Lavoro, fino a 50mila euro ai giovani che si arrangiano da soli

ABRUZZO. Anche l'Abruzzo aderisce al Fondo nazionale promosso dal ministero del Lavoro "SELFIEmployment", riservato agli iscritti a Garanzia Giovani che avvieranno iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità attraverso l'accesso al credito agevolato.

L'accordo sottoscritto dalla Regione Abruzzo con il ministero del Lavoro prevede il conferimento di 2,1 milioni di euro nel Fondo rotativo nazionale, risorse che serviranno a finanziare iniziative di autoimprenditorialità di giovani abruzzesi. Il target di riferimento è quello del programma Garanzia Giovani Abruzzo, giovani tra i 15 e i 29 anni che non si trovano né in situazione lavorativa, né seguono un percorso scolastico o formativo (Neet), e in particolare riguarda gli iscritti al programma che hanno aderito alla misura 7A (autoimprenditoria e start-up) e 7B (accesso al credito). L'obiettivo di Selfiemployment è finanziare a giovani Neet prestiti a tasso zero per importi variabili da un minimo di 5 mila ad un massimo di 50 mila euro, erogati senza garanzie personali e con un piano di ammortamento della durata massima di 7 anni. Se un giovane Neet, iscritto al programma Garanzia Giovani Abruzzo 7A, ha un progetto per mettersi in proprio, pensa di avere una buona idea imprenditoriale ma non sa come ottenere finanziamenti, allora ha i numeri per accedere a Selfiemployment.

L'accesso al progetto di autoimprenditorialità ha due momenti: una prima fase istruttoria dell'idea imprenditoriale, che sarà portata avanti da Abruzzo Sviluppo; una seconda fase nazionale con la richiesta ad Invitalia di esame della fattibilità del progetto imprenditoriale In caso di accoglimento del progetto, Invitalia erogherà il finanziamento per dare vita all'iniziativa avviando uno specifico percorso di tutoraggio della nuova impresa e non lasciando solo il giovane imprenditore. L'iniziativa riguarda gli iscritti alla misura 7A di Garanzia Giovani, ma anche i giovani che hanno sottoscritto il Patto per misure diverse possono chiedere di essere trasferiti nell'azione 7A per avviare Selfiemployment.