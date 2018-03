Trasparenza bilancio regionale, scatta l'ultimatum di Marcozzi a Gerardis

L’AQUILA. Un nuovo richiamo a Cristina Gerardis, Direttore Generale di Regione Abruzzo, da parte della consigliera regionale Sara Marcozzi (M5S) che torna a chiedere con determinazione il rilascio delle adeguate credenziali di accesso al sistema SIC (Sistema Informativo Contabile) e questa volta c’è un ultimatum.

«Avere l’accesso al sistema che gestisce il bilancio regionale è elemento imprescindibile per tutti i consiglieri regionali che devono o vogliono svolgere la funzione di controllo».

Con le credenziali, infatti, ogni consigliere sarebbe in grado di accedere autonomamente alle informazioni relative alla capienza dei capitoli di bilancio e alle disponibilità stanziate.

«Sono due anni», insiste Marcozzi, «che chiediamo le credenziali che ci permetterebbero di controllare personalmente e direttamente la capienza dei fondi, le coperture delle leggi e, soprattutto, come vengono spesi i soldi degli abruzzesi» spiega la 5 stelle.

«L’atteggiamento della dirigenza che continua a ignorare le reiterate richieste, nonostante la legge ne imponga il rispetto e nonostante il Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie abbia dato ragione alle nostre istanze, ci sembra un atto volto alla limitazione della funzione di controllo dell'opposizione più che la semplice negligenza di un ufficio che fa fatica a svolgere il proprio lavoro».

Marcozzi, che già ha sollecitato a settembre e novembre 2015 la Gerardis senza avere risposta, questa volta inasprisce i toni.

Ecco quanto si legge nella missiva inviata alla dirigenza «Mi rammarico per l’estremo ritardo nell’attuare un suo dovere d’ufficio, ricordo a me stessa che il Consiglio regionale nella sua X legislatura si è insediato due anni fa (!), evidenziandole nuovamente e per l’ultima volta, come tale omissione arrechi oggettivo danno allo svolgimento delle funzioni e delle prerogative, anche di controllo sull’operato della Giunta».

E, infine, l’ultimatum: «invito e diffido la Direzione generale della Regione Abruzzo, nella Sua persona e in quanti di competenza, ad attivare l’accesso al suddetto programma gestionale per tutti i consiglieri regionali entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente. In caso contrario, mio malgrado, sarò costretta a segnalare l’omissione alle competenti autorità e a porre in essere ogni azione a tutela dei diritti e delle prerogative miei e di tutti i cittadini abruzzesi» conclude Sara Marcozzi.

Nei mesi scorsi sul caso si era espresso pure il Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie che era stato chiaro: «il diniego dell'accesso al SIC o prolungato indugio nel rilascio delle credenziali, appaiono suscettibili di creare pericolose asimmetrie informative tra Giunta Regionale (e conseguentemente, maggioranza che la sostiene) e consigliere dell'opposizione, venendo a configurare un ingiustificabile vulnus alla statuto costituzionale dell'opposizione e, conseguentemente, allo stesso principio democratico».



LA PROSSIMA SETTIMANA L’ACCESSO

«La prossima settimana verranno fornite a tutti i consiglieri regionali le chiavi di acceso al sistema che gestisce il bilancio regionale», annuncia il direttore generale della Giunta regionale, Cristina Gerardis, rispondendo a Marcozzi. Nei prossimi giorni, insomma, tutto l'iter avviato dal direttore generale qualche settimana fa relativo all'accesso al sistema informatico contabile, arriva a compimento. Gerardis sottolinea «l'immediatezza con la quale e' stato investito il dipartimento competente all'indomani della prima richiesta di fornitura delle chiavi di accesso per verificare le modalita' tecniche con cui procedere. Ma soprattutto mi preme sottolineare - aggiunge il DG - di non aver tenuto alcuna condotta omissiva, cio' che non mi appartiene per formazione professionale e per etica personale, ma di avere al contrario avviato un necessario percorso con gli uffici finanziari per introdurre necessarie modifiche ed integrazioni all'intero sistema informatico, non ultima la profilazione dell'utenza dedicata ai consiglieri regionali. Questo percorso ci ha permesso di essere pronti a fornire dalla prossima settimana ai consiglieri regionali le chiavi di accesso per accedere al sistema. Voglio pero' specificare che, con evidenza - conclude il direttore generale - il mio personale coinvolgimento nel descritto percorso, con l'apporto tecnico del direttore del dipartimento Risorse, ha consentito di ottenere il risultato di trasparenza sul bilancio regionale auspicato dal consigliere Marcozzi».