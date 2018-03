D’Alfonso salva Abruzzo Engineering: liquidazione revocata e nuovo amministratore unico

ABRUZZO. Quello che non ebbero il coraggio di fare Gianni Chiodi lo hanno fatto il centrosinistra e il presidente Luciano D’Alfonso. Alla timidezza paralizzante del centrodestra si è contrapposto il dinamismo frenetico della nuova giunta che da subito ha deciso di salvare quello che per alcuni era un «carrozzone» denso di misteri e debiti che la Regione ha più volte ripagato.

Un merito oppure no, lo si capirà con il tempo quando la gestione di Abruzzo Engineering sarà diventata finalmente positiva e grazie anche agli affidamenti diretti della Regione potrà avere un bilancio in attivo ma soprattutto rendere servizi e prodotti utili alla collettività.

Ieri pomeriggio intanto la società, in liquidazione dal 2010, in esito all'assemblea straordinaria dei soci, ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione.





Lo ha annunciato la direttrice generale della Regione Abruzzo, Cristina Gerardis, la quale ha spiegato che dopo un periodo di tempo durato quasi 7 anni, la società torna alla gestione ordinaria, «grazie ad una attività di risanamento e razionalizzazione durata oltre un anno».

Secondo la direttrice, «il primo passo verso il risanamento dell'azienda, è stata la chiusura della vertenza civile con Selex; a seguire, la riorganizzazione complessiva per un utilizzo proficuo delle risorse umane, ad oggi tutte impegnate nelle attività a supporto tecnico della Regione; poi, una compiuta regolamentazione di queste attività mediante un contratto di servizio con la Regione Abruzzo».

Azioni che da sole testimoniano -anche se in maniera edulcorata- che tipo di gestione a perdere avesse caratterizzato sempre quella società voluta da Ottaviano Del Turco che con l’ex ad di Finmeccanica, Pierfrancesco Gurguaglini, aveva deciso di unire in matrimonio con la Selex (partecipata Finmeccanica) guidata all’epoca da Sabatino Stornelli (tutti in seguito coinvolti in diverse inchieste per corruzione). Una sinergia che doveva lanciare l’Abruzzo nell’olimpo della tecnologia e dell’informatica e che invece si è trasformato in un pozzo senza fondo per drenare fondi pubblici e girarli direttamente alla Selex per progetti mai davvero utili alla collettività.





Quando i fari si accesero sulla gestione ormai diventata “eclatante” anche la legge diventò più chiara, vietando esplicitamente gli affidamenti diretti da parte della Regione.

Così l’arresto di Lamberto Quarta che Del Turco aveva messo a capo di Abruzzo Enginnering e la chiusura del rubinetto degli affidamenti diretti generarono l’immediata crisi della società che nel 2010 Chiodi decise di chiudere.

Ae diventò un caso quando lo stesso Chiodi (ricordando qualche guizzo più recente di D’Alfonso) denunciò nel bel mezzo di un consiglio regionale una presunta truffa di Selex ai danni di Abruzzo Engineering e dunque della Regione. Presunte fatture gonfiate e giri poco chiari di soldi.

Fu l’unica volta che ne parlò e nessuno mai dopo di lui volle fare chiarezza, compresi D’Alfonso (che non ha mai denunciato i presunti reati alla magistratura come del resto Chiodi) o la Gerardis venuta molto dopo ma che pure ha avuto un quadro molto chiaro di quanto era accaduto.

Ne nacque persino un contenzioso civile dove la presunta truffatrice Selex denunciò la Regione che ha dovuto difendersi per qualche udienza fino a quando, grazie ai buoni uffici diplomatici di D’Alfonso con il nuovo Ad di Finmeccanica, Gianni De Gennaro, si riuscì a trovare un accordo per una transazione bonaria: uno sconto sulla cifra reclamata da Selex prima gonfiata per la presunta truffa e poi scontata.

E’ stata la pietra tombale per comporre ogni dissidio e la migliore scelta per riuscire a non rendere pubblico il merito delle questioni sollevate pubblicamente e che non destato alcuna procura abruzzese nonostante le notizie di reato.

Persino ogni richiesta di accesso agli atti fatta da questo quotidiano è stata puntualmente, negli anni, rigettata da Ae e dalla Regione Abruzzo negando di fatto persino il diritto alla difesa in molteplici giudizi per presunta diffamazione intentati da Abruzzo Engineering e Selex.

Anche così si è salvata la società nata al 50% con gli esuberi ex Lsu di una società di Intini che si occupava di ambiente e salvata grazie ai fondi pubblici e al 50% formata da dipendenti assunti a chiamata diretta su indicazione di «tutti i partiti», confermò nel 2010 Chiodi, poi interrotto da Maurizio Acerbo il quale contestò l’affermazione imponendo una rettifica con «l’eccezione di Rifondazione Comunista» che sarebbe stato così l’unico partito che nel 2007 non sfruttò la propria quota per le assunzioni clientelari dirette (circa 100).



IL TRAGUARDO DI OGGI

«L'uscita dalla fase liquidatoria», ha aggiunto Gerardis, «costituisce non solo un punto di arrivo, ma anche di partenza nel contesto di una volontà di rilancio e potenziamento della società, anche attraverso nuove commesse, non solo legate alla ricostruzione».

L’idea più volte pubblicizzata sarebbe persino quella di mettere Abruzzo Engineering sul mercato cioè in grado di competere liberamente con agguerriti concorrenti. Tutto può essere ma non in queste condizione dove il personale -a detta di tutti- non può essere specializzato in ogni campo passando da temi ambientali a quelli informatici, della banda larga, dei rifiuti, della ricostruzione o dell’edilizia. Bisognerà investire in formazione se davvero si vorrà un vera affrancazione della società dal guinzaglio della Regione cosa che non potrà accadere in tempi brevi nel caso lo si volesse.



IL FUTURO TARGATO DI TEODORO

L'assemblea, in virtù del nuovo Statuto, ha individuato quale amministratore unico l'avvocato Franco di Teodoro del Foro di Teramo. Allo stesso è stato attribuito un compenso lordo annuo di 40.000 euro.

Di Teodoro, avvocato dal 1991 e Cassazionista dal 1997 da quasi 30 anni lavora per molteplici enti pubblici e società del teramano, ha svolto consulenze per la Asl di Teramo, l’Istituto Zooprofilattico, la Fira, la camera di Commercio, Confindustria e moltissime aziende private del teramano.

Il nome di Di Teodoro sarebbe stato il risultato di un accordo politico tutto partorito in casa Ncd tra Giorgio D’Ignazio consigliere regionale e di Paolo Tancredi deputato della stesso partito, entrambi di Teramo e “competenti” per territorio, con la supervisione di Federica Chiavaroli, sottosegretario alla giustizia. Proposta sposata a pieno da D'Alfonso che già lo aveva proposto nel cda di Tua spa definendo Di Teodoro «il miglior giuslavorista d'Abruzzo».

I componenti del al termine del loro mandato, hanno espresso «viva soddisfazione per il risultato raggiunto; augurano buon lavoro al nuovo amministratore ed hanno ringraziato

L'avvocato Francesco Carli, liquidatore e già componente del vecchio cda, è stato ringraziato e salutato dal Direttorio, Cristina Gerardis e Paolo Costanzi.





Finita un’epoca, ne comincia un’altra chissà quanto diversa.