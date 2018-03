Arta, Francesco Chiavaroli prenderà il posto di Mario Amicone

PESCARA. Il nome c’è: Francesco Chiavaroli, 55 anni, è il nuovo direttore dell'Agenzia regionale per l'Ambiente (Arta) e sostituirà Mario Amicone.

La scelta è stata operata dalla giunta regionale «dopo la valutazione e una procedura comparativa fra i curricula dei candidati».

Chiavaroli è architetto, dipendente del comune di Cepagatti dove ricopre l’incarico di responsabile del settore Urbanistica, già membro esterno-esperto ambientale del comitato di coordinamento regionale-valutazione di impatto ambientale della Regione Abruzzo CCR-VIA, con una ricca esperienza nel settore e un master di II livello in 'Diritto e gestione dell'ambiente e del territorio'.

Dal suo curriculum emerge che è è stato dipendente a tempo indeterminato part-time presso l’ufficio tecnico del Comune di Moscufo dal 1989 al 1991 quando poi si è dimesso per svolgere la libera professione di Architetto.

E’stato componente della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Collecorvino fino al settembre del 1995, è stato nominato “Esperto Storico-archittetonico Ambientale” nella Commissione Edilizia del Comune di Collecorvino fino al maggio 1999. E’ stato nominato nuovamente componente della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Collecorvino in qualità di “Esperto Storicoarchittetonico-Ambientale” fino al Maggio 2002; Ha ricoperto la carica di Tecnico incaricato esterno del Settore Lavori Pubblici del Comune di Collecorvino per gli anni 1995 e 1996.

E’ stato incaricato dal Comune di Cepagatti, quale dipendente, della redazione interna della seconda variante al Piano Regolatore Generale. E’ stato incaricato, sempre in qualità di dipendente del Comune di Cepagatti, della redazione di alcuni regolamenti e piani attuativi.

Ha svolto la professione di Architetto libero professionista fino all’assunzione presso il Comune di Cepagatti.



LE POLEMICHE

La nomina di Chiavaroli arriva a pochi giorni dalla richiesta delle associazioni ambientaliste Wwf e Legambiente di bloccare le procedura di selezione.

Il 14 gennaio, infatti, entra in vigore una legge nazionale che impone una elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale.

Secondo Wwf e Legambiente la fretta di procedere prima di quella data lascia ipotizzare che si voglia scegliere un direttore senza tali requisiti.



COSA DICE LA LEGGE

Ma cosa dice la legge numero 132 del 28 giugno 2016 che entrerà in vigore il prossimo 14 gennaio?

Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalita' e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o societa' di produzione di beni o servizi che partecipano ad attivita' o programmi dell'ISPRA o

delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ne' interdetti dai pubblici uffici.





I PROBLEMI FINANZIARI: -50% DI FONDI DALLA REGIONE

Di certo il primo problema che Chiavaroli dovrà affrontare è quello inerente le risorse economiche, spina nel fianco pure il predecessore Mario Amicone.

Si parla di un taglio del 50% rispetto ai circa 1,2 milioni di euro degli anni precedenti.

Già ad aprile 2016 nel bilancio di previsione 2016/2018 l’Arta prevedeva uno stanziamento in entrata per il contributo annuale della Regione di 1,1 milione di euro, dunque superiore a circa 350 mila euro rispetto a quello effettivamente assegnato.

L’agenzia ha dovuto varare una variazione di bilancio ammettendo che proprio a causa della riduzione di questo contributo «sarà difficoltoso lo svolgimento di alcune attività».

La riduzione più significativa, il 20%, era prevista sui controlli agli impianti di depurazione ma a risentirne anche i controlli sui rifiuti (-10%), rumore (-10%), campi elettromagnetici (-10%). Così come venne ipotizzata una riduzione dei controlli delle Autorizzazioni Integrate Ambientali delle imprese (-15 controlli) e Vas.

«Le difficoltà finanziarie in cui versa il Bilancio regionale sono note, ma non possono essere riversate tutte su alcuni settori vitali e qualificanti», ha contestato nelle ultime ore anche il segretario dell’Idv Lelio De Santis che riconosce quando il settore della tutela ambientale, e l'Arta è lo strumento di gestione, sia decisivo per uno sviluppo ecocompatibile e per la salute dei cittadini.

L'Idv «per senso di responsabilità e per rispetto della Coalizione» non fa mancare il suo voto in aula accanto alla maggioranza ma richiede al presidente ed al delegato competente, «maggiore sensibiltà sui temi ambientali».

Anche ieri in consiglio regionale lo scontro è stato duro con il M5s che ha fatto notare gli effetti negativi del taglio con meno controlli sulle acque e sull'inquinamento in generale così da tenere allo scuro la popolazione sui reali rischi della salute da inquinamento. Inoltre il taglio delle risorse non si sposa coerentemente con il programma e gli slogan elettorali del presidente D'Alfonso che aveva come priorità assoluta la tutela dell'ambiente.