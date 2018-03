Pronti i contratti con le cliniche. Budget ricco per tutte (compresa Spatocco)

ABRUZZO. Budget e cliniche private, un binomio sempre esplosivo in qualunque epoca.

Comunque vada la burrasca sembra sempre dietro l’angolo. L’era D’Alfonso - Paolucci non fa eccezioni, inaugurando i tempi delle costose coccole alle cliniche private con l’aumento del budget e giungendo dopo i self service dei tempi di Vito Domenici, i tagli e le tangenti di Sanitopoli, la cinghia tirata di Chiodi con denuncia alla procura delle cliniche.

La fine del 2016 è cruciale sul tema poichè mancano pochi giorni per la firma dei nuovi contratti tra la Regione, le Asl e le cliniche private per il budget del 2016 e 2017.

Il termine ultimo è fissato al 21 dicembre il che significa che almeno per il 2016 il tetto viene posto a fine anno, cioè a prestazioni già effettuate.

In ballo ci sono quasi 132 milioni di euro di prestazioni ospedaliere che la Regione chiede di effettuare ai privati perchè si presume che il servizio pubblico non sia in grado di erogarle.

Il nuovo budget è stato fissato nel 2015 e per i successivi anni rimane pressocchè simile.





La delibera che stabilisce tetti e contratti è la 776 del 28 novembre scorso nella quale, tuttavia, non compaiono gli espliciti pareri di legittimità del dirigente competente del servizio e del direttore di dipartimento.

L’assegnazione dei budget è sempre frutto di procedimenti, anche complicati, per l’incrocio di numerose norme tra quelle commissariali, regionali e nazionali.

Secondo quanto stabilisce la legge finanziaria del 2016 il budget si forma prendendo il consuntivo del 2011 di ciascuna clinica privata e lo si riduce del 2%.

Per Villa Pini, invece, sarebbe stato applicato un calcolo diverso.

Siccome nel 2011 la ex clinica di Enzo Angelini (oggi di Luigi Pierangeli) ha avuto assegnato un budget di più di 19mln di euro (decreto commissariale 39/2012), ma ne ha "consumati" circa 14, in base alla finanziaria avrebbero dovuto ricevere 14mln meno il 2% (budget passato a Pierangeli e Villa Serena).

La cifra totale, invece, risulta superiore di almeno 4 mln di euro.

Inoltre, i 7mln assegnati a Sanatrix (acquistata da Villa Letizia) e Santa Maria, secondo la stessa legge, dovevano essere reperiti attingendo da altri capitolo e specificando quali, dopo lo stop forzato del terremoto.

Ma non sembra l’unica stranezza perchè a leggere attentamente se ne scopre almeno un’altra.

A pagina 6 infatti la stessa delibera dice:



«CONSIDERATO che a norma delle predette disposizioni nazionali e regionali dal 1 luglio 2015 non possono essere sottoscritti contratti con strutture accreditate con meno di 40 posti letto per acuti e che dal 1 gennaio 2017 è operativa una soglia di sottoscrivibilità degli accordi contrattuali non inferiore a 60 posti letto per acuti ad esclusione delle strutture monospecialistiche per le quali è fatta salva la valutazione regionale»

Dunque come si comprende facilmente le cliniche private con meno di 60 posti dal 2017 non possono godere dell’accreditamento. Lo dice il decreto del rinnovato ministro Lorenzin.

Tra le cliniche accreditate, tuttavia, si ritrova anche quella di Chieti, Spatocco, che al suo attivo di posti letto ne ha 45.

Forse è per questo che al momento di «procedere alla attribuzione del tetto di spesa 2016 alle strutture appresso indicate» in realtà non compaiono i nomi delle cliniche ai quali si assegna budget in relazione ai posti letto e prestazioni ma vengono indicate le società: Santa Camilla spa (ma solo per i primi 12 giorni del 2016 Synergo srl (PIerangeli Spatocco) e Villa Serena srl.

Un precedente si era già sottolineato ad ottobre scorso quando tra gli ultimi decreti del commissario D’Alfonso spuntò il 98 che di fatto ha salvato le cliniche aquilane Villa Letizia (Villa Dorotea) di Scoppito e Ini di Canistro.

Il pericolo che incombeva sulle strutture sanitarie private da due anni era sempre il solito decreto con lo sbarramento a 60 posti letto.





Villa Letizia fino al 12 settembre (data del decreto) ne aveva 57 accreditati per acuti ma il giorno dopo ne aveva 60.

Il decreto Lorenzin, poi, dice che a questa regola non soggiacciono le strutture monospecialistiche.

La clinica Ini il 12 settembre era polispecialistica, il giorno dopo monospecialistica. Salva.

Il meccanismo utilizzato per lanciare la ciambella di salvataggio è semplice; per Villa Letizia sono stati trasformati 6 posti letto ordinari in 3 posti letto di Ortopedia e Traumatologia mentre per l’Ini i posti letto accreditati (30) sono diventati tutti di Ortopedia divenendo appunto monospecialistica e schivando al mannaia di Lorenzin.



Una vera fortuna toccata ai due gruppi industriali che potranno operare ancora e anche in regime di convenzione con lo Stato.

L’impressione da qualche anno però è sempre la stessa: quella del servizio pubblico che in qualche modo si adegua al privato e non il contrario.

Così, sempre lo stesso decreto Lorenzin, infatti, prevede che la Regione programmi annualmente la «fissazione dei volumi di attività e i tetti di remunerazione per prestazioni e funzioni da indicarsi negli appositi accordi contrattuali».

Questo perchè sarebbe logico predisporre un piano generale delle prestazioni organizzando prima quelle del pubblico per poi passare a quelle residuali del privato.





Stesso concetto è scritto anche a pagina 23 del piano di riqualificazione elaborato dall’assessore Silvio Paolucci e che l'Abruzzo ha presentato al tavolo per l'uscita dal commissariamento.

Il compito di organizzare i piani delle prestazioni è in campo alla Regione e sempre lo stesso Paolucci ha dichiarato più volte che avrebbe realizzato il piano delle prestazioni, ma nell'accordo non c'è.

Si parla -si ribadisce- di un documento che dovrebbe essere preliminare perchè stabilisce il fabbisogno generale e che doveva essere citato nella delibera che stabilisce budget e contratti. Ma non c’è.

Sempre il decreto Lorenzin prevede che le strutture private trasmettano, annualmente, alla Regione, il proprio bilancio, redatto secondo uno schema tipo, per evitare gli errori del passato. Ma anche su questo fronte la Regione non è stata particolarmente incisiva nè esigente.





E se non sono coccole queste...