In Abruzzo scendono ancora i prezzi delle case

ABRUZZO. In Abruzzo, nel I semestre 2016, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, se da un lato è aumentata la domanda delle abitazioni (+4,8%), dall’altro sono calati i prezzi di offerta sul mercato (-1,4%). Sono questi alcuni dati emersi dall’Osservatorio di Casa.it, che ha analizzato il mercato residenziale a livello nazionale e regionale.

L’aumento della domanda di abitazioni riguarda tutte le città della regione, seppure con valori variabili. Le più dinamiche risultano L’Aquila (+5,8%) e Chieti (+5,1%). Seguono Pescara (+4,4%) e Teramo (+4,1%).

Per quanto riguarda i prezzi degli immobili residenziali in offerta sul mercato (-1,4% a livello regionale), si registra un calo in tutti i capoluoghi di provincia. La città che ha sofferto maggiormente è L’Aquila (-2,3%), seguita da Chieti (-1,7%), Teramo (-1,2%) e Pescara (-0,6%).

Qual è il prezzo medio di un’abitazione oggi sul mercato abruzzese? A livello regionale il prezzo è di 1.670 euro/mq e il budget a disposizione delle famiglie per l’acquisto è di 133.600 euro. Pescara (2.060 €/mq) e L’Aquila (1.960 €/mq) sono le città più care mentre a Chieti il costo è di 1.380 €/mq e a Teramo di 1.270 €/mq, la più economica della regione.

«Un aumento della domanda di quasi 5 punti rispetto all’anno scorso è un segnale molto incoraggiante per il mercato immobiliare abruzzese, poiché conferma che i dati positivi già registrati nel 2015 si stanno consolidando – afferma Alessandro Ghisolfi, Responsabile del Centro Studi Casa.it – Bisogna tuttavia restare prudenti prima di affermare che il ciclo negativo sia concluso, le debolezze macroeconomiche del Paese influiscono ancora molto sulle decisioni di acquisto delle famiglie».