Cratere, salta la proroga dei precari. Pezzopane furiosa contro «i burocrati»

L’AQUILA. Beffa all’ultimo metro per la senatrice Stefania Pezzopane (e non solo) che dopo aver festeggiato la proroga dei precari del Comune de L’Aquila e del cratere che gestiscono la ricostruzione post sisma si è accorta che in realtà non è stato prorogato un bel niente.

L’anno sembrava iniziato con il piede giusto per i lavoratori in attesa di una riconferma e per la Pezzopane che da anni si batte per il loro futuro e la loro stabilizzazione.

I lavoratori sono comunque già prorogati per tutto il 2017 e quindi al momento non ci sono conseguenze di nessun tipo ma la senatrice vuole portare a casa subito la proroga fino al 2018. Una sorta di mini stabilizzazione, insomma, che potrebbe andare avanti per anni, almeno fino a quando L’Aquila e i comuni del cratere non saranno ricostruiti.

Dopo i festeggiamenti, le parole di elogio, i ringraziamenti speciali agli esponenti del governo si è scoperto che la proroga fino al 2018 del personale a tempo determinato che era contenuta nel testo del decreto Milleproroghe, presentato e successivamente approvato dal Consiglio dei Ministri, è invece sparito dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Infatti in fase di lettura tecnica, da parte della Ragioneria Generale dello Stato, è stata stralciata tutta la parte relativa al personale, mentre è salva la norma salva bilanci dei Comuni.

«Roba da matti», dice la senatrice del Pd che annuncia che presenterà in Commissione e in Aula gli emendamenti «per rimettere tutto a posto».

Ma Pezzopane proprio non riesce a farsene una ragione e parla di una «assurdità» perché sul personale c'era un «chiaro accordo» ed era arrivata pure la conferma del buon esito direttamente dal governo.

«Era tutto nero su bianco nel testo proposto e approvato dal Consiglio dei ministri. Evidentemente qualche burocrate ha ritenuto di sollevare obiezioni a posteriori in fase di bollinatura», contesta Pezzopane.

«Comunque non mollo», ha garantito la senatrice che ha già preso contatti con la sottosegretaria Paola De Micheli, per presentare appositi emendamenti in fase di conversione del decreto.

Perché Pezzopane non ha alcuna intenzione di rinunciare ad un risultato che aveva già concordato e su cui c'era il via libera da parte dei vertici governativi. La volontà dell’esponente del Pd è quella di allineare il Comune dell'Aquila ed i comuni del cratere alla durata dei contratti dei tempi determinati degli Uffici speciali e dare continuità ai servizi offerti. «Inoltre l'assistenza tecnica va ricalibrata ed anche questo stralcio deve essere recuperato in Aula», insiste Pezzopane. Per i Cococo, invece è tutto ok. C'è una norma che prevede la loro proroga per un ulteriore anno.

L'iter di conversione del decreto inizierà il 10 gennaio in Parlamento. La battaglia, dunque, riprende da lì.

Rimasti di stucco anche i sindacati La Cgil e la Fp-Cgil che avevano festeggiato la buona notizia e che da anni si battono per affrontare in modo organico e definitivo il problema del personale impegnato nella filiera della ricostruzione ai vari livelli istituzionali, quali Comune dell’Aquila, Comuni del cratere, Uffici Speciali. Secondo i sindacati la necessità è quella di dare certezze ai processi di ricostruzione e ai tanti lavoratori e lavoratrici che nell’ambito degli stessi processi sono costretti a fare i conti le eventuali proroghe contrattuali, che puntualmente arrivano l’ultimo giorno utile rispetto alle scadenze.







BILANCI OK

Problema risolto, invece, con il pacchetto Abruzzo nel decreto “Milleproroghe”, per il bilancio del Comune de L’Aquila e quelli del cratere.

Il lavoro è stato di quelli impegnativi: durante le ultime settimane c’è stato un contatto costante con la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi che nell'incontro a Palazzo Chigi con Luciano D'Alfonso e Massimo Cialente aveva mostrato serio interesse per le questioni abruzzesi.

Si parla di dodici milioni per il Comune dell'Aquila e due milioni per il cratere, per compensare le minori entrate e le maggiori uscite dei bilanci.

Tutti interventi che il sindaco Massimo Cialente aveva concordato con l’ex premier Matteo Renzi ed il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti e che sono stati confermati dal governo Gentiloni che non si discosta dal suo predecessore.

Il primo cittadino ringrazia anche il governatore Luciano D’Alfonso «che si è speso come sempre con grande intensità e generosità, il Vice Presidente della Giunta Regionale Giovanni Lolli e la Senatrice Stefania Pezzopane».

Per il Comune c’è la possibilità di tirare un grande sospiro di sollievo perché si è in condizioni di redigere entro i primi 10 giorni di Gennaio il bilancio di previsione senza dover ricorrere, come accadde lo scorso anno a causa di un ingorgo normativo, ad un aumento della Tari.

Oggi Cialente ammette che ci sono più finanziamenti per la ricostruzione (6 miliardi) che progetti.





I NUMERI

Finora sono stati assegnati 4 miliardi e 800 milioni di euro alle famiglie per la ricostruzione privata e 1 miliardo e 300 milioni alle istituzioni per quella pubblica. In 6 anni 44mila persone sono tornate a casa. Oggi negli alloggi post sisma si trovano poco più di 10mila persone e negli ultimi due anni circa il numero delle persone che ha lasciato il Progetto Case e i Map è sceso del 30%. Chi rimane in queste abitazioni per lo più è residente dei centri storici di città e frazioni.

«A chi ci rimprovera di essere partiti tardi con la riedificazioni dei centri storici, ricordo che fino al 2013 non ci hanno permesso di avviare questa operazione», ha detto Cialente nel discorso di fine anno.

«Ma oggi la ricostruzione è partita anche nel cuore della città e di tante frazioni. Soprattutto, stiamo ricostruendo in sicurezza ed è questa la cosa più importante».







LE GRAVI DIFFICOLTA’

L’Aquila oggi resta comunque ancora una città in difficoltà. Il disagio sociale è fortissimo, il terremoto ha prodotto 5.000 nuovi poveri, persone che hanno perso il lavoro o che comunque non riescono a trovare un’adeguata collocazione occupazionale.

«Abbiamo dovuto fare ricorso agli alloggi del Progetto Case per dare un tetto sulla testa a 600 famiglie in gravissimi condizioni di fragilità sociale», ha spiegato il primo cittadino.

«La sfida che ci attende è la risalita dell’economia, che versa in una situazione drammatica. E questa sfida si vince con una visione strategica ben definita; anche questa è una battaglia, che il prossimo Sindaco potrà vincere solo insieme agli Aquilani, come accaduto finora”. “Uno dei cardini per il rilancio dell’Aquila, anche in fatto di ricchezza – ha aggiunto Cialente – è il turismo, sul quale siamo indietro».