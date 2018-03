Autismo, dopo la diffida la Regione cerca i soldi per non bloccare le cure

ABRUZZO. Manifestazione questa mattina a Pescara in Piazza Unione, sotto la sede del Consiglio Regionale di una rappresentanza di genitori di bambini autistici contro i tagli all'assistenza sanitaria che la Regione vorrebbe adottare.

Oggi c’è l’urgenza di trovare i 512.437 euro per le annualità 2016/2017 immediatamente per garantire la prosecuzione della riabilitazione dei ragazzi.

Dopo la diffida dei giorni scorsi stamattina si è tenuto un incontro organizzato dalle famiglie e dalla stessa Fondazione Cireneo presso l’assessorato regionale alla Sanità.

«Un incontro interlocutorio ma non definitivamente risolutivo», spiega Mauro Febbo (Forza Italia), «poiché la Regione si è presa ancora una settimana di tempo al fine di garantire le risorse necessarie per le prestazioni di riabilitazione per i pazienti autistici».

Febbo ha denunciato la «grave» assenza dell’assessore alla Sanità Silvio Paolucci visto che proprio lui aveva concordato unitamente alla fondazione Cireneo la data dell’incontro.

«Un atteggiamento, quello della Regione», sottolinea il presidente della Commissione Vigilanza, «poco serio in quanto lo stesso Presidente D’Alfonso, in sede di sottoscrizione dell'accordo negoziale provvisorio, prese l'impegno a nome della Regione di integrare il budget per le prestazioni riabilitative erogate dalla struttura per il 2016 e per il 2017. Risorse che oggi non ci sono e questo mette in grave difficoltà prima di tutto i ragazzi autistici poi le famiglie ed infine anche il personale dipendente della stessa struttura riabilitativa».





«Un enorme disagio – continua Febbo - che si è palesato nell’incontro negli uffici dell’assessorato nel corso del quale sono emerse in modo chiaro e netto le difficoltà della Regione nel reperire le risorse necessario per l’annualità 2016».

L’esponente di Forza Italia ha comunque sottolineato l’attenzione, la sensibilità e la disponibilità del Direttore Angelo Muraglia nel risolvere in una settimana almeno la quota dell’annualità 2016 in modo da garantire i fondi per continuare l'assistenza e lo svolgimento dei programmi riabilitativi.

«Adesso – chiude Febbo –aspettiamo lunedì prossimo per constatare ed attenzionare se la Regione Abruzzo manterrà l’impegno di concretizzare in un atto preciso le somme attese già da mesi».

L’esponente di Forza Italia da parte sua chiederà che venga portato in commissione sanità il Progetto di Legge firmato da lui e dal collega Bracco con l’obiettivo di dare piena attuazione alla Legge regionale n.134/2015 e di incidere in maniera efficace alla risoluzione della presa in carico e diagnostica degli utenti.

Alla riunione erano presenti oltre a Febbo anche il consigliere regionale Mario Olivieri, i sindaci di San Salvo Tiziana Magnacca, di Vasto Francesco Menna, di Castel Frentano Gabriele D’Angelo.