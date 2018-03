La proposta di legge: 1000 biciclette per il bike sharing. A chi non piace?

ABRUZZO. Mille biciclette, trenta postazioni di prelievo e deposito, otto potenziali comuni interessati. Sono questi i numeri del progetto di legge presentato dal Consigliere regionale Leandro Bracco (Sinistra italiana) che intende promuovere il "Bike sharing" in Abruzzo: un sistema di trasporto sostenibile da anni diffuso in Europa e nelle maggiori città italiane. Un'opportunità per i cittadini di usufruire di un mezzo ecologico e a costi ridottissimi per compiere brevi spostamenti urbani.

Il bike sharing prevede la presenza di stazioni in diversi punti della città dove sono collocate le biciclette, bloccate a sostegni fissi.

La bicicletta può essere liberamente utilizzata dai cittadini dopo aver ottenuto un dispositivo sbloccante fornito dal gestore del servizio, allo scopo di scoraggiare i furti e registrare gli utilizzatori.

La proposta di Bracco impegnerebbe la Regione all'acquisto di mille biciclette da concedere gratuitamente ai comuni che intendano attivare il servizio la cui popolazione sia superiore ai 30000 abitanti.

L'impegno complessivo di spesa richiesto è di 110mila euro. Le amministrazioni interessate dovrebbero occuparsi della manutenzione dei mezzi e delle rastrelliere e prevedere l'attuazione di un regolamento di utilizzo con la previsione dell'eventuale tariffa oraria.

«In Abruzzo il bike sharing è ancora una realtà quasi sconosciuta – spiega Bracco – con questa legge potrebbero usufruire di questo servizio le città dell'Aquila, Pescara, Chieti, Teramo, Montesilvano, Avezzano, Vasto e Lanciano. E' essenziale che le Istituzioni promuovano servizi di mobilità sostenibile, con la bicicletta al primo posto – sottolinea il Consigliere di Sinistra Italiana – in maniera da limitare l'utilizzo dell'auto privata e consentire ai cittadini di raggiungere con facilità quei luoghi dove il mezzo pubblico non arriva o non può arrivare».

ANCHE IL M5S PROPONE LA SUA LEGGE



Anche il M5s propone la sua legge.

La proposta di Legge si sostanzia in numero otto articoli. Prevede, per la sua realizzabilità, una collaborazione con Unioncamere Abruzzo, nella fase di concessione dei contributi in favore dei privati. Se la proposta del M5S venisse approvata, ai cittadini sarebbe elargito un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro una tantum, per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica.

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni o misure a sostegno dell’acquisto di bici elettriche a pedalata assistita, eventualmente previste e contenute in norme vigenti all’atto di avvio dell’iter per la richiesta di contributo.