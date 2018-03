Fine settimana di eventi in Abruzzo: imbarazzo della scelta e incognita meteo

PESCARA. Settimana calda, in Abruzzo, per gli amanti della musica e degli spettacoli, anche se l'incognita mal tempo rischia di condizionare gli eventi all'aperto. Tanti i festival, i concerti e gli appuntamenti, a macchia di leopardo, nell'intera regione.

Al Bayaverde di Fossacesia Marina (Chieti), da domani venerdì 15 luglio a domenica 17 luglio, è in programma la prima edizione del Cannonball Weekend, che nei diversi spazi allestiti vedrà alternarsi Don Diego Trio, Osaka Flu, Rockin' Piano Sam, Crossroad Band, The Hudson Trio, Sonny George e molti altri musicisti e dj di fama internazionale.

Negli stessi giorni, al Porto Turistico Marina di Pescara, sarà di scena You wanna be americano, la rassegna dedicata alla musica rock'n'roll e rocckabilly, che ospiterà Greg & The Jokers, Ciani & La Supermolleggiata Swing Band, Howlin Lou and His Whip Lovers, Rockin' Riot, The Fuzzy Dice e Rockin' Angie and the 4Ds (in caso di mal tempo la tre giorni si svolgerà all'interno del padiglione espositivo).

Per gli amanti del teatro, a L'Aquila è iniziata la rassegna I Cantieri dell'Immaginario, che animerà il capoluogo di regione con numerosi spettacoli, tra i quali si segnalano diverse produzioni del Teatro Stabile d'Abruzzo. Previste anche alcune esibizioni musicali.

Oggi 15 luglio è anche il giorno del Montepulciano d'Abruzzo Blues Festival, che a Torano Nuovo (Teramo) vedrà protagonisti Sherita Duran e Mighty Mo Rodgers, ma è soprattutto la serata dell'attesissimo concerto dei Counting Crows, autentica icona della musica rock internazionale, al Teatro d'Annunzio di Pescara. Patty Pravo si esibirà invece al Cafè Les Paillotes di Pescara.

Completano il quadro i concerti di G-Fast al Tre Assi Social Club di Chieti, dei The Devils allo stabilimento balneare La Lampara di Pescara e dei Jane J's Clan al Beat Cafè di Vasto (Chieti). All'Asilo Occupato dell'Aquila serata a base di tango, a cura della danzatrice aquilana Simona Zaccagno e del suo compagno argentino, il ballerino Sebastian Mendez.



Sabato 16 luglio, sul lungomare di Pescara, spettacoli e concerti per tutti gusti: in occasione della Notte Bianca dell'Adriatico si esibiranno, sui vari palchi allestiti in città, Paola Turci, Fiorella Mannoia, Tonino Carotone, Michele Placido e Alex Neri. Sempre sabato, in piazza Duchi di Acquaviva ad Atri (Teramo), concerto del bluesman inglese Laurence Jones, mentre presso Il Boschetto di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara) si esibiranno Above The Tree & The E-Side. Domenica 17 luglio concerto di Raf, in piazza Ss. Angeli Custodi, a Francavilla al Mare (Chieti).

A Decontra di Caramanico (Pescara), domenica alle 16, lo spettacolo "Una bella volta", escursione teatrale sulle storie di eremi, santi, lupi e pastori, a cura di Muré Teatro e in collaborazione con Majambiente. Martedì 19 luglio, all'ex Aurum di Pescara, concerto dei newyorchesi Blonde Redhead e degli String Quartet, nell'ambito dell'Ondesonore Festival. Il giorno successivo, 20 luglio, secondo appuntamento dell'estate con Attenti al Luppolo, la rassegna che anima il centro storico di Giulianova (Teramo) ogni mercoledì sera, con degustazioni, artigianato e musica dal vivo: questa settimana la serata sarà animata dalla toscanissima Filarmonica Municipale La Crisi. Sempre mercoledì, sul lungomare pescarese, i Godblesscomputers suoneranno al Sistemica Music Festival. Giovedì 21 luglio altro evento targato Ondesonore Festival: all'ex Aurum di Pescara si terrà il concerto di Salmo, mentre i Landlord, sempre a Pescara, saranno protagonisti nell'ambito del Sistemica Musica Festival. Nel corso della stessa serata, gli Oslo Tapes si esibiranno alla Caffetteria Fenaroli di Lanciano (Chieti) e gli Andymusic allo Stabilimento balneare La Lampara di Pescara. Da segnalare anche il concerto di Paolo Belli all'Outlet Village di Città Sant'Angelo (Pescara).