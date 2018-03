Industria dolciaria: pasticceri di tutta Italia in Abruzzo

PESCARA. Vengono da tutta Italia i maestri pasticceri e si incontreranno per la prima volta in Abruzzo per discutere della pasticceria del futuro in una tre giorni, da giovedi' 5 a sabato 7 maggio, che si snodera' tra i prestigiosi palazzi storici di Pescara e Penne.

Una convention per rafforzare il brand Pastry Made in Italy, che rappresenta un momento di confronto e di aggiornamento in un settore, quello della pasticceria, cresciuto in Italia del 23% nell'ultimo triennio, che vanta un giro di affari di 20 miliardi di euro e impiega piu' di 500 mila persone.

Una crescita che, da una parte offre nuovi sbocchi professionali, e dall'altra impone un continuo aggiornamento, anche per soddisfare i bisogni di nuovi segmenti di marcato che vanno dal gluten free al vegano. Ed e' per adempiere a questa necessita' di conoscenza delle nuove frontiere della pasticceria che la Conpait, Confederazione Pasticceri Italiani, che riunisce 20 mila pasticceri e quasi 9 mila aziende in tutto il Paese, ha organizzato la tre giorni abruzzese di incontri, dibattiti, prove pratiche e competizioni juniores.

Si parte giovedi' 5 maggio alle 10.30 presso la Sala Figlia di Iorio, della Provincia di Pescara, dove oltre 50 maestri pasticceri di tutta Italia formeranno circa 10 mila Pasticceri che lavorano in proprio o presso ristoranti e catene alberghiere in tutto il mondo. Tra i tanti temi che si affronteranno c'e' anche l'evoluzione del mignon da banco, quello domenicale per intenderci, che ormai e' diventato un prodotto molto richiesto dai bar e dai ristoranti, in ogni momento della giornata. Nel pomeriggio ci sara' poi un momento rivolto agli studenti delle sei scuole alberghiere abruzzesi, che parteciperanno ad una competizione, in cui dovranno proporre una rivisitazione del tipico dessert abruzzese: la pizza dolce, che andra' abbinata ad una bevanda al caffe'. A giudicarli saranno proprio i 50 maestri pasticceri. Alle 18 di giovedi', la Sala dei Marmi della Provincia di Pescara accogliera' le creazioni dei maestri pasticceri e degli studenti dei sei Istituti alberghieri, che potranno essere degustate gratuitamente dagli ospiti e dai curiosi. Venerdi' maggio la formazione professionale continua a Scerne di Pineto, in provincia di Teramo, presso la Gdf Academy, nonche' Scuola Formativa Conpait. La mattina e' dedicata alle nuove tecnologie in pasticceria, con la presentazione del forno 3.0.

Il pomeriggio e' invece uno dei borghi piu' belli d'Italia, Penne, ad accogliere presso la sala consigliare del Comune un dibattito sulle tendenze del packaging e sulla forma di comunicazione vincente per proporre il prodotto dolciario, a cui partecipano l'Universita' della moda di Penne e quella di Scienze della Comunicazione di Pescara. A chiudere la giornata ci sara' la cena di gala, presso il Monastero dell'Ordine Gerosolimitano, sede del Palazzo del Gusto di Penne, in cui saranno illustrati da presidente Conpait Federico Anzellotti tutte le attivita' e i protocolli di intesa siglati dalla confederazione per spingere sulla leva strategica della formazione, che prevede anche un accordo con il ministero della Giustizia, che sara' spiegato dal sottosegretario Federica Chiavaroli.