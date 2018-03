Fibrillazioni per la giornata pescarese di Renzi ma c’è (anche) chi dice no

PESCARA. Giovedì 10 novembre il premier Matteo Renzi tornerà in Abruzzo e per la priva volta da quando è presidente del Consiglio sbarcherà a Pescara.

Alle 13 sarà al porto Turistico per un incontro con i rappresentanti abruzzesi del mondo economico e produttivo, alle 15 parteciperà all’inaugurazione della Scuola media Dante Alighieri a Spoltore in via Montesacco 33, alle 15.45 sarà all’inaugurazione del Villaggio della Comunicazione e, a seguire, evento Masterplan per l'Abruzzo (Centro Aurum - Pescara). Alle 18 intervista con Luca Sofri per l'inaugurazione del Festival delle Letterature dell'Adriatico - Teatro Cinema Circus (Pescara) per finire alle 20 con un incontro pubblico a Palazzo Municipale di Pescara

Lontanissimi, ormai, i tempi in cui sembrava che Renzi fosse addirittura contrario alla candidatura di D’Alfonso come presidente della regione. Lontani (era maggio 2014) quelli in cui Matteo e Luciano non ‘riuscivano’ proprio mai ad incontrarsi e D’Alfonso per dimostrare l’amicizia con il premier dovette diffondere uno scatto rubato del loro incontro.

Oggi è tutto diverso: gli incontri sono sempre più frequenti, il governatore lo insegue ogni volta che può nei palazzi romani e qualche giorno fa è andato anche alla Leopolda, fortino di Matteo, ed ha fatto di tutto per salire sul palco e parlare da presidente di regione terremotata.

Un intervento lungo giunto alla fine di una giornata intensa e ricca come sempre di impegni e dopo aver macinato centinaia di chilometri a bordo dell’auto presidenziale. Quella notte al presidentissimo sono bastate appena 5 ore di sonno (chissà al fido autista) con pernottamento a Firenze per poi ripartire alla volta di Roma e poi l’Abruzzo e via tra impegni politici e istituzionali per strappare nuove opportunità per l’Abruzzo.

Adesso D’Alfonso riesce a portare il premier nella “sua” città, lì dove fu sindaco e presidente di Provincia, a meno di un mese dal referendum costituzionale per i fuochi d’artificio finali ed una giornata impegnativa e ricca di impegni elettorali elargendo benedizioni e promesse.

Intanto aumentano i manifesti di benvenuto per Renzi che compaiono lì dove non sono mai comparsi a testimonianza che tutti smaniano per dimostrare simpatia verso il premier oggi così amico dell’Abruzzo: dopo i silos di Walter Tosto, l’effige del “leader maximo” è apparsa sull’asse attrezzato nei pressi del cementificio a scavalco della strada per catturare l’attenzione delle migliaia di automobilisti che passano di lì ogni giorno.

Un altro tabellone luminoso è stato segnalato da Maurizio Acerbo ai vigili urbani in corso Vittorio Emanuele e gli agenti avrebbero elevato anche un verbale mentre si starebbe stilando anche un esposto su altri manifesti apparsi in zone vietate dal codice della strada.







«ABUSI ELETTORALI»

«Renzi e D’Alfonso violano le semplici norme che regolano la campagna elettorale. Sono palesi le violazioni di leggi che abbiamo riscontrato e che denunciamo nella città di Pescara e nel circondario», ha detto Maurizio Acerbo, «come se non bastasse anche i manifesti elettorali che il comitato per il Sì di D’Alfonso e Renzi ha affisso negli spazi assegnati sono in palese violazione della normativa vigente in quanto non riportano l’indicazione del committente responsabile né l’indicazione del gruppo politico, parlamentari o promotori del referendum (riconosciuti dalla Corte Suprema di Cassazione) che ha provveduto alla stampa del manifesto. È cosa grave perché nel mese di campagna elettorale “Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate” e “Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorali a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile”».

«I manifesti che avevamo già denunciato sui silos di Walter Tosto sono ancora lì», dicono i deputati del M5s, «ne sono spuntati altri come a Scafa, all'uscita dell'autostrada, oppure sul cavalcavia dell'asse attrezzato all'altezza del cementificio. Abbiamo quindi denunciato questi ulteriori abusi alla stradale e alla polizia municipale, ma a questo punto chiediamo un intervento urgente del prefetto a tutela della legalità. Questo atteggiamento è una vergogna antidemocratica»









Dunque Matteo Renzi giovedì mattina arriverà al Porto Turistico per un incontro con il mondo economico e produttivo.

Nel primo pomeriggio Renzi si sposterà all'Aurum per discutere la cantierizzazione degli interventi previsti nel Masterplan e farà da padrino alla sottoscrizione delle convenzioni operative con i soggetti attuatori. Poi tappa al Teatro Cinema Circus per inaugurare il Festival delle Letterature dell'Adriatico sponsorizzato dal Comune di Pescara e dalla ditta Deco spa.

Un appuntamento che ha suscitato anche qualche polemica da parte di Sel (che in Comune è in maggioranza con il Pd). In conclusione di giornata il premier esporrà le ragioni della riforma costituzionale nella sala del Consiglio comunale.







IL FRONTE DEL NO

Parallelamente all’entusiasmo del governatore Luciano D’Alfonso, che potrà mostrare anche in Abruzzo il suo feeling con il premier, sta crescendo anche il fronte dei contestatori che proveranno a rovinargli la festa.

