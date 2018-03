Il bilancio secondo Paolucci: «totale di 6 miliardi: la sanità vale 2 miliardi»

ABRUZZO. Le minoranze lo criticano nel merito e nella forma, l’assessore Silvio Paolucci invece lo magnifica e ne spiega i tratti fondamentali.

Il documento finanziario della Regione è di certo la mappa sulla quale si muoverà l’azione amministrativa per il prossimo anno e delinea carenze e punti di forza.

Ma quello che spaventa sono, da una parte, gli enormi debiti (l’attuale giunta dice che è tutto retaggio del passato, mentre le minoranze hanno dimostrato numeri alla mano che non è del tutto vero) e, dall’altra, i tagli ai servizi.

Non è bastata la sentenza della Corte Costituzionale che ha bacchettato fortemente la Regione proprio sul tema dei servizi essenziali che devono essere garantiti sempre e comunque e a nulla valgono altri principi come l’obbligo del pareggio di bilancio.

In pratica quanto sostenuto da anni contro il taglio della sanità e degli ospedali oggi viene sottoscritto dalla Corte Costituzionale che stabilisce chiaramente che i diritti inviolabili (come quello alle cure mediche) sono… inviolabili.

Secondo Paolucci il bilancio di previsione 2017-2019 contiene molte criticità ma «non imputabili a questa Amministrazione» e nonostante tutto non c’è ancora certezza sul disavanzo da ammortizzare.







Vediamo nel dettaglio il bilancio in numeri: il totale generale entrate/spese previsto è di 6 miliardi e 268 milioni.

Solo il perimetro sanitario e altre spese relative al comparto sanità sono pari ad un importo di 2 miliardi 546 milioni. Le spese vincolate ammontano a 765 milioni fino ad arrivare ad un valore complessivo di voci obbligatorie di 5 miliardi e 874 milioni. Escludendo questo importo il bilancio regionale diminuisce a 394 milioni.

Questa voce residua è destinata prioritariamente alle spese di personale pari a 84,2 milioni, al rimborso prestiti (127,4 milioni), ai contributi ai Comuni per mutui e prestiti per euro 18 milioni, al finanziamento della spesa del consiglio (24,6 milioni) e solo per ARIT, ARTA, comunità montane ed altri enti si spendono 6,2 milioni di euro.

La spesa per l'ADSU è pari a 15,3 milioni. Restano 92 milioni utilizzati in parte per integrazione del fondo nazionale trasporti per 45,2 milioni di euro, fondo politiche sociali per un importo pari a 7,3 milioni e spese per funzionamento parchi sport e cultura etc. Con l'avvio a regime della nuova programmazione comunitaria l'Ente ha dovuto prevedere la quota di finanziamento regionale che non ha interessato la passata programmazione. Si tratta di una somma di 18,2 milioni di euro che certamente costituisce un maggior onere per il bilancio regionale.

E' importante segnalare anche le spese per trasferimenti riguardanti il Masterplan per un importo di 138 milioni di euro.

«Con grande senso di responsabilità abbiamo, da un lato», dice Paolucci, «accantonato oltre 60 mln di euro e, dall'altro, garantito gli stanziamenti per sociale, trasporti e fondi europei per tutte le attività produttive. Una cosa è certa: ci troviamo di fronte ad un bilancio che lascia scarsi margini di manovra e che dovrà necessariamente subire una rivisitazione in occasione dell'approvazione dei rendiconti arretrati. Nel corso dell'anno 2016, tuttavia, sono state poste le basi per un percorso di velocizzazione delle attività di rendicontazione arretrate che, si spera, possa essere conclusa in tempi brevi».