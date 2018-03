Cassazione. Sanitopoli, confermate alcune condanne e nuovo processo per accusa più grave

ROMA. Annullate alcune condanne, confermate altre, spariti i risarcimenti per le parti civili per i quali bisognerà ancora fare processi; l’associazione a delinquere dovrà essere rivalutata dal tribunale di Perugia, nel frattempo la Cassazione ha annullato il capo di imputazione.

Un guazzabuglio di decisioni dal pesante valore sostanziale che non fa che accrescere le pesanti ombre che ruotano da sempre intorno al processo Sanitopoli a carico di Ottaviano Del Turco e altri.

In ultima analisi è stata cancellata l’unica certezza che tutti attendevano e speravano fortemente: la chiusura definitiva di tutta la vicenda, non solo per i diretti interessati (che aspettano da 8 anni) ma anche per gli abruzzesi ai quali per tre volte è stata raccontata una “verità” diversa.

La Suprema Corte nella tarda serata di venerdì ha in sostanza annullato con rinvio la condanna d'appello in relazione all'accusa più pesante, quella di associazione a delinquere.

Ha però confermato le altre imputazioni relative alle pressioni che avrebbe fatto Del Turco sull'imprenditore della sanità, Vincenzo Angelini, per ottenere denaro. Rimangono un fatto cristallizzato le pressioni ed il disegno preordinato riferibile al fallimento di Villa Pini di Angelini con la richiesta di denaro.

Denaro, tuttavia, del quale non é mai stata rinvenuta traccia sui conti di Del Turco né degli altri 8 imputati.



PESCARA-L’AQUILA-ROMA-PERUGIA

Gli atti verranno inviati alla Corte di appello di Perugia. Ma la prescrizione maturerà prima della fine del prossimo anno. I magistrati umbri tra le altre cose dovranno rideterminare il trattamento sanzionatorio per Del Turco e per altri imputati tra i quali l'ex assessore abruzzese alla sanità, Bernardo Mazzocca, e altri funzionari e componenti della vecchia giunta di centrosinistra, caduta sotto i colpi di questa inchiesta.

Un'inchiesta che durante il processo ha circoscritto di molto la portata: inizialmente le condanne erano state inflitte per 6 milioni e 200mila euro (le presunte mazzette), mentre in appello il giro di denaro si era ridotto a 800 mila euro.

La condanna per associazione a delinquere é stata annullata con rinvio anche nei confronti di Camillo Cesarone e Lamberto Quarta.

E' stato dichiarato inammissibile il ricorso di Pierluigi Cosenza contro la prescrizione. Sono state, inoltre, annullate senza rinvio le condanne per Antonio Boschetti, Bernardo Mazzocca e Luigi Conga per via della prescrizione.

Per gli altri capi di imputazione, invece, le posizioni di Conga e Mazzocca dovranno essere rivalutate dalla Corte di Appello di Perugia per la rideterminazione delle pene. Sono state annullate le condanne al risarcimento delle parti civili a carico di Sabatino Aracu, ed é stato rigettato il ricorso di Angelo Bucciarelli, condannato a due anni.

E' in sostanza da riscrivere la sentenza d'appello emessa dalla Corte d'Appello dell'Aquila il 20 novembre 2015.

Rimane ancora aperta tutta la questione inerente i risarcimenti per le parti civili: Regione Abruzzo, varie Asl e cliniche private.

L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Da quello che è emerso dagli appunti presi durante la lettura del dispositivo (che materialmente sarà divulgato lunedì) la parte accolta del ricorso di Del Turco è quello inerente le accuse dell’associazione a delinquere.

Significa che la Cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso e non quelli dell’Appello che motivano il reato più grave.

In questo caso il tribunale di Perugia che riceverà il rinvio (perchè L’Aquila ha una sola sezione) dovrà seguire le precise indicazioni della Cassazione e svilupparle.

Con buona probabilità l’Appello dovrà procedere ad una nuova valutazione degli elementi di prova e motivare adeguatamente il perchè della sussistenza del reato di associazione a delinquere e verificarne la congruenza generale.

