Bussi. Omissioni, errori, distrazioni e inefficienze per 12 anni: ecco l’esposto di sei mesi fa

ABRUZZO. Omissioni lunghe 12 anni. Nel frattempo abbiamo assistito a misteri nei misteri e scandali negli scandali, errori, non so e no vedo, promesse su promesse e progetti vuoti per un futuro che non arriva mai.

Per ora 12 anni non sono bastati agli enti pubblici per avviare le lunghe e farraginose procedure per la bonifica delle discariche individuate a Bussi.

Lo ricorda ancora una volta il Forum H2o che diffonde anche un esposto consegnato alle procure a maggio scorso e che ad ora non ha prodotto effetti e nel quale si ripercorrevano le opere ma soprattutto le omissioni della lunga storia amministrativa dei veleni di Bussi fin dal 2004, quando questa nuova parte della infinita storia moderna ha avuto un nuovo inizio per poi culminare nella riscoperta delle discariche nel 2007 e nella sentenza di primo grado del 19 dicembe 2014.

MISTERO PIANI DI CARATTERIZZAZIONE: TANTI E NESSUNO

Il Forum ricorda che nonostante molti fondi pubblici impegnati mancano ancora molte caratterizzazioni delle aree che sono la base per poi fondare ogni possibile progetto di bonifica. Eppure di caratterizzazioni ne hanno parlato spesso la Regione, la Solvay e l’ex commissario Goio e tutti hanno impegnato milioni di euro.

Tra gli interventi finanziati dalla Regione per 3,1 mln di euro c’è la «realizzazione del piano di caratterizzazione delle zone pubbliche», più 1,2 mln di euro per la «predisposizione del piano di caratterizzazione e attuazione dello stesso», per le aree che interessano Bolognano.

Altri due piani di caratterizzazione sono stati realizzati dal commissario straordinario Adriano Goio che ha deciso di affidarsi alla Sogin (la società del Ministero dell’Ambiente che si occupa del nucleare) e riguardano le «aree esterne» mentre alla Solvay è stato chiesto di investire 7-8 mln nell’area ex Medavox dove sono stati abbattuti i capannoni e dove «bisognerebbe scavare fino all’inferno per trovare terra vergine».

Un altro piano di caratterizzazione è della Montedison datato 2001 e propedeutico alla cessione delle aree alla Solvay.

Poi nel 2004 un altro lo fa proprio Solvay.

Poi ne vengono redatti almeno altri tre fino al 2007.

Tutti questi piani in 14 anni non sono valsi nemmeno la bonifica di un metro cubo di terreno…

La cosa strana, però, è che i piani di caratterizzazione non sono mai stati approvati dalla conferenza dei servizi prima della scoperta della Tre Monti (2007) e prima di divenire Sin.

In pratica gli enti locali hanno ritardato (chissà perché) l’approvazione che avrebbe comportato poi l’inizio immediato della bonifica da parte di Montedison che, dunque, avrebbe dovuto pagare tutto e subito i lavori….

L’ultimo piano di caratterizzazione risale al 2008 ed è stato approvato il 6 febbraio… 2015.

Tanta fretta non sembra abbiano avuto gli amministratori pubblici per una parte per incapacità per un’altra per ragioni non chiare.

E‘ anche vero che i vari piani sono spezzettati, non omogenei né collegati tra loro.

Relativo a questo c’è anche il mistero dei verbali delle conferenze di servizi alla Regione tra il 2001 ed il 2007, verbali conservati dall’Arta a Pescara che sono andati perduti per il terremoto…. dell’Aquila.

«Per tutte le aree manca il Progetto di Bonifica e per molte addirittura non si è proceduto neanche con la caratterizzazione che è indispensabile per identificare gli inquinanti presenti e l'estensione della contaminazione al fine di predisporre il progetto di bonifica», dice il Forum H2o, «i pochissimi interventi di messa in sicurezza (copertura e palancolatura della Tremonti; impianto di trattamento delle acque di falda nel sito industriale) non sono risultati pienamente efficaci nel fermare la fuoriuscita delle sostanze pericolose dal sito che, quindi, migrano verso valle disperdendosi nell'ambiente. A questo aggiungiamo che esiste una contaminazione diffusa, ad esempio quella del mercurio, che riguarda l'ambiente fluviale, con dati molto preoccupanti, peraltro per ora limitati alle analisi Arta dei sedimenti del Tirino e della Foce del Pescara (a parte quelli più recenti relativi ai pesci di cui abbiamo parlato diffusamente)».





CHI INQUINA NON PAGA

Nell'esposto il Forum richiama una corposa e univoca giurisprudenza che imporrebbe agli enti di procedere non solo sotto l'aspetto penale, come si è fatto ma anche dal punto di vista amministrativo.

«Una volta individuato», spiega Augusto De Sanctis, «il responsabile della contaminazione deve pulire, anche per quanto riguarda le contaminazioni cosiddette "storiche", al di là della rilevanza penale delle sue condotte e dell'eventuale accertamento di un danno».

«La cosa che appare letteralmente incredibile è che gli enti che si sono succeduti finora non hanno individuato dal punto di vista amministrativo il responsabile della contaminazione. Se non si individua il responsabile della contaminazione anche dal punto di vista amministrativo», aggiunge De Sanctis, « non è possibile pretendere l'attuazione da parte del responsabile di tutti gli interventi di bonifica con i relativi costi e agire spendendo denaro pubblico su aree private, in quanto, non potendo rivalersi in danno al proprietario inadempiente, si violerebbe il principio comunitario "Chi inquina paga"».

Paradossalmente questo gioco al rinvio dell'accertamento delle responsabilità non fa altro che avvantaggiare il privato che intanto si ritrova a poter rimandare sine die l'onere economico e finanziario degli interventi.

Nell’esposto il Forum chiede di valutare eventuali reati dei funzionari coinvolti a vario titolo.

Con calma.