Giunta D’Alfonso, rischio frattura della maggioranza anche su nuovi ospedali

ABRUZZO. Sel ribadisce il proprio no ai project financing per i nuovi ospedali in Abruzzo.

Dopo le ostilità con i tre moschettieri (Di Matteo, Gerosolimo e Olivieri) rischia di aprirsi una nuova frattura interna alla maggioranza su un argomento, tra l’altro, già affrontato nel recentissimo passato. Ma a quanto pare i vari richiami sono rimasti inascoltati.

Sinistra Ecologia e Libertà, che conta tra le fila della maggioranza il sottosegretario all’Ambiente, Mario Mazzocca, già dopo l’avvio della procedura per la costruzione del nuovo ospedale di Chieti attraverso il sistema del progetto di finanza (nella gestione e soprattutto nell'accollo totale o parziale dei costi di opere pubbliche in vista di entrate economiche future) aveva manifestato il proprio dissenso.

Non solo la giunta D’Alfonso è andata avanti per la propria strada ma nei giorni scorsi la giunta ha decise di proseguire sulla stessa strada anche per la realizzazione dei nuovi ospedali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, nonché per la ristrutturazione del presidio ospedaliero di Penne e la realizzazione della nuova centrale operativa del 118 a L’Aquila.

L’argomento è di quelli tosti e la strada sembra ormai spianata. Basterà la protesta di Sel per richiamare all’ordine il governatore, contestato non solo per le scelte fatte ma anche per il metodo utilizzato?

Il partito torna dunque a ribadire il proprio, convinto, no: «siamo decisamente contrari all’adozione generalizzata di procedure di 'finanza di progetto' nel campo dell’edilizia sanitaria».





Sel rileva anche «elementi di pesante criticità nel metodo adottato per la decisione», che é stata presa «senza alcun preliminare confronto nell’ambito della maggioranza» e nonostante sia ormai cessato il regime di commissariamento del nostro sistema sanitario.

«Si tratta, per il metodo del 'project financing'», spiega meglio Sel, «di una posizione ampiamente suffragata dalle negative esperienze di altre Regioni, prime tra tutte il Veneto e la Toscana, e che vede condivise le sue motivazioni nel parere della Procura della Corte dei Conti del Veneto (si veda la relazione del Procuratore Regionale nell’adunanza del 20 febbraio 2014) , che richiama posizioni espresse dall’Autorità per i lavori pubblici sulla eccessiva onerosità di interventi di 'finanza di progetto' per l’Amministrazione pubblica, tenuta al pagamento di onerosi canoni di concessione».

Sel ricorda che anche la Commissione Parlamentare di inchiesta sugli errori sanitari e sulle cause dei disavanzi regionali ha avuto modo di esprimersi sull’uso della finanza di progetto e sulle sue conseguenze a proposito della costruzione di ospedali in Toscana, mettendo l’accento sulla scarsa condizionabilità del fornitore di servizi rispetto alla qualità di questi, con costi unitari superiori a quelli di mercato, e sulla possibilità di derogare dal rispetto delle norme previste nel codice degli appalti pubblici, limitando la concorrenza.

«Particolarmente problematica», insiste il partito di maggioranza, «e grave risulta la previsione di affidamento della gestione dei laboratori di biochimica e della gestione tecnica e amministrativa di radiologia e medicina nucleare prevista per l’ospedale di Chieti, in quanto configura l’ipotesi di una gestione mista pubblico-privato di servizi sanitari, che va oltre la pur contestabile decisione di adozione del 'project financing'».