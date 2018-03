Tua: assunzioni, mancata trasparenza e compensi: ora la Filt Cgil chiede incontro al prefetto

ABRUZZO. Nel giorno della nomina di Giuseppe Cassano a direttore generale di Tua in sostituzione dell'ingegner Valentini, la Filt Cgil Abruzzo ha avviato la seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, inviando una richiesta d'incontro al Prefetto di Chieti Antonio Corona.

Nella nota trasmessa per conoscenza, oltre che all'azienda, alla Commissione di Garanzia sugli scioperi, all'Osservatorio sui conflitti, alla Regione Abruzzo e agli organi di stampa, la Filt Cgil Abruzzo, nel sottolineare l'esito negativo con il quale lo scorso 7 aprile 2016 si è concluso l'incontro con l'azienda e con il presidente Luciano D'Amico, ha ribadito le motivazione dello stato di agitazione del personale di Tua.

Si contestano l'inefficienza e l'insufficienza del parco autobus; la carenza di personale di manutenzione; la mancata riorganizzazione delle officine per reinternalizzare i lavori manutentivi; lo stato di abbandono di alcune sedi (Lanciano, Pescara, Giulianova); il mancato accorpamento delle officine (Area Chieti Pescara).

E poi ancora il mancato utilizzo di personale addetto alle verifiche dei titoli di viaggio; il mancato trasferimento del personale amministrativo negli uffici di proprietà aziendale; il mancato riordino dei turni e dell'organizzazione dei servizi (personale viaggiante); l'utilizzo improprio (servizi amministrativi) di personale viaggiante dichiarato inidoneo; le carenze organizzative nell'utilizzo del rilevante numero di quadri aziendali.

SERVIZI COMMERCIALI E ATTIVITA’ IN CONCORRENZA

A queste motivazioni si aggiungono aspetti strategici sui quali la Filt Cgil Abruzzo ha da sempre espresso la propria contrarietà rispetto alle posizioni aziendale a cominciare dalla annunciata cessione di ramo d'azienda dei servizi commerciali a favore di Sangritana Spa.

Si tratta di collegamenti definiti "commerciali" dal momento che in alcuni casi, rappresentano l'unica modalità dispostamento per lavoratori e studenti pendolari che si muovono da e verso la Capitale (come ad esempio la Sulmona‐ Avezzano ‐ Roma), e che rappresentano attività altamente redditizie per la società come testimoniano i 378mila passeggeri trasportati e i 261mila abbonati rilevati annualmente nella sola tratta Avezzano‐Roma.

La Filt Cgil Abruzzo contesta inoltre l'immobilismo aziendale rispetto alle attività in concorrenza attivate dai vettori privati sui servizi minimi (peraltro contribuiti dalla Regione Abruzzo), espletati da Tua come nel caso della tratta L'Aquila‐Roma per la quale sono alti i timori di pesanti ricadute in termini di incassi soprattutto in vista dell'imminente rinnovo degli abbonamenti.



ORGANIGRAMMA E SELEZIONI ESTERNE

La Filt Cgil contesta anche alcune scelte aziendali sugli organici «alquanti discutibili» a cominciare dal bando di selezione pubblico per l'individuazione di nuovo personale di basso profilo da immettere nel settore manutentivo della divisione ferroviaria di Lanciano.

«Una decisione assolutamente inopportuna», sottolinea Franco Rolandi, «se non finalizzata ad altri motivi che poco attengono al fabbisogno di personale, dal momento che alcune figure professionali ricercate nel bando di selezione, potrebbero essere individuate attingendo comodamente dal cospicuo personale inidoneo presente in azienda».



ATTIVITA' DI VERIFICA E DI LOTTA ALL'EVASIONE

La Filt Cgil, evidenzia inoltre la scarsa propensione aziendale a predisporre un serio piano di lotta all'evasione tariffaria il cui dato in TUA è notevole e non potrebbe essere diversamente se si considera che in alcuni territori come nel caso di Giulianova e Lanciano vi è la totale assenza di personale di verifica. E a proposito di Lanciano dove vi è la sede della divisione ferroviaria, la Filt Cgil evidenzia le gravi criticità del comparto ferroviario, derivanti dalla carenza di materiale rotabile la cui indisponibilità, per stessa ammissione aziendale, è acuita dal venir meno delle attività esternalizzate in relazione al mancato pagamento delle prestazioni fatturate.

«E’ alquanto sconcertante», chiude Rolandi, «dover sottolineare come anche nelle nuova azienda regionale di trasporto, persista una scarsa trasparenza amministrativa, in continuità purtroppo con le tre aziende che hanno dato origine alla nascita di TUA».



TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: ILLUSTRE SCONOSCIUTA

La Filt Cgil, ritiene infatti che vi siano gravi violazioni e mancati adempimenti delle norme relative all’amministrazione trasparente (D.Lgs 33.2013). Un esempio eclatante è costituito dalla mancata indicazione delle retribuzioni e dei i compensi al personale dirigente per l’anno 2015. Sul sito della Tua figurano, nella sezione amministrazione trasparente, i soli dati relativi al 2016. Chissà poi perchè...