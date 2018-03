Aric, «pagano due persone per svolgere gli stessi compiti»

ABRUZZO. «Com’è possibile pagare due persone per svolgere gli stessi compiti?».

A porsi la domanda, tutt’altro che retorica, è il presidente emerito della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi. Le due persone cui fa riferimento sono Paolo Menduni, nominato commissario straordinario dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC) con decreto numero 90 del presidente della giunta regionale il 23 novembre scorso, e il direttore generale dello stesso ente, Sandro Di Minco, in carica con delibera di giunta regionale del 23 febbraio 2016.

«Il decreto – denuncia Gianni Chiodi – presenta evidenti irregolarità sostanziali alla luce delle quali si ritiene di dover richiedere la formulazione di un parere di legittimità al collegio delle garanzie statutarie».

Chiodi non entra nel merito delle competenze del nominato Menduni, già consulente a titolo gratuito del Presidente d’Alfonso dal gennaio 2015, ma spiega che «risulta assai strano» che l’Aric, (nata dalla trasformazione dell’Arit con una legge regionale di pochi mesi fa, la numero 34 del 27 settembre 2016), abbia necessità di un Commissario Straordinario con il compito alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente, quando esiste già, nel pieno delle sue funzioni, il Direttore Generale.





COSA FA MENDUNI

Menduni è una vecchia conoscenza dell’Abruzzo fin dai tempi della fulgida Democrazia Cristiana abruzzese: classe ‘41, è stato commissario alla Asl di Chieti dal 1993 al 1994 e dal 1995 al 2000 manager della Asl de L’Aquila.

Da qualche mese è alle prese con la difesa dalle accuse mossegli dalla Corte dei Conti campana per aver speso troppo quando era manager della Asl di Caserta.

A fine novembre, come detto, D’Alfonso lo ha scelto per l’Aric, il nuovo centro pulsante degli appalti, presentato come un mezzo per la semplificazione delle procedure e degli oneri dei costi di gestione a carico della Pa.

La struttura -è stato detto al momento della sua creazione nel consiglio regionale- dovrebbe favorire la trasparenza. Tecnicamente non è un nuovo ente ma la trasformazione della vecchia Arit (l’agenzia regionale per l’informatica) a cui verranno affidate nuove funzioni.

La nomina di Menduni, come si legge dal decreto firmato da D’Alfonso, è arrivata perché la riorganizzazione dell’Agenzia, vista la «complessità e l’urgenza dello svolgimento delle complesse funzioni attribuite dalla legge regionale» deve essere affidata ad «un professionista con vasta esperienza gestionale di enti di grandi dimensioni».

L’incarico, si conferma nel documento, dovrà coprire il periodo necessario alla riorganizzazione strutturale e funzionale dell’agenzia e fino alla piena operatività della stessa e Menduni dovrà occuparsi di «provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell’ente».



I DUBBI DI CHIODI

«Risulta incomprensibile, alla luce della legge», contesta Chiodi, «come sia possibile nominare un commissario straordinario che abbia gli stessi compiti affidati al Direttore Generale dell’Agenzia, quando l’art. 22 della stessa legge dispone il Commissariamento dell’Agenzia o in caso di gravi disfunzioni, deficienze amministrative, gravi violazioni di legge, o per omissione o ritardo nell’adozione di atti obbligatori».

Secondo Chiodi è «molto probabile» che la nomina di Menduni, già in quiescenza, non come consulente o altro, ma come commissario dell’Agenzia, «serviva solamente a poter retribuire l’incarico, in ossequio a quanto previsto dalle normative nazionale e regionale in vigore».

«Risulta chiaro – conclude Chiodi – come questa nomina a commissario straordinario rappresenti un vero e proprio escamotage per superare il divieto posto d’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza».