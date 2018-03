Sanitopoli, terminata l’udienza. L’accusa chiede di confermare le condanne

ROMA. La sostanziale conferma delle condanne emesse dalla Corte di Appello dell'Aquila nel 2015 nell'ambito del processo sulla sanitopoli abruzzese, è stata chiesta dal Pg della Cassazione Aldo Policastro.

Il pg, nella sua requisitoria, ha chiesto una sostanziale conferma della decisione dei giudici di secondo grado: la maggior parte dei ricorsi, tra cui quello di Del Turco, ha detto, vanno rigettati (confermando dunque le condanne).

Per quanto riguarda invece la posizione dell'ex assessore regionale alla Sanita', Bernardo Mazzocca, il pg ha sollecitato l'annullamento con rinvio limitatamente al capo di imputazione riguardante il reato associativo.

Per un altro imputato, Luigi Conga, la richiesta del pg e' stata quella di dichiarare prescritto il reato contestato e di un nuovo esame, davanti al giudice civile, riguardante le statuizioni dovute a due Asl abruzzesi.

Il giudice civile, secondo il pg, dovrebbe riconsiderare anche le statuizioni dovute alle Asl per un altro imputato, Sabatino Aracu.

Le condanne da confermare oltre a quella di Del Turco sono, ha detto il pg Policastro, quelle di Lamberto Quarta, ex segretario della presidenza (3 anni), Antonio Boschetti (1 anno e 8 mesi), Angelo Bucciarelli (2 anni), Camillo Cesarone, ex consigliere regionale (4 anni) e Pier Luigi Cosenza.

CAIAZZA: «LE PROVE NON SONO TALI. E’ SOLO MESSINSCENA DI ANGELINI»

«Spero che questo incubo termini e che a Ottaviano Del Turco sia restituita interamente la piena dignità: è un galantuomo che non ha mai preso nemmeno un euro di tangenti, è una 'riserva' della Repubblica e non si può distruggere una persona senza nessuna prova».

Così l'avvocato Giandomenico Caiazza che ha difeso Ottaviano Del Turco nel processo.

«I conti di tutti gli imputati sono stati rivoltati come dei calzini e non è stato trovato un centesimo - ha detto l'avvocato Caiazza davanti agli 'Ermellini' -, Del Turco ha acquistato due appartamenti quando era governatore disinvestendo risparmi accumulati nel tempo e frutto del suo lavoro. Ha anche venduto due quadri di Schifano per acquistare un appartamento».

L'avvocato dell'ex presidente dell'Antimafia ed ex numero due della Cgil, ha inoltre sostenuto che il grande accusatore di questo processo, l'imprenditore della sanità Vincenzo Angelini, come prove «ha fornito delle ricevute di Telepass di macchine intestate alle sue cliniche sostenendo che le ricevute dimostrerebbero gli incontri avvenuti a casa di Del Turco, dopo l'uscita del casello di Aielli-Celano».

«Non c'è nessuna corrispondenza tra le date dei Telepass e quelle dei prelievi bancari fatti da Angelini. Come prova oculare delle dazioni sono state riconosciute le foto che Angelini si faceva fare dal suo autista davanti la casa di Del Turco con una busta qualsiasi».

L'avvocato Caiazza ha chiesto ai giudici della Cassazione «in quale modo potrebbe mai difendersi chi in un processo sia vittima di un simile canone logico di valutazione della prova. E' stata tutta una grottesca messa in scena dell'Angelini».

I supremi giudici, sono stati molto attenti alle arringhe difensive, soprattutto il presidente del Collegio, Vincenzo Rotondo, ha preso molti appunti e dimostrato condivisione per molti passaggi dei ricorsi esposti dai legali degli imputati.







MAZZOCCA: «NOI PUNITI PERCHE’ ABBIAMO TAGLIATO IL BUDGET»

«Abbiamo tagliato il budget della sanità privata insieme alle tariffe e ai posti letto con un risparmio per la Regione Abruzzo di diversi milioni ed è questo il motivo per cui abbiamo subito questo processo: le Commissioni ispettive sulla sanità privata le ha introdotte la giunta Del Turco e le abbiamo chiamate noi».

Lo ha detto a margine del processo l'ex assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Bernardo Mazzocca, ex segretario regionale de La Margherita in Abruzzo.

Anche sui suoi conti non è mai stato trovato un centesimo proveniente dalla presunte 'mazzette'.

E anche il pg della Cassazione nella requisitoria ha detto che contro Mazzocca «non c'è la prova del suo ruolo specifico e della funzione svolta» nella presunta associazione a delinquere.

«Ci siamo difesi nel processo - ha proseguito Mazzocca visibilmente provato da otto anni di iter giudiziario - senza chiedere mai un rinvio: in tutti questi anni sono stato ascoltato solo due volte, una delle quali davanti al gip».

L'ex assessore è rientrato in Abruzzo dove aspetterà di conoscere la decisione della Cassazione.







DAGLI ARRESTI ALLE SENTENZE

Per questa vicenda Del Turco fu arrestato il 14 luglio 2008 assieme ad altre nove persone, tra cui assessori e consiglieri regionali.

L'ex governatore fu detenuto in carcere a Sulmona per 28 giorni e, poi, trascorse altri due mesi agli arresti domiciliari.

Qualche giorno dopo l'arresto, il 17 luglio 2008, Del Turco si dimise dalla carica di presidente della Regione e, con una lettera, si autosospese dal Pd, di cui era stato uno dei saggi fondatori e membro della direzione nazionale.

Il grande accusatore di Del Turco e' l'ex titolare della clinica Villa Pini di Chieti, Vincenzo Maria Angelini.

Il pg Policastro ha rilevato che, oltre alle dichiarazioni di Angelini, vi sono «dati oggettivi» e «riscontri esterni», anche emersi dalle intercettazioni effettuate durante l'inchiesta, che fanno concludere per la conferma delle condanne.

Se la Cassazione dovesse decidere di disporre un nuovo processo d'appello, annullando con rinvio la sentenza impugnata, i reati potrebbero cadere in prescrizione, il cui termine scatterebbe nel prossimo febbraio.

Per Ottaviano Del Turco, ex ministro e parlamentare europeo, condannato in primo grado dal tribunale di Pescara a nove anni e sei mesi di reclusione, la pena è stata ridotta un anno fa, dalla corte d'appello, a quattro anni e due mesi.

Nel ricorso in cassazione il legale di del turco, l'avvocato Giandomenico Caiazza, ha chiesto di annullare la condanna di secondo grado inflitta con l'accusa di associazione per delinquere e induzione indebita. Stessa istanza per gli altri imputati. L'inchiesta e il processo ruotano sulla posizione del grande accusatore di Del Turco, l'ex re delle cliniche private, Vincenzo Maria Angelini, ex titolare della clinica Villa Pini di Chieti, ritenuto credibile dai giudici di appello che lo hanno assolto dall'accusa di corruzione, dopo che in primo grado era stato condannato a tre anni e sei mesi.