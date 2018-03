On line la nuova homepage del sito della Regione Abruzzo

ABRUZZO. Da oggi la Regione Abruzzo ha una nuova homepage dalla quale provare a navigare negli sterminati contenuti del portale istituzionale (www.regione.abruzzo.it).



Design e tecnologie rinnovate «con l'intento di semplificare l'accesso ai servizi e alle informazioni di carattere istituzionale e potenziare il dialogo via web con i cittadini».

Uno strumento di comunicazione che per gli ideatori è «più snello, mirato alle necessità comunicative oltre che ad una maggiore fruibilità da parte dell'utenza».





«Con il nuovo portale – ha commentato il Presidente Luciano D'Alfonso - la Regione Abruzzo entra, insieme alla regione Sardegna e ai 3 Comuni (Biella, Matera e Venezia), tra le pubbliche amministrazioni pilota nell'applicazione delle linee guida di design per i siti web di Regioni e Comuni rese disponibili per la consultazione pubblica dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) da luglio 2016. L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo in avanti verso una comunicazione funzionale con i cittadini e va nella direzione di privilegiare il rapporto tra cittadino/utente e Amministrazione».

Le linee guida, infatti, nascono con l'obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutta la pubblica amministrazione. La Regione si impegna a seguire le evoluzioni in corso adeguando costantemente il proprio portale essendo progettato in modo da permettere future implementazioni e sviluppo.



Non sono state rese note informazioni tecniche circa lo sviluppo ed il costo.