Elezioni Vasto, è sfida a 5

VASTO. Sono cinque i candidati sindaco a Vasto. Si tratta di Ludovica Cieri, Massimo Desiati, Edmondo Laudazi, Francesco Menna e Massimiliano Montemurro.

Ludovica Cieri è sostenuta dal Movimento 5 Stelle, Massimo Desiati è sostenuto da cinque liste (Vastoduemilasedici, Unione per Vasto, Progetto per Vasto, Forza Italia e Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale), Edmondo Laudazi è sostenuto da due liste (Il Nuovo Faro e Rinascita Vastese), Francesco Menna è sostenuto da cinque liste (Partito Democratico, Si per Vasto, Filo Comune, Avanti VastoCittà Virtuosa) ed infine Massimiliano Montemurro è sostenuto da due liste (Democrazia Cristiana e Vasto la mossa Giusta)

LISTA PER LUDOVICA CIERI

MOVIMENTO 5 STELLE

Gaetano Amodio

Riccardo Bonacasa

Gianluca Bucci

Dina Carinci

Serena Caserio

Carlo Ciancio

Samantha D'Annunzio

Gian Carlo Denicola

Mario Di Ilio

Valentina Di Michele

Elvis Di Tieri

Maria Fanti

Marco Gallo

Carmela Grippa

Mauro La Rocca

Luca Liggieri

Francesco Paolo Memmo

Delfino Negretti

Ivan Ottaviano

Roberto Reale

Angelo Ronzitti

Serena Smerilli

Maurizio Stefano

Katia Zinni

LISTE PER FRANCESCO MENNA

PARTITO DEMOCRATICO

Luciano Lapenna

Anna Bosco

Marino Artese

Adele Carlucci

Giuseppe Ciccotosto

Clementina De Berardinis

Marianna Del Bonifro

Antonio Del Casale

Giovanni Della Gatta

Maria Rosaria Di Croce

Miriam Di Iorio

Mirko Di Nanno

Michele Di Totto

Giuseppe Forte

Simone Lembo

Lina Marchesani

Cinzia Muzii

Roberta Nicoletti

Carmela Placido

Alessandra Scardapane

Vincenzo Sputore

Antonella Taddeo

Nicola Tiberio

Carlo Tittaferrante



Sì PER VASTO

Giulia Aimola

Martina Bozzi

Ivo Carampin

Paola Cianci

Donatella Conte

Ernesto D’Adamo

Rino D’Anniballe

Mauro Del Piano

Francesco Del Viscio

Massimiliano D’Onofrio

Marco Marra

Roberto Naccarella

Sara Cristina Pace

Livia Petti

Morena Serafini

Giulia Spadaccino

Anna Suriani

Francesca Tammarazio

Stefano Troilo

Stefano Taglioli

Enrica Di Rosso



FILO COMUNE

Emma Columbro

Marco Marchesani

Elio Baccalà

Roberta Bevilacqua

Fernando Braj

Rosalba Brevetti

Donato Cappello

Panfilo Carlucci

Angelo Caruso

Giuseppe Cervellini

Franco Cianci

Catia D’Ercole

Carlo Della Penna

Alessandra Di Iorio

Domenico Fecondo

Emanuele Lattanzio

Emilio Meo

Serena Moggia

Giuseppe Napolitano

Andrea Ritenuti

Luisiana Ruscitto

Concetta Russo

Michele Sallese

Francesca Tana



AVANTI VASTO

Gabriele Barisano

Antonio Barone

Ahmed Bencheraik

Mariano Bruno

Salvatore Castelli

Nicole Crisanti

Pierluigi De Marco

Alberto De Simone

Gloria Di Giulio

Filoteo Di Laudo

Nicola Di Stefano

Maria Di Tullio

Lucia Errede

Nicola Mancini

Maria Molino

Angela Mucci

Roberta Silano

Lara Palmisano

Giovanna Paolino

Anna Potenza

Davide Silano

Maddalena Strambolini

Concetta Tivolesi

Alessandro Corso



CITTÀ VIRTUOSA

Gino Marcello

Debora D’Annunzio

Tiziana Boldrini

Giovanni Caligiore

Roberto Celenza

Luigi Ciccarone

Giuseppe D’Annunzio

Giacomo Delle Donne

Michele De Filippis

Giacomo Raffaele De Santis

Patrizia Di Cicco

Elsa Di Paolo

Leonardo Falco

Achille Ferrari

Michele Manna

Francesco Albino Martella

Davide Mastrangelo

Luigi Monteferrante

Lucia Perilli

Elvira Pracilio

Bruno Sanelli

Elisabetta Scampoli

Stefano Scurti

Anna Spadaccini

LISTE PER MASSIMO DESIATI

VASTODUEMILASEDICI

Ennio Barone

Andrea Pietro Bischia

Sabrina Bocchino

Giuseppe Bologna

Giovanni Antonio Corvino

Davide D'Alessandro

Maria Daniele

Giovanni Del Borrello

Nicola Del Prete

Patrizia De Rosa

Marina Di Santo

Pier Nicola Fiore

Roberto Laccetti

Anna La Palombara

Maria Annita Leone

Nicola Molino

Daniela Pardi

Gabriele Potente

Michele Provicoli

Incoronata Ronzitti

Roberto Russo

Concetta Santovito

Nicola Soria