Nel caso potrebbe anche eventuale assolvere.

In ogni caso Perugia dovrà rideterminare anche le pene totali anche perchè quelle confermate (come l’induzione indebita) era irrogata nell’ambito di una associazione a delinquere, dunque con sfumature più gravi.

Bisognerà allora capire se le tre dazioni cristallizzate definitivamente contestate a Del Turco (delle 21 iniziali) potranno comunque bastare per configurare il reato associativo.

LE DAZIONI ED IL RISARCIMENTO

Centrale sarà capire anche se il tribunale confermerà o meno l’associazione, sia per una certa coerenza con la storia raccontata fin dalla prima ora con le sentenze di primo e secondo grado (un gruppo di potere che ha piegato le istituzioni pubbliche per i loro fini corruttivi) oppure cadrà, lasciando senza uno scenario i tre episodi corruttivi decontestualizzati.

Tra gli episodi corruttivi confermati proprio quello delle mele per il quale la Corte ha evidentemente ritenuto sufficienti i riscontri probatori (le celeberrime foto sfuocate e soprattutto le testimonianze dei dipendenti di Angelini).

Ma il vero problema è quello dei risarcimenti agli enti pubblici calcolati in primo grado in diverse decine di milioni di euro.

Nel caso di annullamento della associazione a delinquere quasi certamente non vi sarà alcuna possibilità di incassare i risarcimenti e le Asl -ma anche la stessa Regione- dovrà accontentarsi del nulla.

Ora occhio alla prescrizione che scade per tutti a fine 2017 ma potrebbe bastare una sola udienza a Perugia per svolgere tutto il lavoro.

VITTORIA A META’ MA ANCHE NO

Forse una vittoria a metà per la difesa dell'ex governatore dell'Abruzzo Ottaviano Del Turco che da sempre ha attaccato l’impianto accusatorio, i metodi e la valutazione degli elementi emersi. La Sanitopoli giudiziaria, però, continua e forse era l’unica cosa che nessuno voleva e che oggi restituisce ancora quella sensazione di disorientamento e smarrimento già vissuta all’esito delle altre due sentenze, per ragioni diverse.

Non si può non dire che anche la Cassazione ha continuato quell’opera di disintegrazione del granitico pacchetto di accuse («montagna di prove») della prima ora, che appare a caldo quasi una polverizzazione con troppi distinguo.

Altro dato che emerge inequivocabile sono le troppe correzione via via fatte dai giudici successivi il che rende ulteriormente volatili le accuse a fa pendere l’asticella più verso il campo delle opinioni soggettive, piuttosto che in quella della inconfutabile oggettività.

La Cassazione ha tenuto ferma l’ipotesi delle pressioni di Del Turco verso Angelini avanzate anche dal pg della Cassazione, Aldo Policastro, che nella sua requisitoria ha spiegato che ha commesso «abuso esplicito dei suoi poteri, in riferimento alla grave situazione di dissesto finanziario in cui si trovata l'imprenditore Angelini».

Il Pg ha definito «esplicite» le modalità delle richieste di tangenti.

Tra gli imputati e l'imprenditore, ha proseguito il Pg «non c'era nessuna par condicio contrattuale». Quella nei confronti di Angelini, titolare di alcune cliniche convenzionate con la Regione, è stata «una’azione preordinata per ricattarlo subdolamente» come emerge dalla «trattativa sulla vendita della clinica Villa dei Pini».

In aula, davanti ai giudici della sesta sezione penale, era presente anche Del Turco che ha seguito tutto il dibattimento.

Il suo legale, l'avvocato Giandomenico Caiazza, e le difese degli altri imputati, hanno sottolineato come le accuse siano state mosse da un «bancarottiere seriale, condannato a più di 20 anni di reclusione per una distrazione di fondi pari a 105 milioni di euro». «Spero che questo incubo termini e che a Ottaviano Del Turco sia restituita interamente la piena dignità: è un galantuomo che non ha mai preso nemmeno un euro di tangenti, è una 'riserva' della Repubblica e non si può distruggere una persona senza nessuna prova» aveva sottolineato l'avvocato nella sua arringa.