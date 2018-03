Comuni Riciclonid’Abruzzo: uno su quattro supera il 65%

ABRUZZO. Torna “Comuni Ricicloni d'Abruzzo” e l'edizione 2016 riserva sorprese positive.

Crescono nella regione i comuni ricicloni ed arrivano ad 81, il 26,56% del totale e crescono anche i comuni Rifiuti free, ossia quelli che oltre ad essere ricicloni, hanno deciso di puntare sulla riduzione del residuo non riciclabile da avviare a smaltimento, producendo meno di 75 chilogrammi annui per abitante di rifiuto secco indifferenziato.

Questi risultati sono testimoniati anche dal superamento dell'elevata frammentazione nel servizio di raccolta porta a porta del passato che è strategica per l’ottenimento delle più alte prestazioni di raccolta differenziata.



«Ora la vera scommessa – dichiara Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo - è quella di far diventare tutto l'Abruzzo 'Rifiuti free' attraverso l'ulteriore crescita della raccolta differenziata, la tariffazione puntuale, l’aumento dei costi di discarica e un sistema impiantistico che metta al centro l'economia circolare e punti all'autonomia regionale. Quella dei Comuni ricicloni e dei Rifiuti free è una rivoluzione e una riforma anti-spreco che dimostra quanto l’economia del riciclo è già in parte in atto».



L'attenzione è viva anche rispetto al nuovo piano regionale dei rifiuti, illustrato all'interno dell'edizione di RiciclAbruzzo, e dello scenario di gestione integrata che assume a riferimento l'intero bacino regionale. Un percorso che, nel suo complesso, potrà favorire da un lato l’ottimizzazione della distribuzione dell'impiantistica e dall’altro lo sviluppo della filiera industriale del riciclo e del recupero di materia nell’ottica della green economy.



Anche se ad oggi ci sono stati diversi passi avanti, dal punto di vista normativo, (vedi la legge sulle agenzie ambientali, fresca di approvazione, quella sugli ecoreati e il collegato ambientale, la legge della Regione Marche sul tributo speciale sullo smaltimento in discarica e quella della Regione Emilia Romagna verso rifiuti zero), per promuovere riciclo e prevenzione bisogna fare di più.

In particolare secondo Legambiente occorrerebbe 1) utilizzare i proventi dell’ecotassa per politiche di prevenzione, riuso e riciclo; 2) premiare i comuni virtuosi e le popolazioni con sistema di tariffazione; 3) eliminare gli incentivi per il recupero energetico dai rifiuti; 4) completare la rete impiantistica regionale per il riciclaggio e il riuso dei rifiuti con gli impianti anaerobici e aerobici per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni nelle regioni ancora sprovviste, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo e tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili, come ad esempio i pannolini usa e getta; 5) “Chi inquina paga”: lotta allo spreco e prevenzione della produzione di rifiuti; 6) stop a qualsiasi commissariamento per l’emergenza rifiuti.