Adeguamento sismico, in Abruzzo 157 scuole hanno bisogno di interventi

ABRUZZO. Sono 157 le scuole che in tutto Abruzzo hanno bisogno di un miglioramento e adeguamento sismico. La spesa per tutti i lavori è enorme: 126 milioni di euro

Nei giorni scorsi la Regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'elenco dei lavori programmati sui plessi scolastici. Le opere riguardano la manutenzione straordinaria, il completamento di stabili esistenti e la costruzione di nuovi immobili.

Sono stati i Comuni e le Province a indicare le scuole su cui intervenire, rispondendo a un bando della Regione sulla sicurezza sismica. Spetterà ora al Miur attivare i necessari canali di finanziamento.





IN PROVINCIA DI L’AQUILA

In provincia dell'Aquila le scuole su cui si interverrà sono la Primaria di Campo di Giove; la Media di Civitella Roveto; la Primaria e la Media di Barrea; la Primaria e la Media di Scanno; la Primaria "Radice-Cappuccini" e la scuola dell'infanzia "Don Bosco" di Sulmona; la Primaria di Canistro; la scuola dell'infanzia, la Primaria e la Media di San Vincenzo Valle Roveto; la scuola dell'infanzia "Leandro Barile" di Lecce dei Marsi; la costruzione della nuova scuola per l'infanzia "Collodi" ad Avezzano; la realizzazione di una nuova scuola primaria a Castel di Sangro; la Media di Morino; l'istituto comprensivo "Argoli" di Tagliacozzo; la Media "Ovidio" di Sulmona; il liceo classico "Cotugno" dell'Aquila; la Primaria di Castellafiume; la scuola dell'infanzia e la Primaria di Villalago; la Primaria di Massa d'Albe; la scuola dell'infanzia e la Primaria di Villavallelonga; l'istituto comprensivo "Postiglione" di Raiano; la Primaria e la Media di Pizzoli; la Primaria e la Media di Pescina; la scuola dell'infanzia e la Primaria di Roccaraso; la scuola dell'infanzia, la Primaria e la Media di Ateleta; il liceo scientifico "Patini" dell'Aquila; la Primaria di Trasacco; la scuola dell'infanzia di Cerchio; completamento del nuovo edificio scolastico di Aielli; il completamento del nuovo edificio scolastico di Bugnara.



IN PROVINCIA DI CHIETI

In provincia di Chieti le Medie "Michetti" e "Masci" di Francavilla al Mare; la scuola dell'infanzia, la Primaria e la Media di Furci; la scuola dell'infanzia, la Primaria e la Media di Cupello; la Primaria e la Media di Gessopalena; la Media di Roccascalegna; la scuola dell'infanzia di Lentella; la scuola dell'infanzia di San Salvo; la Primaria e la Media di Villa Santa Maria; la Primaria e la Media di Fresagrandinaria; la scuola elementare e materna "Cinalli" di Atessa; la Primaria e la Media di Roccaspinalveti; la scuola dell'infanzia e la Primaria di Villalfonsina; l'Istituto Tecnico Nautico di Ortona; la scuola dell'infanzia di Casoli; la scuola dell'infanzia di Fossacesia; la scuola dell'infanzia di Palmoli; la costruzione del nuovo polo scolastico di San Salvo; la scuola dell'infanzia e la Primaria di Quadri; la Primaria "Nicolini" di Tollo; la Primaria di San Vito Chietino; la Primaria "Fosco" di Mozzagrogna; la Primaria e la Media di Pizzoferrato; la scuola per l'infanzia di Poggiofiorito; la scuola per l'infanzia di Perano; la Primaria e la Media di Crecchio; la Primaria di San Giovanni Teatino; la scuola dell'infanzia, la Primaria e la Media di Vacri; la Primaria e la Media di Fara Filiorum Petri; la Primaria e la Media di Tornareccio; la Media di Miglianico; la scuola dell'infanzia e la Primaria di Pollutri; la Media di Torino di Sangro; la Primaria e la Media di Celenza sul Trigno; la Primaria "Martella" di Vasto; la Primaria "Fattore" di Santa Maria Imbaro; la scuola per l'infanzia di San Martino sulla Marrucina; la scuola per l'infanzia di Bucchianico; la Primaria di Montenerodomo; la Primaria di Bomba; la Media di Frisa; la scuola per l'infanzia di Torrevecchia Teatina; l'Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria; la costruzione del nuovo polo scolastico di Monteodorisio; la Primaria e la Media di Ripa Teatina; la Media di Casalbordino; la Primaria e la Media di San Buono; la scuola dell'infanzia e la Primaria di Casalanguida; la scuola dell'infanzia, la Primaria e la Media di Rocca San Giovanni; la Media di Fara San Martino; la scuola dell'infanzia, la Primaria e la Media di Castiglione Messer Marino; la scuola dell'infanzia di Casacanditella; la scuola dell'infanzia e la Primaria di Pretoro; la scuola dell'infanzia "Santa Lucia" di Vasto; l'Istituto Tecnico Commerciale "Mattioli" di Vasto; le scuole dell’infanzia "San Giuseppe" e "Gran Sasso" di Ortona; la scuola dell'infanzia "D'Amico" di Lanciano; la scuola dell'infanzia di Taranta Peligna; la scuola dell'infanzia e la Primaria di Carunchio; la Primaria di Ari; la costruzione della nuova scuola dell'infanzia e Primaria di Treglio; la Media di Scerni.



