Terremoto. «Non ci fidiamo», paura per le scuole insicure chiuse «a tempo indeterminato»

ABRUZZO. Tra terremoto, maltempo e ancora terremoto l’anno scolastico degli abruzzesi ha ricevuto una importante sforbiciata di ore di lezione. Ma secondo Province e Comuni la priorità è la sicurezza degli studenti e prima di rientrare in classe servono controlli adeguati.

E’ andata così lo scorso ottobre, quando la scossa di Amatrice ha creato danni anche nel vicino Abruzzo, poi le scuole sono state chiuse fin dalle prime nevicate di inizio anno, alle quali si sono aggiunte le altre scosse di terremoto del 18 gennaio e l'emergenza elettrica, e non sono mai state riaperte.

In alcuni casi, come a Teramo o Chieti, i ragazzi rischiano di stare ben al di sotto dei 200 giorni previsti dal calendario scolastico e dei 175 obbligatori per essere promossi.

A Chieti addirittura gli studenti sono rimasti a casa un mese intero tra vacanze di Natale ed emergenze varie. Le scuole hanno riaperto solo due giorni fa dopo le verifiche statiche che hanno dato esito negativo.

La cifra dei giorni effettivi di lezione, a Teramo come a Chieti, ruoterebbe intorno ai 150. Se è certo che vista la situazione di emergenza si chiuderà un occhio resta il fatto che gli studenti hanno perso davvero molti giorni utili, rendendo difficile l’organizzazione di lavoro degli insegnati e dei programmi da portare a termine.

Ieri intanto il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, ha firmato una nuova ordinanza stabilendo la chiusura «almeno fino a sabato» di tutte le scuole, compresi asili e scuole materne.

Una chiusura prolungata motivata proprio dalla necessità di portare a termine tutti i controlli post sisma. Le parole della Commissione Grandi Rischi sulla possibilità di nuove scosse fino ad una magnitudo 7 ha messo una certa agitazione addosso agli amministratori pubblici che a questo punto chiedono come devono comportarsi.

Brucchi per primo vuole sapere che fare rispetto ai diversi indici di vulnerabilità, compresi tra 0.2 e 0.9 delle scuole cittadine con eventuali misure di sicurezza da adottare, come ad esempio la loro chiusura.

E’ chiaro che Brucchi non dorme tranquillo anche perché la violenta scossa del 30 Ottobre ha già determinato la chiusura di 4 plessi, dichiarati inagibili “categoria E”. In quel caso, circa 1.000 studenti interessati, sono stati trasferiti in altri edifici disponibili o in altri plessi.





CHIUSURA A TEMPO INDETERMINATO

Se una possibile data di riapertura Brucchi la dà (lunedì?) i comuni di Montorio al Vomano e Crognaleto hanno invece optato per la chiusura «a tempo indeterminato» degli edifici scolastici.

Il sindaco Giovanni Dicenta di Montorio mette dentro all’ordinanza firmata ieri un po’ di tutto, dal maltempo, alla mancanza di elettricità alle recenti scosse e si riaprirà «solo quando saranno ripristinate le condizioni di sicurezza al transito delle strade, l’erogazione della corrente e la verifica di agibilità e conoscenza dei relativi esisti di tutte le scuole, compreso il nido e la scuola d’infanzia».

Insomma rischia di trascorrere un altro bel po’ di tempo.



AD ATRI CHIESTO L’INTERVENTO DI D’ALFONSO

Ad Atri ci sono genitori disperati che da settimane chiedono chiarimenti al sindaco. In assenza di risposte hanno scritto una lettera al presidente Luciano D’Alfonso per ricordargli (perché probabilmente lo sa già) che gli edifici scolastici nel comune non sono idonei sismicamente e non sono dotati di agibilità edilizia; che gli indici di vulnerabilità sismica della Scuola Elementare di via Umberto I e della scuola media “Mambelli-Barmabei” di via Finocchi sono prossimi allo zero ( rispettivamente 0,26 e 0,14); che per le altre scuole non sono mai state compilate schede di vulnerabilità sismica.

La scuola media “Mambelli-Barnabei” è inserita dal 2010 in un “Elenco di priorità di intervento per gli edifici scolastici a rischio sismico”: da allora nessun intervento o progetto di intervento.

I lavori che stanno per iniziare presso la scuola elementare, dopo tre anni dalla gara d’appalto, utilizzano in realtà solo il 50% delle risorse per l’adeguamento. Durante i lavori il sindaco vorrebbe tutti i bambini all’interno dello stesso stabile stipati in una sola ala dell’edificio (sono 400) «con le innegabili difficoltà di evacuazione in caso di calamità e l’aumento di rischio sismico», denunciano le mamme e i papà.

Loro invece chiedono al governatore che durante i lavori presso la scuola elementare i bambini siano trasferiti in un altro plesso o struttura idonea ad ospitarli «per poter riprendere le attività didattiche in serenità e sicurezza, eventualmente anche i MUSP» e soprattutto che le scuole non idonee sismicamente vengano dislocate.



A L’AQUILA

Non sta meglio il capoluogo di regione. In giornata è previsto un incontro tra D’Alfonso e la Provincia per capire come muoversi. A L’Aquila dopo una chiusura per verifiche ha riaperto il liceo classico Cotugno che, nonostante comunque agibile e con esiti di sopralluogo sempre positivi, ha un indice di vulnerabilità preoccupante.

E infatti da questa mattina è prevista una protesta degli studenti (con gli striscioni ‘sicuri di morire’), a partire dalle 9, alla quale si aggiungeranno i docenti, al termine delle lezioni.

Intanto il Comitato scuole sicure della città nei giorni scorsi ha depositato una richiesta formale di accesso atti con estrazione copia dei certificati di vulnerabilità delle scuole e degli edifici pubblici comunali.

Durante il Consiglio comunale è emerso che non ci sono. Il Comune ha incaricato dei tecnici di analizzare le strutture e stilare i famosi certificati di vulnerabilità sismica. «Le scuole sono tutte agibili e con un livello di sicurezza maggiore al 2009», assicurano da Palazzo di città.

Per le scuole superiori di proprietà dell'amministrazione provinciale è emerso, invece, che dei certificati ci sono, ma non mancherebbero contraddizioni che il Comitato scuole sicure chiede di sciogliere al più presto.