Antonella Treviso



UNIONE PER VASTO

Giuseppe Tagliente

Luigi Bacceli

Luigi Baiocco

Ornella Michelina Bastonno

Francesco Paolo Canci

Alessandra Cappa

Dante Carpi

Gabriele Covella

Barbara Di Fonzo

Giuliana Di Paolo

Gabriele D'Ugo

Nicandro Antonio Primiano Gambuto

Angelo Marino Giancola

Lucilla Innocenzi

Irina Ilona Lazar

Michele Marchesani

Michele Massone

Claudio Miscione

Michele Naglieri

Michele Notarangelo

Anna Maria Orsini

Luana Pracilio

Piero Tascione

Arnaldo Sisti



PROGETTO PER VASTO

Nicola Basilico

Marco Berarducci

Silvia Ciccarone

Gianni Cicchini

Nagana Rosalba Cupaiolo

Gino Del Casale

Alessandro D'Elisa

Nicola Silvio Di Francesco

Lilli Di Mucci

Daniela Di Salvo

Angelo Lattanzio

Antonella Denise Longo

Giuseppe Manfredi

Anna Marinucci

Raffaella Marsilio

Antonella Molino

Enzo Naglieri

Paolo Notaro

Annarita Pietrocola

Francesco Prospero

Alfio Ronzitti

Simone Scafetta

Paolo Sorgente

Emiliano Spatocco



FORZA ITALIA

Roberta Altieri

Anna Maria Antenucci in Fellini

Mario Baiocco

Jessica Belfiore

Silvio Bollino Di Ilio

Emilia Cibelli

Felicia D’Errico

Luigi Del Casale

Guido Giangiacomo

Landa Giuntini

Valentina Milo

Angela Molisani

Donatella Monaco

Antonio Monteodorisio

Stefania Pagnottaro

Orlando Palmer

Yari Perrotti

Francesco Reale

Mauro Saraceni

Stefania Saviello Salsano in Di Biase

Giovanni Uselli

Veronica Assunta Ventrella

Diego Villamagna,

Massimiliano Zocaro



FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE

Nicola Angelilli

Antonia Busico

Carlo Centorami

Gabriele Cerulli

Dario Ciancaglini

Samantha Maria De Amicis

Stefania De Cesare

Antonella De Santis

Giuseppe Della Penna

Mario D’Ermilio

Fabio Di Pinto

Filomena Di Sarno

Massimiliano Ferro

Lorena Giovannelli

Fausta Loredana Lafratta

Alessio Lalla

Giovanni Mallardo

Gianni Menna

Fabrizio Muratore

Gabriella Ottaviano

Paride Rossi

Mario Stanisci

Vincenzo Suriani

Cinzia Tornese



LISTE PER LAUDAZI

IL NUOVO FARO

Mario Fiorentino Olivieri

Marisa Concetta Berarducci

Antonio Cianci

Cinzia De Libertis

Luca Di Donato

Marco Di Totto

Ottavio Di Tullio

Anna Maria Donia

Felicia Fioravante

Moreno Gileno

Roberto Marino

Luigi Mazzeo

Daniele Menna

Massimo Molino

Michela Moretta

Giuseppe Murolo

Luigi Biagio Nardella

Ernestina Pierabella

Sabina Pietrafesa

Saverio Scampoli

Giuseppe Spadaccini

Maria Cristina Stivaletta

Alessandra Tirino

Lucia Troiano



RINASCITA VASTESE

Giuseppe Battista

Franca Cardone

Alessio Ciaolilli

Antonio Conti

Francescopaolo D’Adamo

Maria Antonietta D’Amico

Pia D’Ortona

Virginia Della Guardia

Davide De Rosa

Jessica Di Biase

Simone Di Domenico

Giuliana Di Marco

Daniele Di Memmo

Cinzia Di Paolo

Dorin Fetcu

Bianca Finizio

Alfonso Giammichele

Pietro Grassi

Antonio Grimaldi

Roberto Mascia

Fabio Massimo Ottaviano

Antonio Scalino

Luigi Sivaroli

Raffaele Silvestri

LISTE PER MONTEMURRO

DEMOCRAZIA CRISTIANA

Mario Bellino

Maria Nicola Bucci

Carmine Biello

Concettina Bisogno

Andrea Carini

Tobia Canci

Vito Alberto Candeloro

Maria Nicola Ciaolilli

Carmine Fruguglietti

Francesca Gallo

Maria Menna

Luca Muscianese

Sergio Marchesani

Francesco Ricciardi

Simona Ricciotti

Gabriella Saccone

Emanuele Sciascia

Gabriele Siareda

Antonio Verini

Nicola Michele Vitelli

VASTO LA MOSSA GIUSTA

Elisabetta Bassani

Giuseppe Benedetti

Nicola De Simone

Valentina Del Forno

Roberto Della Gatta

Fabiola Jasmine Di Gregorio

Debora Sonia Di Marco

Matteo Fabrizio

Michelina Fabrizio

Alessandra Forte

Michael Fragasso

Sara Magagnato

Marino Marraino

Giuseppe Marchioli

Salvatore Marmo

Claudia Patrascu

Jessica Pelucco

Marianna Piscicelli

Domenico Romagnoli

Angela Schiavone

Vincenzo Ricci

Rossano Torino

Andrea Zappacosta

Remo Zappacosta