fili nudi, che non garantiscono affatto sicurezza della fornitura».