IN PROVINCIA DI TERAMO

In provincia di Teramo la Media "Ranalli" di Nereto; la Media di Basciano; la scuola dell'infanzia di Civitella del Tronto; la scuola dell'infanzia e la Media di Bellante; la scuola dell'infanzia e la Primaria di Atri; la scuola dell'infanzia e la Primaria di Cortino; la Primaria "De Amicis" di Giulianova; la Primaria e la Media di Torricella Sicura; la Media di Sant'Omero; la Media di Notaresco; la scuola dell'infanzia e la succursale della Media "Bindi" di Giulianova; la scuola dell'infanzia, la Primaria e la Media di Valle Castellana; l'Istituto Tecnico Industriale "Cerulli" di Giulianova; la palestra scolastica "D'Annunzio" di Campli; la Media di Cellino Attanasio; la costruzione della nuova Media di Castellalto; la scuola dell'infanzia di Corropoli; la Primaria di Pineto; la costruzione della nuova scuola per l'infanzia di Pineto; la costruzione della nuova scuola per l'infanzia di Isola del Gran Sasso; la scuola dell'infanzia di Torano Nuovo; la scuola dell'infanzia di Tossicia; la scuola dell'infanzia di Castiglione Messer Raimondo; la scuola dell'infanzia e la Primaria di Colledara; la Media di Alba Adriatica; la Primaria e la Media di Morro d'Oro; edificio "Bindi" di Silvi; Primaria "Plesso Vecchio" di Sant'Egidio alla Vibrata; Liceo Classico "Delfico" di Teramo; completamento nuova scuola dell'infanzia di Teramo; Media "Cardelli" di Mosciano Sant'Angelo; scuole dell'infanzia "Miss Gioia" e "Gatto con gli stivali" di Teramo; scuole dell’infanzia e Primarie di Roseto degli Abruzzi; Primaria e Media di Controguerra.



IN PROVINCIA DI PESCARA

In provincia di Pescara l'Istituto Tecnico Commerciale "Acerbo" di Pescara; l'Istituto "Volta" di Pescara; il Liceo Artistico "Misticoni" di Pescara; la Media "Marconi" di Manoppello; la scuola dell'infanzia, la Primaria e la Media di Bolognano; la Primaria "San Panfilo" di Penne; la palestra della scuola dell'infanzia "San Donato" di Pescara; la Media "Pascoli" di Pescara; la Primaria "De Blasio" di Montesilvano; la scuola dell'infanzia, la Primaria e la Media di Popoli; la scuola dell'infanzia "Lionni" e la Primaria "Cascella" di Pescara; la Primaria e la Media di Caramanico Terme; la scuola dell'infanzia e la Primaria di Alanno; la scuola dell'infanzia di Santa Teresa di Spoltore; la Primaria di Lettomanoppello; la Primaria e la Media di Civitaquana; la scuola dell'infanzia di Roccamorice; la Media di San Valentino in Abruzzo Citeriore; la scuola dell'infanzia di Picciano; la Media di Scafa; la Media di Torre de'Passeri; la scuola dell'infanzia "Marinelli" di Montesilvano; la scuola dell'infanzia di Pescosansonesco; la Primaria e la Media di Cappelle sul Tavo; la Primaria di Collecorvino; la scuola dell'infanzia, la Primaria e la Media di Catignano; la Primaria di Civitella Casanova; la scuola dell'infanzia di Villa Celiera.