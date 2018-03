Expo, resta il segreto sulle spese della Regione. Non c’è un rendiconto

CHIETI. A ben 15 mesi dalla chiusura dell’Expo di Milano, si attende ancora la rendicontazione complessiva delle spese sostenute dalla Regione Abruzzo per partecipare all’evento.

«Una lentezza non solo alquanto “arbitraria” ma inqualificabile, inaccettabile e assolutamente inopportuna», contesta il presidente della Commissione di Vigilanza, Mauro Febbo che spiega come la prima richiesta ufficiale è stata inoltrata agli uffici competenti quasi un anno fa e precisamente il 17 febbraio 2016 mentre l’11 marzo 2016 è stato inviato un primo sollecito.

Il 22 marzo la Direzione generale della Regione, a firma della dottoressa Cristina Gerardis, ha inviato agli uffici della Commissione di Vigilanza, il prospetto riepilogativo dei principali documenti “burocratici” e non contabili relativi alla realizzazione dell’evento milanese che per la regione, è bene ricordarlo, è stata affidata alla società in house Abruzzo Sviluppo; si parla di una dotazione complessiva che supera i 2 milioni 400 mila euro.

Il 24 marzo con un’altra nota ufficiale Febbo ha chiesto espressamente copia della rendicontazione delle spese e la relativa documentazione essendo venuto a conoscenza della proroga della convenzione con Abruzzo Sviluppo fino al 30 giugno 2016.





«Entro quella data», continua il consigliere regionale, «mi sarei aspettato che fosse perfezionata la documentazione amministrativo-contabile ma così non è stato. Alla mia ennesima nota ufficiale, datata proprio 30 giugno, il Dipartimento Turismo ha risposto inviandomi copia della Determinazione con la quale si posticipa ulteriormente la scadenza della convenzione addirittura al 31 dicembre 2016. Trascorso il termine previsto, il 09 gennaio ho chiesto nuovamente di ricevere la documentazione relativa a “Abruzzo Expo 2015” rivolgendomi al Rup (Responsabile unico del procedimento) ma anche questo ulteriore sollecito è rimasto incredibilmente inevaso. Quindi ho scritto nuovamente alla direzione generale della Regione (in data 13/01/2017) per ribadire il mio sconcerto, la mia meraviglia e ricordare che il bilancio finale della Manifestazione internazionale milanese, nonostante ci fossero stati enormi problemi legati anche a possibili infiltrazioni mafiose, è disponibile addirittura dal maggio 2016 mentre la documentazione della Regione Abruzzo resta avvolta ancora nel più totale e inspiegabile riserbo. Con immensa sorpresa e sgomento, lo stesso 13 gennaio 2017, a seguito di una mail del Rup, ho scoperto che il termine ultimo della rendicontazione è stato prorogato addirittura al 30 giugno 2017: da restare inorriditi».

Con una nota ufficiale inviata ieri a tutti gli uffici competenti (e per conoscenza anche al Presidente D’Alfonso) Febbo è tornato a ribadire che è assolutamente «inqualificabile, inaccettabile e inconcepibile questo ritardo, auspicando che la rendicontazione sia resa in termini brevi e comunque sicuramente prima della ultima proroga concessa. Credo che questa vicenda sia emblematica della realtà regionale – conclude Febbo - fatta di chiacchiere e spot ma purtroppo nella concretezza dimostri la più totale inefficienza e disorganizzazione (e mi fermo qui con i commenti almeno per il momento) dell’apparato politico e burocratico i cui danni ricadono tutti sugli abruzzesi».