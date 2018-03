Aeroporto, Febbo contro la delibera «inutile» di D’Alfonso: «è carta straccia»

PESCARA. Una delibera che non serve a nulla, praticamente «carta straccia».

Così il presidente della Commissione Vigilanza, Mauro Febbo definisce la delibera di Giunta numero 162 del 14 marzo scorso consegnata martedì nel corso dell’incontro con i vertici di Ryanair

dove gli irlandesi hanno chiarito che potrebbero restare in città e addirittura rafforzare i collegamenti.

Ma per fare ipotesi è ancora presto. Ieri tante parole e anche la presentazione di questo documento che però non avrebbe alcun valore, se non quello di far vedere al vettore che l’Abruzzo si sta muovendo e ha delle potenzialità per fare bene.

La delibera contesta è stata approvata a voti unanimi dalla giunta e ha per oggetto “Approvazione di iniziative strategiche puntuali di valorizzazione dell’Aeroporto a sostegno dello sviluppo turistico regionale”.

Il documento di tre pagine approva quella che la giunta definisce «strategia per la valorizzazione dell’aeroporto» che si concretizza in tre punti: intervento normativo per la concessione di un contributo a favore dell’aeroporto di 2,5 milioni di euro, attivazione di una procedura pubblica per stanziare questi 2,5 mln in favore di compagnie aeree nazionali o estere e coinvolgimento del comparto turistico locale per la creazione di una piattaforma di servizi.

Nella delibera, in pratica, si ricorda che in base a quanto previsto in materia di infrastrutture nella strategia Europa 2020, la Regione Abruzzo potrà concedere un contributo alle spese di funzionamento a favore dello scalo pescarese.

«Sono tutte chiacchiere - contesta Febbo - il provvedimento è inutile perché come al solito mancano firma e parere del servizio Bilancio».

Di fatto la delibera approvata è quella che tecnicamente si chiama delibazione: «è carta straccia, di nessun valore», insiste Febbo.

«Ancora una volta questa amministrazione regionale brilla per pressapochismo e superficialità e mentre il Presidente D'Alfonso continua a scherzare non ha capito che Ryanair ha deciso di andare via dall’Aeroporto con una decisione che farà molto male all’Abruzzo. Spero che non se ne accorga troppo tardi».

Febbo contesta infine il fatto che delibere ‘inutili’ come questa che «servono a ‘fare scena’» vengono approvate e pubblicate seduta stante, mentre ci sono decine di provvedimenti ‘secretati’ che da settimane non vengono pubblicati.

«Quella di D’Alfonso sarà ricordata come una Regione 'Facile e Veloce' solo a chiacchiere ma l’Abruzzo ha bisogno di fatti, di atti e provvedimenti validi», continua Febbo.

«Il presidente della Giunta infatti continua a fondare la sua azione politica sulle chiacchiere, sugli spot, coltivando un’immagine virtuale, solo di facciata, che di efficace ha ben poco soprattutto su questioni fondamentali, come il futuro dell’aeroporto, che richiederebbero impegno serio».

'FEBBO STRAPARLA'

«A Febbo che straparla di firme mancanti opponiamo le parole chiare di David O’ Brien, il direttore commerciale di Ryanair, che dopo l’incontro si è detto (ed è testimoniato dalle riprese televisive) ‘impressionato dall’energia e dallo sforzo messi in campo dalla Regione e dal Presidente D’Alfonso’. Altro che le chiacchiere vacue di Febbo», replica il vicecapogruppo del PD in Consiglio regionale Alberto Balducci.

«PRECISAZIONE SENZA CONTENUTI»

«Il collega Balducci, ancora una volta, cade nello stesso errore: firma una precisazione senza contenuti e soprattutto senza rispondere alle osservazioni che ho sollevato. Dopo la brutta figura rimediata sulla Fondovalle Sangro ci riprova, senza successo, con l’Aeroporto», replica Febbo.

«Se è vero che si vogliono mettere in campo atti seri e concreti è necessario che i provvedimenti varati abbiano valore e non servano solo a fare passerelle su giornali e tv».

REGIONE ABRUZZO DGR162 2016 Aeroporto RYANAIR