Per il Forum dell’Acqua, infatti, quello di giovedì sarà il ‘No Renzi day’.

Ritrovo previsto alle 18.30 in piazza Sacro Cuore e un corteo nelle vie del centro cittadino che vogliamo sia una festa della partecipazione e della cittadinanza attiva e consapevole.

Per il momento hanno confermato la loro partecipazione il Collettivo Studentesco Pescara, Nuovo Senso Civico, PrimoFoglio, L'Altra Chieti, Uniti a Sinistra Francavilla, Comitati Cittadini per l'Ambiente di Sulmona, Zona22, Unione Sindacale di Base, Partito della Rifondazione Comunista, Confederazione Cobas, Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua, Coordinamento per il NO sociale, Movimento5Stelle.

«Il presidente D’Alfonso, per accreditarsi, ha organizzato una serie di eventi “istituzionali” per tutta la giornata dove il premier possa raccogliere applausi e fare propaganda. Se chi governa l’Abruzzo applaude il premier, sentiamo il dovere, come cittadine e cittadini che si battono per la difesa del nostro territorio, di esprimere il nostro no».



Il Forum dice no «a chi vuole continuare a buttare soldi in opere inutili e dannose», all’inceneritore che il Governo Renzi vuole imporre all'Abruzzo, alla modifica del Titolo V della Costituzione «che espropria le regioni di ogni competenza in materia per consentire alle società petrolifere di agire indisturbate», ai tagli alla sanità, al Jobs Act «a chi ci manda in pensione a 70 anni e ci chiede di fare un mutuo per andarci prima», alla buona scuola, «ai prepotenti che mettono le istituzioni al servizio dei banchieri, della finanza, dei poteri forti» e «allo stravolgimento della Costituzione nata dalla Resistenza».

A proposito chi paga le roboanti manifestazioni politiche, i manifesti, le gigantografie, i rinfreschi, pranzi e cene e le insistenti telefonate per nome e conto del “presidente” della Regione?







E L’11 ARRIVA DELRIO

Il giorno seguente è invece prevista la visita in Abruzzo del ministro per le Infrastrutture Graziano Delrio. Prima tappa a Sulmona dove farà un sopralluogo sul ponte Capograssi.

Poi, il ministro Delrio sarà ad Atessa (Chieti) dove terrà una riunione presso la Sevel per «affrontare la tematica dell'intervento, atteso da 40 anni - è un altro passo della nota della Regione -, relativo alla fondovalle del Sangro, opera per il cui varo il governatore ha assicurato un atteggiamento molto deciso: l'appalto, come annunciato dal presidente, sarà lanciato nel prossimo mese di dicembre».

Nella terza tappa Delrio sarà a L'Aquila, dove è in programma, come conclude la nota della Regione Abruzzo, «la misurazione dei cantieri già finanziati, soprattutto pubblici».





MODIFICHE ALLA VIABILITA’

In occasione della visita di Renzi a Pescara il Comune ha emandato una ordinanza per quanto riguarda la viabilità che prevede:

istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 10/11/2016 su Viale della Pineta, (da Via Pantini a Viale L. D'Annunzio), su Viale L. D’Annunzio (per il tratto compreso tra la rotatoria antistante l’edificio ex Aurum fino all'incrocio con Via Scarfoglio), Via de Titta (da Via Figlia di lorio all'ex Aurum), Via Palizzi, Viale Modesto della Porta, Via D’Avalos (da Via Elettra, fino alla rotatoria antistante l'ex Aurum);

istituzione del divieto di transito dalle ore 8,00 alle ore 18,00 del 10/11/2016 e comunque fino a cessate esigenze, su Viale della Pineta (da Via Pantini a Viale L. D'Annunzio), su Viale L. D’Annunzio (per il tratto compreso tra la rotatoria antistante l'edificio ex Aurum fino all'incrocio con Via Scarfoglio),Via de Titta (da Via Figlia di lorio all’ex Aurum), Via Palizzi, Viale Modesto della Porta, Via D’Avalos (da Via Elettra, fino alla rotatoria antistante l'exAurum);

istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 10/11/2016, e comunque fino a cessate esigenze, su Corso Vittorio Emanuele per il tratto compreso tra Via Messina ed ex Via Asti;

istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 10/11/2016 su Via Teramo, Via Pisa e Via Toscana, compreso interdizione accesso parcheggio area di risulta da Via Pisa;

istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 10/11/2016 sull'intera Piazza Italia.

istituzione del divieto di transito dalle ore 18,00 alle ore 24,00, e comunque fino a cessate esigenze, nella giornata del 10/11/2016 sull'intera Piazza Italia.

istituzione del divieto di transito dalle ore 18,00 alle ore 24,00, e comunque fino a cessate esigenze, nella giornata del 10/11/2016 sul tratto di Via Paolucci direzione mare/monti, compreso tra l'incrocio con Via Bologna e Piazza Italia;

istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 10/11/2016 su Via Avezzano, per il tratto compreso tra Via Ostuni e Piazza Italia;

chiusura della rampa di uscita dall'asse attrezzato direzione Piazza Italia dalle ore 18,00 alle ore 24,00, e comunque fino a cessate esigenze, nella giornata del 10/11/2016;

istituzione dei divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata ad eccezione dei mezzi dei sindaci dei Comuni della regione Abruzzo partecipanti al programmato incontro, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 10/11/2016 sull'area a parcheggio antistante il Campo Sportivo A. Flacco (Antistadio).