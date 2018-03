Regione, passa Piano regolatore portuale. «Adesso abbattere la diga foranea»

ABRUZZO. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza e con il voto favorevole del centrodestra il nuovo Piano Regolatore del Porto di Pescara. Hanno votato contro il M5S ed il Consigliere regionale Leandro Bracco.

Soddisfatto il Pd anche perché il precedente Piano risaliva al lontano 1967 e per giungere a questa approvazione c’è stata una gestazione lunghissima durata 10 anni.

Si tratta del nuovo progetto di porto (ultimato appena nel 2005) da almeno 200 mln di euro che dovrebbe porre rimedio allo scempio negli scorsi decenni con l’approvazione di progetti come la diga foranea e il nuovo molo, opere che hanno ormai certamente creato il grosso problema dell’insabbiamento.

C’è poi chi vuol far passare il falso messaggio che si risolverà anche il problema dell’inquinamento come se la diga di per sè fosse fonte di inquinamento. In realtà senza la diga i veleni del fiume saranno portati più al largo ma non è detto che non ritornino comunque indietro.

Il presidente Luciano D’Alfonso parla di «pagina storica» e a questo punto la città potrà «dispiegare tutto il suo potenziale attraverso l’escavazione dello scalo, il prolungamento dell’asse attrezzato, la deviazione del porto canale, l’apertura della diga foranea e il dragaggio del fiume».

In questo modo la maggioranza di governo sostiene di aver accolto le richieste che provenivano dagli operatori portuali pescaresi ma è solo l’inizio.

«Adesso bisogna partire immediatamente con le singole opere per consentire la ripresa della piena funzionalità dello scalo pescarese», ha commentato il consigliere Alberto Balducci che ha criticato il Movimento 5 Stelle per aver prima contestato l’approvazione del provvedimento in aula per poi non partecipare alla votazione del documento.





«PROCEDURE IRREGOLARI»

I 5 stelle hanno denunciato una serie di «procedure irregolari», ma anche «documenti non consegnati né in commissione né in consiglio regionale e una forzatura senza precedenti».

Sono volate parole grosse che si sono concluse con una ghigliottina agli emendamenti del M5S.

«Ci hanno impedito di lavorare in commissione perché non ci hanno consegnato nient’altro che una delibera di Giunta», ha denunciato Pettinari puntando il dito contro il presidente del Consiglio Di Pangrazio che avrebbe dato l’ok per approvare un provvedimento senza il parere del consiglio superiore lavori pubblici e in mancanza del rispetto della norma che istituisce l'autorità di sistema portuale, all'interno del quale doveva essere calato il piano regolatore portuale.

«Sono state fatte passare le singole opere dalla commissione di impatto ambientale (VIA) senza avere una valutazione dell'opera complessiva».

Secondo Balducci, però, Pettinari «non sa distinguere tra VIA e VAS, due procedure completamente diverse. Infatti invocare la VIA per il Piano è inesatto perché lo stesso è stato sottoposto a VAS e solo quando si procederà alla progettazione definitiva delle singole opere si potranno attivare le procedure di VIA o di Verifica di Assoggettabilità a Via».

Il sindaco Marco Alessandrini adesso chiede che partano subito i lavori per lo sfondamento della diga foranea. Stessa richiesta anche da parte del capogruppo di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, che ricorda come, dopo un iter durato 10 anni iniziato dall'onorevole Nino Sospiri, si arrivato il via libera definitivo.

«Finalmente», dice Sospiri, «abbiamo un corredo amministrativo per liberare il fiume da quell’eco mostro che è la diga foranea per ottenere importanti risultati come la pulizia, la balneabilità e riportare finalmente nella piena funzionalità il porto portuale di Pescara e risolvere anche il problema dell'insabbiamento».

Le opere che si dovranno demolire con il nuovo progetto (tra le altre la diga foranea) sono esclusivamente frutto di errori progettuali che hanno creato danni per miliardi di euro in mancato sviluppo della città per oltre 20 anni, errori per i quali nessuno ha inteso individuare i responsabili che infatti non hanno pagato di tasca loro.

ACERBO: «PERSEVERARE E’ DIABOLICO»

«Errare è umano, perseverare è diabolico. Essendo tra i pochi con Antonio Spina a opporsi al progetto diga foranea più molo di levante oggi con tristezza constato che si persevera nello stesso atteggiamento della ceto politico pescarese e regionale», commenta l’ex consigliere regionale di Rc, Maurizio Acerbo.

«Invece di superare i problemi causati prima dalla lisciatura dei moli e poi dalla diga foranea con un progetto sostenibile si dà il via a un Piano Regolatore Portuale megalomane e il cui impatto non è stato verificato essendo stata la VAS sostanzialmente aggirata con un pronunciamento politico e non tecnico. La stessa logica con cui si plaudì alla diga foranea. Col mito del grande porto non abbiamo più da anni neanche il porto canale».