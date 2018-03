Abruzzo. Ecco i terreni in vendita per rilanciare imprenditoria agricola

ABRUZZO. Sono 74 i terreni agricoli o a vocazione agricola dello Stato in Abruzzo (9) e Molise (65) che l’Agenzia del Demanio ha messo in vendita nell’ambito del progetto Terre Vive.

L’iniziativa è promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per favorire il ricambio generazionale e rilanciare l’imprenditoria agricola. C’è tempo fino al 30 settembre per presentare la proprio proposta.

I terreni in vendita in tutte le regioni hanno ognuno un valore inferiore a 100.000 euro.

Ogni lotto verrà aggiudicato all’offerta più alta rispetto al prezzo base d’asta tenendo conto che i giovani imprenditori agricoli avranno il diritto di prelazione per i terreni liberi.

Per quanto riguarda l’Abruzzo c’è un terreno agricolo incolto nella periferia di Cugnoli per una superficie catastale totale di 10.250 metri quadri. Il prezzo base è di 5.618 euro. Sempre nello stesso comune c’è un secondo terreno di 10.640 metri quadrati per un prezzo base di 12.322 euro. In questo caso il terreno è affittato e lo resterà fino alla fine del 2019.

Un terzo terreno, sempre a Cugnoli, è di 1.508 metri quadrati: presso base 3.653 euro ma anche questo terreno è occupato e resterà locato fino ad agosto 2020.

Ci sono poi due terreni agricoli a Taranta Peligna: uno di superficie catastale di 10.250 mq e un prezzo base di 2.368 euro e un secondo 4.510 mq e un prezzo base di 1.500 euro.

Ben più ampio, invece, il terreno agricolo nel comune di Collecorvino nei pressi del fiume Saline, nella periferia nord del comune e quasi completamente pianeggiante. Si parla di 18 mila metri quadrati per un prezzo base di 28.123 euro.

Per chi vuole invece un piccolo appezzamento c’è un uliveto di Castiglione a Casauria: 560 mq per un prezzo base che parte da 887 euro. Si parte da un prezzo base di 205 euro, invece, per un terreno agricolo di 620 mq a Carpineto della Nora.

