Regione Abruzzo, 2 mln alle cantine. Ecco a chi vanno

ABRUZZO. E' stata pubblicata l'11 maggio scorso sul sito della Regione Abruzzo, la graduatoria della Misura Investimenti prevista dal Piano Regionale dell'OCM Vino (Organizzazione Comune del Mercato).

Lo rende noto l'assessore alle Politiche Agricole Dino Pepe, che precisa che «con i due milioni di euro previsti dal bando, sono state finanziate 78 cantine abruzzesi che avranno la possibilità di fare nuovi investimenti e di migliorare la loro produzione vinicola».

Secondo Pepe, gli interventi finanziati da questa misura dell'OCM Vino, come la realizzazione di nuovi punti vendita, l'avvio di attività di e-commerce o l'acquisto di botti, barriques e nuovi mezzi movimentazione interna, non sarebbero realizzabili con le misure previste nel Programma di Sviluppo Rurale: «il vitivinicolo è un settore cruciale per la nostra economia e questi fondi rappresentano una risorsa per sostenere anche la crescita e l'occupazione, garantendo maggiore produttività e migliori prodotti, secondo gli obiettivi previsti dal programma comunitario».

E’ ormai più di un decennio che la Regione finanzia le cantine abruzzesi e la cifra erogata in totale supera di gran lunga i 100milioni di euro ma allo stato non si è a conoscenza dell’impatto degli investimenti effettuati dai privati in questo periodo né esiste una relazione sui benefici pubblici conseguenza dei fondi erogati.

Non si hanno notizie, inoltre, di eventuali controlli svolti dalla Regione sulle pratiche passate finanziate e verificate.

ABRUZZO Fondi Cantine