Abruzzo, resuscitate Comunità montane: «sveltina mattutina della maggioranza»

ABRUZZO. Due paroline di ‘troppo’ e quella che doveva essere una svolta diventa una marcia indietro. Ed è subito Pasqua di resurrezione per le comunità montane.

Due giorni fa l’estenuante lavoro del Consiglio regionale terminato alle 4.10 del mattino, ha di fatto resuscitato le 11 comunità montane che dovevano essere cancellate definitivamente. Il loro destino, già tratteggiato dal governo regionale Chiodi, sembrava già chiaro. Ma è arrivato il colpo di scena.

E’ stata infatti prorogata la scadenza delle attività dei commissari liquidatori delle Comunità montane che resteranno ancora in vita fino al 2020. Ancora tre anni.

Quello che è successo in aula e ciò che è stato inserito nel decreto Mille Proroghe lo svelano, in un mix di incredulità e rabbia, il presidente della Commissione di Vigilanza Mauro Febbo e il Capogruppo di Forza Italia, Lorenzo Sospiri che parlano senza mezzi termini di «sveltina mattutina».

Così il centrosinistra ha approvato in Aula un sub emendamento (ispiratore e suggeritore il presidente Di Pangrazio) che con due semplici paroline, “e gestione”, ha rimesso in bonus le ben 11 Comunità montane.

«Il governo D’Alfonso non solo ha di fatto bloccato lo scioglimento degli 11 enti presenti in Abruzzo, varato dalla giunta Chiodi nel 2013, ma sceglie addirittura di tenerli in vita fino al 2020 con tutti i costi e “poteri” conseguenti».

«Una decisione a dir poco scandalosa», denunciano Febbo e Sospiri, «e comunque sicuramente insensata, se si pensa che le Comunità montane continueranno a operare ben oltre la scadenza naturale dell’attuale governo regionale» perché le elezioni sono previste per il maggio 2019.

Solo 12 mesi fa lo stesso D’Alfonso, al termine di un incontro, aveva dichiarato alla stampa che il suo obiettivo era «concludere in tempi brevi il procedimento di riordino delle undici Comunità Montane abruzzesi con l’obiettivo di recuperare risorse economiche, nonché il personale, da impiegare per il funzionamento della macchina amministrativa regionale».

E proprio l’anno scorso, di questi tempi, il governatore Luciano D’Alfonso riunì i dirigenti per risolvere la questione dei circa 60 dipendenti delle Comunità montane pagati per non lavorare, perché i loro enti sono commissariati e in liquidazione.

Si era pensato ad una ricollocazione nei Comuni, nelle Unioni dei Comuni e, come ultima ipotesi, in Regione, con incentivi per gli enti che assorbiranno i lavoratori e disincentivi per chi, invece, non acquisirà i dipendenti. Senza dimenticare il nodo di una sentenza della Corte dei Conti dell’ ottobre 2015 che ha ricordato perentoriamente alle Regioni che vanno prima ricollocati i dipendenti delle Province, poi tutti gli altri.

E se è vero che l’emendamento contestato è stato ‘suggerito’ da Di Pangrazio è pur vero che la questione investe direttamente ben 4 assessori. Tra questi anche i due ‘dissidenti’ Donato Di Matteo (con delega ai Parchi, Riserve e Montagna) e Andrea Gerosolimo (Aree interne). Ci sono poi Giovanni Lolli (Appennino Italico) e Mario Mazzocca (Assistenza Tecnica ai piccoli Comuni).

E Forza Italia stenta a crederci: «con la proroga varata in questi giorni non solo si sprecheranno altre preziose risorse ma si avrà una pesante penalizzazione delle attività sociali sul territorio», chiudono Febbo e Sospiri.

LA NORMA SALVA LEOMBRONI

Ma Forza Italia contesta anche la cosiddetta legge Leombroni che offre la possibilità agli ex dirigenti regionali in pensione di percepire un’ulteriore indennità per altri incarichi fino a 200 mila euro.

«Quindi non è vero che chi collabora con il presidente D’Alfonso lo fa gratuitamente, con buona pace dei giovani disoccupati», dice Forza Italia.