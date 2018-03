Imprese e star up. Nuovi acquisizioni di quote da parte della Fira

ABRUZZO. L’obiettivo è quello di sostenere le imprese anche del terzo settore attraverso il Fondo regionale StartUp StartHope.

In pratica la finanziaria regionale permetterebbe alle PMI l’accesso al credito «con facilità e senza interessi e, di contro, garantire l’aumento delle vendite e del fatturato».

Dopo le valutazioni del caso, la Fira ha deciso di investire nel Circuito di Credito Commerciale Abrex e sostenere il progetto imprenditoriale lanciato da alcuni imprenditori locali, soci fondatori dell’innovativo strumento di sostegno all’economia locale che permette alle PMI abruzzesi di poter ricorrere al credito senza costi di interessi passivi e, di contro, trovare nuovi clienti e aumentare il fatturato.

Si è concretizzato attraverso l’aumento di capitale sociale, al quale ha partecipato con Fira SpA anche Sardex SpA, il percorso che ha portato la StartUp innovativa Abrex srl, a capitalizzarsi per un importo superiore ai 300.000,00€.

L’Amministratore delegato di Abrex srl, l’Ing. Luciano Fiore, tra i fondatori del progetto esprime entusiasmo per il traguardo: «per noi è un punto di partenza, oggi la nostra StartUp è ancora più forte e solida, grazie alla fiducia dei nuovi soci che, con noi, vogliono lanciare una scialuppa di salvataggio alle PMI abruzzesi, offrendo loro uno strumento finanziario rivoluzionario».

Infatti il Circuito di Credito commerciale Abrex è uno strumento finanziario al servizio dell’economia reale e locale, nato in Sardegna con Sardex e mutuato in Abruzzo da Abrex srl, come in altre 11 regioni d’Italia.

Prosegue l’Amministratore: «l’accordo con Fira SpA e Sardex SpA ci permetterà di accelerare il processo di crescita del circuito e mettere a disposizione delle imprese abruzzesi linee di credito senza interessi».

I 16 soci che, con Fira, hanno creduto e investito in Abrex srl sono: Franco D’Eusanio (meglio conosciuto come il Vinosopho), Angelo D’Ottavio e Sara Cicchelli, i commercialisti Adri Cesaroni e Simone Scafetta, Gianni Mariotti e Michele Perrozzi, la SELMES srl di Pino Farchione, l’Associazione di imprese Abruzzo4MED, FA.RE. sas, il Consorzio AbruzzoItaly e il dott. Gianfranco Ridolfi.

Il Presidente del CdA di Abrex, Angelo D’Ottavio ha detto: «da domani, grazie alla collaborazione con il socio istituzionale Fira, saremo in grado di potenziare la nostra presenza sul territorio e dare maggiore supporto al sistema produttivo regionale».