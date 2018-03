Terremoto Centro Italia e viabilità. Anas: «408 interventi per 389 mln di euro»

ABRUZZO. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha approvato il primo stralcio del programma definito da Anas, di concerto con le Regioni e i gestori stradali, per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale interrotta o danneggiata a causa dei terremoti che hanno colpito il Centro Italia a partire dallo scorso 24 agosto.

Anas, infatti, è stata incaricata dal Governo, con il decreto legge n. 205 del 4 novembre scorso, di provvedere al ripristino ed alla messa in sicurezza della viabilità delle infrastrutture stradali di propria competenza nonché di coordinare e supportare gli interventi su quelle di competenza degli enti territoriali e locali.

In particolare, con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, l’ingegner Fulvio M. Soccodato di Anas è stato nominato Soggetto Attuatore di Protezione Civile, con il compito di effettuare una ricognizione del danno e realizzare un Programma complessivo di interventi di ripristino di tutta la rete stradale all’interno del cratere sismico. Successivamente all’approvazione del Programma, il Soggetto Attuatore dovrà coordinare e provvedere alla sua attuazione.

«Per ripristinare la viabilità e le connessioni per il Centro Italia colpito dal sisma – afferma il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio – sono stati considerati sia gli interventi urgenti, sia la definizione di assi prioritari di collegamento con il Paese. Siamo impegnati vicino alle comunità colpite perché senza collegamenti non vi è sviluppo e ripresa dell’attività economica».





L’Anas ha provveduto alla ricognizione delle criticità sulla rete viabilistica interessata dagli eventi sismici ed all’individuazione degli interventi minimi essenziali «per garantire il ripristino della viabilità, redigendo un cronoprogramma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale che indichi anche le priorità di intervento».

La successiva fase di attuazione del programma prevede, invece, il coordinamento operativo e il monitoraggio dell’esecuzione degli interventi e, ovviamente, la realizzazione degli interventi di propria competenza e di quelli di competenza dei gestori locali in relazione alla loro effettiva capacità operativa e finanziaria.

Anas, in qualità di Soggetto Attuatore, ha finora effettuato 622 sopralluoghi su 124 strade insieme ai tecnici dei rispettivi enti gestori della rete viabilistica interessata. Si tratta di una superficie complessiva di circa 7.600 kmq che comprende 4 Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria), 8 Provincie (L’Aquila, Teramo, Rieti, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia), 131 Comuni per una rete stradale di 15.300 km, dei quali 11.000 km di competenza Comunale.

Data l’estensione della rete e la diffusione dei danni, il Soggetto Attuatore ha attribuito un livello di priorità da 1 a 5 per ogni intervento, individuando – di concerto con il territorio – 408 interventi con priorità da 1 a 3, necessari per ripristinare la circolazione o le condizioni di sicurezza lungo la rete stradale principale, da realizzare nel primo stralcio del programma per un importo complessivo stimato in circa 389 milioni di euro.

Per gli interventi sulla rete stradale di Anas e per quelli per i quali gli enti gestori richiederanno supporto diretto per l’attuazione, il Soggetto Attuatore utilizzerà, in via di anticipazione, le risorse del Fondo Unico Anas (istituito con legge 208/2015). I gestori delle reti stradali locali che, invece, comunicheranno di voler intervenire direttamente sui tratti di propria competenza, utilizzeranno le proprie risorse, se disponibili, oppure chiederanno l’autorizzazione alla Regione di riferimento per accedere ai fondi di Protezione Civile.





GLI INTERVENTI PREVISTI IN ABRUZZO:

Isola del Gran Sasso, ex SP 39: lavori di consolidamento del corpo stradale nel tratto Isola-Fano, 739.750 euro;

Isola del Gran Sasso, SP 63: lavori di consolidamento del corpo stradale, 665.775 euro;

Civitella del Tronto, SP 14: indagini strutturali sul ponte di Villa Passo, 73.975 euro;

Civitella del Tronto, SP 54: lavori di riparazione del ponte di Gabbiano, 147.950 euro;

Civitella del Tronto, SP 8: lavori di ripristino del corpo stradale e protezione dalla caduta massi in località Ponzano, 739.750 euro; nella seconda fase seguirà un intervento di definitiva messa in sicurezza del corpo stradale e protezione dalla caduta massi per 739.750 euro;

Campli, SP 262: lavori di ripristino del ponte n. 1, 220.248 euro;

Campli, SP 262: lavori di ripristino del ponte n. 2, 295.900 euro;

Castelli, SP 37: interventi di stabilizzazione del versante in Comune di Castelli, 120.000 euro; nella seconda fase seguirà un intervento di messa in sicurezza definitiva per 665.775 euro;

Castelli, SP 37: interventi di stabilizzazione del versante in località Streppino, 858.110 euro;

Pietracamela, SP 43/A: lavori di riparazione del ponte di Intermesoli, 887.700 euro;

Crognaleto, SP 45/A: lavori di riparazione del ponte di Aprati, 510.870 euro; nella seconda fase seguirà un intervento di consolidamento del ponte per 1.775.400 euro;

Crognaleto, SP 45/A: lavori di ripristino e messa in sicurezza del corpo stradale, 209.349 euro; nella seconda fase seguirà un intervento di messa in sicurezza dei versanti e opere di difesa dalla caduta massi per 739.750 euro;

Crognaleto, SP 45/E: lavori di ripristino e messa in sicurezza del corpo stradale in località Cesacastina, 156.892 euro; nella seconda fase seguirà un intervento di messa in sicurezza dei versanti e opere di difesa dalla caduta massi nella stessa località per 591.800 euro;

Valle Castellana, SP 49: lavori di consolidamento strutturale del ponte sul Castellano, 532.620 euro;

Valle Castellana, SP 49: lavori di consolidamento strutturale e risanamento del ponte Cesano, 147.950 euro;

Valle Castellana, SP 49: interventi di stabilizzazione del versante in Comune di Valle Castellana, 517.825 euro.

Sono previsti anche altri interventi, per i quali l’importo è in via di definizione:

Teramo, Ponte di San Francesco: adeguamento sismico, messa in sicurezza e interventi di manutenzione straordinaria;

Teramo, Ponte di San Gabriele: adeguamento sismico, messa in sicurezza e interventi di manutenzione straordinaria;

Bisenti, SP 34: lavori sul ponte di Appignano;

Montefino, SP 34/A: lavori sul ponte di Montefino;

Castelli, SP per Befaro: lavori sul ponte per Befaro.



+++ IL DOCUMENTO INTEGRALE +++