Regione, nuovo incarico a Guido Dezio da 12mila euro

ABRUZZO. Guido Dezio nominato come ‘arbitro’ della Regione Abruzzo nella procedura arbitrale attivata dalla srl Manhattan di Castel di Sangro che chiede di poter ottenere l'ampliamento nell'accordo di programma per la realizzazione di un complesso sportivo ricreativo a Sulmona.

La decisione è stata presa nei giorni scorsi dal presidente della giunta regionale, Luciano D’Alfonso: la scelta è caduta su un suo fedelissimo, Dezio, attuale direttore del dipartimento amministrativo e dirigente del settore Tributi del Comune di Pescara e nel cda di Tua spa.

Per lui un compenso di 12 mila euro, dunque, per partecipare attivamente alla procedura stragiudiziale alternativa al giudizio ordinario. La Regione e la società di Castel di Sangro arriveranno ad una soluzione del caso demandando la loro risoluzione grazie agli arbitri e al giudizio privato.

Dezio ha certificato di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità- inconferibilità e il direttore generale del Comune di Pescara gli ha rilasciato l'autorizzazione ad assumere l'incarico extraistituzionale.

La società oggetto dell’arbitrato, la Manhattan srl, fa capo a Maurizio Zaccardi, tra le sue esperienze quelle del commercio delle macchine da ufficio che lo rendono molto noto e gli permettono una carriera politica anche nell’amministrazione di Castel di Sangro nelle fila di Forza Italia già dal 1995.





«Grazie alla sua tenacia», si racconta così nel curriculum, «viene nominato consigliere del CDA della società regionale di trasporto Sangritana, dove riesce a coronare il sogno dei vari sindaci che si sono succeduti negli ultimi trent’anni. Attua il progetto di unificazione ferroviaria, primo passo per riattivare la linea che va da Castel Di Sangro a Fossecesia e successivamente per arrivare a Pescara con soli 100 minuti»..

Progetto da 12 mln di euro che ha riguardato una stazione dismessa da Rfi.

Nel frattempo la Manhattan srl si è ingrandita ed è diventato un polo turistico ricettivo importante anche grazie ai finanziamenti pubblici ricevuti, anche di recente.

Lo spinoso caso edilizio è nato nel 1998 e si trascina dal 2012 per quanto riguarda l’arbitrato, del valore di 12 mln di euro, nella zona “incoronata” di Sulmona, dopo una serie di infiniti passaggi amministrativi prima al Comune e poi alla provincia de L’Aquila l’accordo si è incagliato dopo aver incassato i pareri favorevoli degli enti e la stipula dell’accordo di programma e dunque con l’impegno per il pubblico di metterci fondi. Nel frattempo l’impresa di Zaccardi costruisce e spende ma i soldi pubblici nonostante le carte stiano “a posto” non arrivano e nasce il contenzioso avviato sotto la giunta Chiodi.





Ora la patata bollente giunge tra le mani di Dezio che va a sostituire Antonio Dandolo, 59 anni, (anche lui fedelissimo di D’Alfonso già ai tempi del Comune) che nei mesi scorsi ha presentato le dimissioni dall'incarico a causa della nomina a componente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Una nomina incompatibile con la partecipazione ai collegi arbitrali e che comunque ha fatto discutere molto anche in consiglio regionale.

Dandolo è l’ex-direttore generale al Comune di Pescara chiamato da D’Alfonso-sindaco e andato via poco dopo il suo arresto e la fine traumatica della consiliatura.

Poi, contemporaneamente all'arrivo dell'amministrazione Mascia, Dandolo ha fatto causa all'ente per ottenere circa 75mila euro di indennità maturate durante il suo incarico e mai versate.





Dal 1988 ha lavorato in diverse prefetture come capo di gabinetto, è stato commissario del comune di Spoltore nel 1993, Città Sant’Angelo nel 1995, ancora Spoltore nel 2001, Pianella nel 2002, componente del Corecom e dal 15 gennaio 2015 sempre D’Alfonso lo aveva voluto chiamare dandogli l’ incarico da 12mila euro all’anno per l’arbitrato attivato dalla società Manhatan s.r.l. .

La nomina alla Corte dei Conti non è piaciuta affatto al centrodestra.

E contro si era schierato anche l’ex consigliere regionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo che ha parlato di disegnazione inopportuna. Di sicuro Dandolo non è riuscito a risolvere la questione aperta con Manhattan. Ci riuscirà Dezio.