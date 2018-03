Consorzio di Bonifica Centro: fatture gonfiate per comprare birra e arrosticini

PESCARA. Ci sono anche una truffa ai danni della Aca e soldi pubblici utilizzati per l'acquisto di birra, arrosticini e bistecchine di pecora nella corposa ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'inchiesta “Panta Rei” scoppiata nei giorni scorsi.

L’indagine ha acceso i riflettori su un presunto traffico illecito di rifiuti ma sono tanti e vari gli episodi di cui si sono resi protagonisti gli indagati.

Per quanto riguarda la presunta truffa ai danni della Aca, avrebbero agito in concorso tra loro Andrea De Luca, capo settore ecologia ambiente dell'impianto di depurazione gestito dal Consorzio di Bonifica, Corrado Sorgentone, autista della società di Angelo De Cesaris, e Angelo De Cesaris.

I tre, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero indotto in errore l'ente pubblico che avrebbe erogato a beneficio della società di De Cesaris la somma di 4.135 euro. Un danno per le casse pubbliche e la società che ha pagato per un servizio mai ricevuto.

Grazie ad alcune intercettazioni telefoniche è stato documentato che De Luca, insieme agli altri due, avrebbe fatto risultare come effettuati almeno due smaltimenti di fanghi di depurazione in realtà mai venuti provenienti da depuratori gestiti dall’Aca e diretti al Consorzio di Bonifica.





L’IDRAULICO, LA BIRRA E GLI ARROSTICINI

Andrea De Luca e l’idraulico Fabrizio Mennilli devono rispondere, invece, di truffa ai danni del Consorzio.

Secondo la ricostruzione della Procura, De Luca, che aveva la disponibilità di denaro del Consorzio, se ne sarebbe appropriato con la complicità del secondo. In pratica il dipendente si sarebbe accordato con l'idraulico per gonfiare quattro fatture da presentare come richiesta di compenso per lavori in favore del Consorzio, nascondendo in queste anche lavori idraulici privati che questi aveva fatto a casa di De Luca, di suo fratello Maurizio.

Ma non solo.

I due erano riusciti a ‘camuffare’ anche le spese di cene organizzate con i dipendenti del Consorzio e l’acquisto di un bel po’ di carne e birra.

Dunque secondo i calcoli degli inquirenti che hanno estrapolato i dati dall'analisi delle intercettazioni e delle fatture, l'idraulico avrebbe incassato indebitamente 3.390 euro mentre altri 1.000 euro sarebbero stati indebitamente prelevati da De Luca dal denaro contante del fondo Economato.



«FACCIAMO COSì…»

In una intercettazione del luglio del 2015 De Luca spiega all'idraulico lo stratagemma per mettere in atto l'operazione e prelevare i soldi dal fondo Economato del Consorzio per poi utilizzarlo per cene con i colleghi.

In pratica l'idraulico, su richiesta del dipendente, doveva emettere delle fatture nei confronti del Consorzio per lavori mai eseguiti, siglandole con la dicitura ‘pagato’.

In questo modo de Luca ha potuto intascare la stessa somma di denaro dal fondo Economato ed in cambio anche Mennilli è stato ricompensato con un'altra fattura in favore di quest'ultimo liquidata con un bonifico bancario dal Consorzio, incrementata della medesima somma prelevata da sfondo economato.

«No no… mò io ti faccio tre fatture, perché mi serve a me, mò ti dico (…) Invece di metterti 2.000 (euro) volevo fare 2200… però dopo facevamo una quarta fattura da 200 euro, mi ci mettevi ‘pagato’ che lo metto nel fondo Economato per le cenette che facciamo qua.. poi ci compriamo gli arrosticini… le cose, vabbò? Poi qualche volta potreste venire pure voi a mangiare… infatti lo facciamo una volta a casa di uno… una volta a casa di un altro (…) andiamo a casa di Roberto che quello ha un bel giardino, abita a Pianella».





«SE LO SA L’UFFICIO MI UCCIDE»

E se da un lato l'idraulico si propone per ospitare l’allegra combriccola pure a casa sua, De Luca gli confessa di acquistare abitualmente, senza che il suo ufficio ne fosse al corrente, carne e birra con i soldi del fondo Economato:

«Questo l'ufficio non lo sa, che se lo sa mi uccide (risata), compriamo la birra e arrosticini e facciamo le bistecchine di pecora».





LA FESTA DI SAN MARTINO

Anche in occasione della festa di San Martino dell’ 11 novembre 2015 c'era bisogno di acquistare della carne per festeggiare con una bella braciata. Che si fa? Si gonfia un'altra fattura.

E’ proprio De Luca a svelarlo (ovviamente non sapendolo) agli investigatori parlando al telefono con il suo amico idraulico: «Noi usiamo fare la festa qua… dato che noi compriamo la carne e un po' di cose, eccetera… noi lo prendiamo dal fondo Economato, come al solito. Mi riesci a fare una fattura di qualche cosa …di fornitura di roba 2 o 300 euro… (…) gli metto la fattura là… mi prendo i soldi e ci vado a comprare da mangiare…»

L’idraulico dà l’ok e viene pure invitato al banchetto.



I LAVORI PRIVATI

Ma come emerso sempre dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali a carico delle casse del Consorzio sono fini anche una lunga serie di lavori privati a casa di De Luca e di suo fratello Maurizio.

Il dipendente chiedeva, emerge dalle conversazioni, e l’idraulico eseguiva senza protestare. L’importante era truccare le fatture di modo che i privati non dovessero cacciare soldi di tasca loro.

Secondo questo schema gli inquirenti hanno scoperto che il Consorzio alla fine della fiera si è dovuto sobbarcare grazie allo stratagemma del dipendente, i lavori per una caldaia a casa di De Luca, la pulizia dei condizionatori a casa del fratello, un intervento sulla caldaia a casa al mare, sempre del fratello.

E poi ancora lavori su due miscelatori e sulle valvole dei termosifoni.

Alessandra Lotti