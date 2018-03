Piano regolatore portuale verso l’approvazione in Consiglio regionale

ABRUZZO. La commissione regionale ha approvato con voto a maggioranza centrodestra-centrosinistra il piano regolatore portuale di Pescara che approderà per la discussione e approvazione nel prossimo consiglio regionale.

Si tratta del nuovo progetto di porto (ultimato appena nel 2005) da almeno 200 mln di euro che dovrebbe porre rimedio allo scempio negli scorsi decenni con l’approvazione di progetti come la diga foranea e il nuovo molo, opere che hanno ormai certamente creato il grosso problema dell’insabbiamento.

«Oggi è stata scritta una pagina fondamentale per il patrimonio infrastrutturale di Pescara e dell’Abruzzo intero. Dal 1967 si ricercava un nuovo Piano regolatore portuale e – dopo 27 mesi ventre a terra – c’è stato oggi il voto favorevole in commissione, mentre domani il provvedimento sarà portato in Consiglio regionale per l’avvio della discussione», ha detto il Presidente della Giunta regionale, Luciano D’Alfonso, al termine della seduta della 2^ Commissione Consiliare "Territorio Ambiente Infrastrutture".

Ed il governatore elargisce fette di democrazia ai 5 stelle: «daremo 250 ore di tempo a partire da oggi al M5S, che finora ha voluto rappresentare estraneità al progetto. Questo atto – cui ho cominciato a lavorare oltre dieci anni fa con l’allora Sottosegretario ai Trasporti Nino Sospiri – porta la rinaturalizzazione al porto consentendo alle acque di tornare al loro stato primigenio e di svolgere una quota di manutenzione delle esigenze portuali».

Anche il consigliere delegato ai Trasporti Camillo D’Alessandro ha salutato positivamente il voto in commissione: «L’esito della votazione sul Prp, che ha avuto parere favorevole anche Forza Italia, ha valore storico in quanto si cercava un Piano regolatore per Pescara da quasi 50 anni. Questo atto ha visto l’inizio della gestazione nel 2006 e consente la certificazione dell’avvio dell’opera più importante che Pescara e l’economia del mare attendono, ovvero lo sfondamento della diga foranea che per troppi anni ha incidentato lo sviluppo del porto».

Il consigliere regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri ha posto l’accento sul ruolo svolto dallo zio Nino nella fase iniziale del progetto.

Voce fuori dal coro quella del M5s e di certo quella che non ha alcun legame con le scelte passate accusa D’Alfonso di aver forzato la mano e di aver tradito i epscatori che saranno allontanati.

«Una pagina nera di questa Regione», commenta Domenico Pettinari, «un progetto così importante per l’Abruzzo e per tutta la città di Pescara è stato approvato senza dare la possibilità all’opposizione di poter entrare nel merito della proposta. La commissione, infatti, è stata convocata giovedì per lunedì, ma solo questa mattina gli uffici sono riusciti a fornirci l’intero progetto in visione; prima si erano limitati a fornire la delibera di Giunta ma senza progetto allegato, limitando perciò qualunque tipo di azione del merito. Non è possibile levare ai consiglieri regionali la possibilità di lavorare ed intervenire in azioni così determinanti per la vita dei cittadini. Non si governa a colpi di forzature del regolamento, attuando una politica sorda, senza una visione del futuro della città».





Senza dimenticare che le opere che si dovranno demolire con il nuovo progetto (tra le altre la diga foranea) sono esclusivamente frutto di errori progettuali che hanno creato danni per miliardi di euro in mancato sviluppo della città per oltre 20 anni, errori per i quali nessuno ha inteso individuare i responsabili che infatti non hanno pagato di tasca loro.

Anzi hanno incassato parecchio visto che alcuni nomi tra vecchi progettisti e nuovi ricorrono anche oggi.

Una linea che è sempre la stessa per tutti i grandi scempi abruzzesi per cui si dimentica il passato, si fa pagare ai cittadini e si rincara la dose per porre rimedio.

L’ultimo esempio è quello dell’ospedale di Chieti costruito con cemento impoverito da “anonimi costruttori e progettisti” e oggi per sanare le carenze la Regione rifila la soluzione da centinaia di milioni di Maltauro.

La regola basilare della società civile è: chi crea il danno paga, condizione non facile da comprendere per buona parte della politica che accolla sulle casse pubbliche il peso di lavori sbagliati, imprecisi, non a regola d’arte, pericolosi.

Per questo oggi centrodestra e centrosinistra esultano.

Nel merito del progetto esistono alternative già proposte e bocciate ma, soprattutto, secondo chi ha avuto il grosso merito di aver precorso i tempi di almeno 20 anni, il progetto che sarà approvato sarà la seconda parte della sciagura iniziata nel 2000.

Come 20 anni fa ignorato totalmente dagli amministratori locali. Tutto si ripete uguale.